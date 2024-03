News

"96 Hours - Taken"-Trilogie erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht die "96 Hours - Taken"-Trilogie im April als Blu-ray Disc-Boxset. Alle drei Filme der Action-Reihe mit Liam Neeson erscheinen am 05.04.2024 inklusive deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

96 Hours - Taken Trilogie (Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1, 2,35:1

Ton: Deutsch, Englisch u.a (DTS-HD 5.1)

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch für Hörgeschädigte, Italienisch für Hörgeschädigte, Russisch für Hörgeschädigte, Spanisch für Hörgeschädigte

Extras:

Taken 1: Making of "96 Hours", Die Filmpremiere in Frankreich, Inside Action: Von der Produktion zum finalen Film

Taken 2: Making of, Deleted Scenes, Outtakes, Featurette: Bryan Mills' explosiver Koffer, Interview mit Liam Neeson, Interview mit Olivier Megaton

Taken 3: Featurettes, Interviews mit Cast & Crew, Deleted Scene

