Amazon Music Unlimited wird in Deutschland für Prime-Kunden teurer

Amazon informiert derzeit per E-Mail verschiedene Kunden über eine Anhebung der Abo-Preise für Amazon Music Unlimited in Deutschland und folgt damit der bereits im April vollzogenen Preiserhöhung in den USA und Großbritannien.

Amazon Prime-Kunden zahlen bislang 7,99 EUR im Monat oder 79 EUR im Jahr für Amazon Music Unlimited. Ab dem 24.06.2022 sollen diese Preise auf 8,99 EUR pro Monat oder 89 EUR im Jahr angehoben werden. Auch das auf ein einzelnes Echo oder Fire TV-Gerät beschränkte Streaming-Abo soll von 3,99 EUR auf 4,99 EUR im Monat steigen.

Die neuen Abo-Preise sollen ab dem nächsten Abrechnungstermin gelten. Wer sich noch vor der Preiserhöhung für ein neues Jahresabo von Amazon Music Unlimited entscheidet, sichert sich die alten Konditionen zumindest noch für maximal ein weiteres Jahr.

Unverändert bleibt der Preis ohne Prime-Abo für 9,99 EUR im Monat. Amazon erhöht somit nicht sämtliche Preise sondern reduziert nur die Vergünstigungen für Prime-Abonnenten.

