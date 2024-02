XXL-TEST: Sony KD55X85L (2023) - 4K Full Array LED-TV für aktuell unter 1.000 Euro

Für derzeit knapp 1.000 EUR gibt es den Sony X85L mit Full Array LED Backlight im beliebten 55-Zoll-Format. Der unrer Google TV laufende smarte Fernseher ist mit dem schon etwas älteren Sony X1 4K-Prozessor ausgestattet, verfügt über X-Balanced Speaker und überzeugt optisch mit seinem schmalen Rahmen. Zudem kann der Standfuß wahlweise zwei Positionen einnehmen. Es handelt sich laut Sony um einen "schmalen, T-förmigen Wedge-Standfuß".

Außer in 55 Zoll steht das Modell noch in 65 und in 75 Zoll zur Verfügung.

Mit an Bord sind zahlreiche typische Sony-Technologien, so X-Reality Pro für eine detailreiche Darstellung niedriger auflösender Inhalte, X-Motion Clarity für eine flüssige, scharfe Wiedergabe schneller Actionsequenzen ohne Verlust von Bildhelligkeit. An Bord ist natürlich ein Lichtsensor, der die Bildhelligkeit an die aktuell im Raum herrschenden Lichtverhältnisse anpasst. Tone Mapping mit HDR-Automatik setzt umgehend die HDR-Einstellungen aufs machbare Optimum bei der ersten Einrichtung in Verbindung mit einer Sony PS5 Spielekonsole. Zudem hat Sony einen übersichtlichen Game Hub bereitgestellt, an dem alles zu finden ist: Spielstatus, Einstellungen sowie Steuerfunktionen.

Akustisch bieten die bereits eingangs erwähnten X-Balanced-Speaker ein erstaunlich erwachsenes Klangbild - verspricht Sony. Kompatibel ist das System zu Dolby Atmos. Zudem erknnt der X85L mit der Acoustic Auto Calibration Objekte im Raum, welche de akustische Qualität beeinträchtigen, und optimiert das Klangbild, um trotzdem einen klaren Sound genießen zu können.

Mit an Bord ist Google Assistant als Sprachsteuerungssystem, und die Kompatibilität zu Google Home und allen damit vernetzten Devices im Haushalt. Chromecast built-in und Apple AirPlay 2 fehlen ebenfalls nicht. Wer den TV mittels Gesten steuern möchte, kann dies genauso tun. Eine Nähewarnung erweist sich als praktisch, wenn sich kleine Kinder zu nah vor dem Fernseher aufhalten.

Highlight ist die smarte Fernbedienung (zweite konventionelle Remote ist ebenfalls im Lieferumfang) mit bündiger Oberfläche, die zudem mit einer speziellen, schmutzabweisenden Polyurethanbeschichtung ausgestattet ist. Dadurch kann die Remote schnell & einfach sauber und staubfrei gehalten werden. Zudem sind sämtliche Tasten mit einem antibakteriellen Material beschichtet. Die Fernbedienung ist darüber hinaus in der Lage, zahlreiche verschiedene Geräte innerhalb der Kette zu steuern, und rasch ist man durch direkte Zugriffstasten beim gewünschten VoD-Service.

Anzeige



An die Umwelt hat Sony auch gedacht. So erzielt der TV eine optimale Mischung aus der passenden Bildhelligkeit und einem geringen Stromverbrauch. Dank des Stromsparmodus-Dashboards finden sich alle Einstellungen zum Sparen von Strom übersichtlich an einem Ort. Sony bringt zudem den selbstentwickelten SORPLAS-Kunststoff für Teile des Fernsehers an den Start, der teilweise aus recyceltem Plastik besteht und so die Ressourcen schont. Auch an eine umweltschonende Verpackung dachte man bei Sony. Die Verpackung des X85L ist 15 Prozent kleiner und 12 Prozent leichter im Vergleich zum zuvor verwendeten Gegenstück.

Verarbeitung

Schmaler, gut verarbeiteter Rahmen

Der 55" Sony TV ist solide verarbeitet, weist saubere Übergänge und ein insgesamt elegantes klassisches Design auf.

Standfuß im Detail

Sensorik

Detail vorne links mit Sony-Logo

Anzeige



Die schlanken T-förmigen Standfüße können unkompliziert in den unteren Bereich des Fernsehers einfach eingesteckt werden. Praktisch ist die Möglichkeit, die Standfüße entweder im äußeren Bereich oder mittig platzieren zu können. Verwendet man eine recht breite Soundbar, empfiehlt sich die äußere Platzierung, die uns auch optisch besser gefällt. Wer allerdings nur ein eher schmales Sideboard zur Verfügung hat, kann problemlos auf die weiter innenliegende Option zurückgreifen.

Rückseite gesamt

Detail Rückseite oben

Detail Rückseite links

Anzeige



Detail Rückseite rechts

Die Rückseite besteht aus Kunststoff, ist mattschwarz gehalten und zeigt sich mit einer rasterartigen Oberfläche. Die Anschlüsse und der CI-Slot liegen frei, die Einpassung der Schnittstellen ist völlig in Ordnung. Der Sony TV ist, abgesehen von kleinen Bereichen oben und an der Seite, etwa 5,5cm tief. Die Full Array LED-Technologie, also die flächenmäßige Anordnung der Leuchtdioden der Hintergrundbeleuchtung nimmt ein wenig Platz in Anspruch. Dick oder aufdringlich wirkt der Fernseher aber nicht.

