News

Amazon bestätigt Kauf von MGM für 8.45 Milliarden Dollar

Amazon hat heute den Kauf von MGM bestätigt. Das traditionsreiche Hollywood-Studio soll für 8.45 Milliarden USD von Amazon übernommen werden.

Laut der Mitteilung von Amazon soll dadurch der Film-Katalog von MGM erhalten und Kunden ein besserer Zugriff auf die vorhandenen Werke ermöglicht werden.

Zum Katalog von MGM gehören über 4000 Filme wie 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther oder The Thomas Crown Affair und über 17.000 TV-Serien-Episoden wie Fargo, The Handmaid’s Tale, und Vikings.

Amazon will sich aber nicht auf die Klassiker beschränken und sieht den wahren Wert der MGM-Übernahme in der "Schatztruhe des geistigen Eigentums in der Tiefe des Katalogs" verborgen, welches zusammen mit dem Team von MGM neuinterpretiert und weiterentwickelt werden soll.

Welche konkreten Auswirkungen die MGM-Übernahme für Amazon-Kunden und die Vermarktung über andere Kanäle haben wird, ist noch offen. Neben MGM-Filmen und Serien im Angebot von Amazon Prime Video gibt es bei Amazon für Prime Video-Mitglieder auch bereits einen MGM Channel, der optional zubuchbar ist.

Die Übernahme von MGM durch Amazon steht noch unter dem Vorbehalt der weltweiten Regulierungsbehörden.

Amazon Prime Video