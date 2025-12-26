News
Amazon Prime Video Paramount+ Channel 3 Monate zum halben Preis
Paramount+ bietet den Paramount+ Channel bei Amazon Prime Video drei Monate für 4,99 EUR statt 9,99 EUR pro Monat an. Das reduzierte Abo kann bis zum 31.12.2025 aktiviert werden. Voraussetzung zur Buchung des Paramount+ Channels ist ein Amazon Prime Video-Abo.
Darüber hinaus gibt es derzeit auch für viele weitere Channels ein kostenloses 30 Tage-Testangebot. Wer das jeweilige Abo nach dem ausgewählten Zeitraum nicht weiterführen möchte, sollte dieses rechtzeitig vor Ablauf kündigen.
- Amazon Prime Video Channels 30 Tage kostenlos (bis 06.01.)
