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"Alice Cooper: A Paranormal Evening At The Olympia Paris" erscheint auf Blu-ray Disc

earMUSIC veröffentlicht "Alice Cooper: A Paranormal Evening At The Olympia Paris" auf Blu-ray Disc. Die bereits auf CD und LP erhältliche Konzertaufnahme zum Abschluss der Tournee für das 2017er Album "Paranormal" erscheint am 24.07.2026 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

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