Auch die Vorderseite macht einen schicken Eindruck. Die untere Leiste in Anthrazit ist aus Metall gefertigt, seitlich schließen Kunststoffleisten den Rahmen ab. Zwischen Panel und seitlichem Rahmen ist ein kleiner Spalt sichtbar.

Zwei Fernbedienungen

Elegante, smarte Remote

Klassische Fernbedienung

An Fernbedienungen befinden sich gleich zwei im Lieferumfang. Sowohl eine konventionelle mit Zifferntasten in klassischem Design als auch eine moderner wirkende "Smart Remote" mit Direktzugriff auf Streamingdienste und YouTube. Beide sind aus Kunststoff gefertigt und mit einer mattschwarzen Oberfläche versehen, die bei der schlankeren "Smart Remote" mit einer gebürsteten Look versehen ist, sie wirkt insgesamt optisch etwas ansprechender. Die Tasten sind in beiden Fällen gummiert und weisen einen guten Druckpunkt auf.

Anschlüsse

Anschlusssektion

Überblick über die vorhandenen Möglichkeiten zur Verbindungsaufnahme

Typisch mit 4x HDMI-Eingängen bestückt, bringt der Sony X85L eine recht übersichtliche Schnittstellenauswahl mit. Nur zwei der vier HDMI-Slots sind als HDMI 2.1 ausgeführt und 4K120-fähig. ARC bzw. eARC fehlt natürlich uach nicht. Dazu gibt es einen kombinierten Anschluss für analoge AV-Signale und eine Ethernet-Schnittstelle. Satelliten- und Kabel- bzw. DVB-T(2)-Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden, außerdem zwei USB-Eingänge. Einmals als USB 2.0 und einmal als USB 3.0, der auch für die Aufnahme auf eine externe Festplatte genutzt werden kann. Ein CI-Slot und ein optischer Digitalausgang runden das Anschlussangebot ab.

Menü - Beschreibung

Der Sony KD55X85L bringt einen umfangreichen Einrichtungsassistenten mit. Zunächst werden Sprache und Standort festgelegt, danach die Netzwerkverbindung hergestellt und ein Sendersuchlauf für das gewünschte Empfangssignal kann durchgeführt werden. Der Suchlauf ist bei Kabel recht schnell erledigt und alle Sender werden zuverlässig gefunden. Außerdem legt man fest, ob der Fernseher an der Wand montiert oder auf einem Sideboard platziert ist. Darüber hinaus gibt es zur akustischen Anpassung eine automatische Kalibrierung. Wir konnten diese allerdings erst im Nachhinein durchführen, da die TV-Remote zwar via Infrarot funktionierte, aber anscheinend nicht per Bluetooth mit dem Gerät gekoppelt war. Die Voraussetzung der Verbindung über Bluetooth ist allerdings zwingend, da der TV nur so auf die Daten des Mikrofons in der Fernbedienung zugreifen kann, welches zur akustischen Messung verwendet wird.

Weiterhin kann man den Fernseher auch direkt mit seinem Google-Konto verknüpfen und die Einrichtung über die Google Home App durchführen. Auch AirPlay/HomeKit, Samba TV Interactive und weitere Zusatzfunktionen können direkt aktiviert werden. Zwischen zwei unterschiedlich stark agierenden Energiesparmodi kann man ebenfalls wählen. Für maximale Bildperformance empfiehlt der Fernseher aber erwartungsgemäß, die Energiesparfunktionen komplett zu deaktivieren.

Der TV läuft unter Google TV und ist natürlich mit Google Assistant und Google Smart Home-Features kompatibel. Zudem gewährt er Zugriff auf alle relevanten Streamingdienste und Apps. Neben den üblichen Verdächtigen gibt es beim Sony auch Bravia Core. Hier gibt es inzwischen zahlreiche Filme, die gratis abrufbar sind. Bis zu fünf Titel mit einer Streaming-Bandbreite von bis zu 80 Mbit/s gibt es in einem Jahr. In de Einstellungen der Bravia Core App muss man für die hohe Qualität "Pure Stream" aktivieren. Weitere Filme kann man sich für einen Obolus ausleihen oder kaufen. Um den vollen Google TV Funktionsumfang inklusive Google Assistant sowie personalisierten Empfehlungen nutzen zu können, muss man sich mit einem Google-Konto anmelden.

Der Home-Screen nimmt den gesamten Bildschirm ein. Hier kann man Netflix, prime video, YouTube und weitere Apps direkt anwählen und auch auf die Systemeinstellungen des TVs zugreifen. Der Fernseher reagierte während des Testbetriebs zügig und flink auf Eingabebefehle der Fernbedienungen. Störende Verzögerungen, auch bei mehreren Eingabebefehlen hintereinander, traten erfreulicherweise nicht auf.

Ob Home Dashboard oder die eigentlichen Geräte-Einstellungen, der Sony TV bietet, identisch zu anderen Komponenten mit Google TV Betriebssystem, ein übersichtliches Menü und stellt den Durchschnittsanwender nicht vor schwierige Situationen. Die Menüs sind generell in dunkleren bzw. Grautönen gehalten und wirken optisch ansprechend. Mit der Taste "Menu" und der Taste mit dem kleinen Zahnrädchen greift man, jeweils als Bild-Overlay ausgeführt, direkt auf TV-Einstellungen zu. Weitere Infos zu den Bildeinstellungen folgen in der Bildwertung.

Auf der nächsten Seite listen wir sämtliche Menü-Screenshots auf.

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2 3

Tags: 4K TV