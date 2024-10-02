XXL-TEST: LG XBOOM Go DXG8T - kompakter Party-Lautsprecher mit Stimmungslicht und kräftigen Klang ?

Auch in diesem Jahr aktualisiert LG Electronics seine beliebte XBOOM Bluetooth-Lautsprecherserie.

Nachdem wir bereits den ultrakompakten und vielseitig einsatzbaren LG XBOOM Go DXG2T im Test hatten und auch den stylischen XBOOM360 DXO2T, freuen wir uns umso mehr, den größten Speaker aus der 2024 LG XBOOM Go Serie in der Redaktion begrüßen zu dürfen.

Für einen Einzeltest haben wir den tragbaren XBOOM Go DXG8T erhalten. Der Bluetooth-Lautsprecher ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante, für eine unverbindliche Preisempfehlung von 349 EUR, direkt im Onlineshop des Herstellers oder im Handel erhältlich.

Mit seinen Abmessungen von ca. 37 cm Breite, einer Höhe von ca. 15,5 cm und einer Tiefe von 14,5 cm, würden wir den LG Speaker noch als kompakten Bluetooth-Lautsprecher einstufen. Für einen komfortablen Transport zum Pool oder zum Skatepark verfügt der LG-Speaker über einen Tragegurt. Dieser wird an zwei Ösen auf der Oberseite des Speakers, befestigt. Bei der Verwendung des Gurts kann der stolze Besitzer entscheiden, ob er ihn über den Schultern oder als Handschlaufe verwenden möchte. Die Auflagefläche auf der Unterseite des Gurts ist zudem leicht gepolstert.

Um den Speaker effektiv vor Umwelteinflüssen oder Poolwasser zu schützen, verfügt dieser über eine IP67-Klassifizierung. Selbst ein 30-minütiges Untertauchen in einem Meter tiefem Wasser kann dem Speaker nichts anhaben. Zudem ist unser Testkandidat staubgeschützt. Damit aber nicht genug, so verfügt der LG Lautsprecher über eine Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810 durch KOLAS Labs und hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards.

Anzeige

Der Tragegurt im Detail

Der LG XBOOM Go DXG8T besitzt einen 2.985 mAh starken Hochleistungsakku, der Wiedergabezeiten von bis zu 15 Stunden ermöglicht, natürlich bei moderatem Pegel und ausgeschaltetem Equalizer sowie deaktviertem Stimmungslicht. Sollte dem Bluetooth-Lautsprecher doch einmal "der Saft" ausgehen, befindet sich im Lieferumfang ein Netzteil, mit dem der Speaker geladen und betrieben werden kann. Bis ein komplett leerer Akku geladen ist, vergehen bis zu 3 Stunden. Um das Smartdevice mit Energie versorgen zu können, verfügt der LG Speaker über eine Powerbank-Funktion. Auf der Rückseite kann das Smartphone mittels eines USB-Kabels angeschlossen und geladen werden.

Ein Netzteil zum laden des Speakers, ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten

Bei den beiden Passivradiatoren befinden sich die Beleuchtungseinheiten

Beleuchtungsoptionen an Bluetooth-Lautsprechern haben eine lange Tradition bei LG Electronics und somit ist es nicht verwunderlich, dass der XBOOM Go DXG8T ebenfalls über ein integriertes Stimmungslicht verfügt. Auf den beiden Außenseiten, bei den Passivradiatoren befinden sich die Stimmungslichter.

Dank der Integration der XBOOM App kann die Beleuchtung auf die eigenen Bedürfnisse oder Wohlbefinden angepasst werden. In der App befinden sich vorgefertigte Beleuchtungsthemen wie z.B. "Ambient". Insgesamt stehen die Programme "Erfrischender Morgen", "Warmes Nachmittagssonnenlicht", "Der Komfort einer gemütlichen Nacht" sowie "Eigene Einstellungen" im RGB-Farbraum zur Verfügung. Das zweite Beleuchtungsschema nennt sich "Nature" und umfasst die Modi "Neu starten", "Aurora", "Sanftes Flattern" sowie "Eigene Einstellungen". Das letzte Beleuchtungsschema nennt sich "Party". Hier gibt es die Beleuchtungsprogramme "Leidenschaft der Jugend", "Fröhliches Feiern", "Wunderschöne Nachtansicht", eigene Einstellungen sind ebenfalls möglich. Die Beleuchtungsoptionen können in der XBOOM App, auch komplett deaktiviert werden, um z.B. den Akku zu schonen.

Anzeige



Rot hinterlegter XBOOM Schriftzug auf der Front des Device

Kommen wir nun zu der Verarbeitungsqualität des XBOOM Go DXG8T. Die beiden Außenflanken bestehen aus einem schwarz/grauen-matten Kunststoff, der haptisch einen wertigen Eindruck vermittelt. Auf der Front, der Oberseite sowie der Rückseite befindet sich ein schwarzes Kunststoffgeflecht, das mit Akustistoff veredelt wurde. Das verwendete Material sieht edel aus und sitzt zudem bombenfest. Im Mittelteil der Frontansicht ist zudem ein rot hinterlegter XBOOM-Schriftzug zu finden. Die Designsprache des LG Device erinnert uns etwas an die früheren JBL Xtreme Modelle.

Ein Kunststoffgeflecht sowie schwarz-mattes Oberflächenfinish

Teil 1 der Bedienelemente, die sich auf der Geräteoberseite befinden

Anzeige



Auf der Oberseite, leicht nach vorne angewinkelt, sind zahlreiche Bedienelemente für die Steuerung des portablen Musiksystems angebracht. Unter einer gummierten Oberfläche finden wir Taster für das Ein- sowie Ausschalten des Speakers, einen Button für das Bluetooth-Pairing sowie Taster für die Lautstärkeregulierung.

Der darauffolgende Knopf ist für ein Pausieren bzw. Starten der Wiedergabe. Da auch dieses LG Device die Sprachassistenten Google Assistent sowie Apple Siri unterstützt, können diese durch ein zwei Sekunden langes Betätigen dieses Bedienelements aufgerufen werden. Wird der Play/Pause-Taster bei der Wiedergabe zweimal schnell betätigt, wird der darauffolgende Titel abgespielt und, bei einem dreimaligen schnellen Betätigen, der vorhergehende Titel. Da der Lautsprecher über eine integrierte Freisprecheinrichtung verfügt, kann während der Musikwiedergabe ein eingehender Anruf durch Drücken der Play/Pause-Taste angenommen werden.

Durch Betätigen des Sound Boost-Knopfes kann das Klangfeld erweitert oder die Standard-EQ-Kurve abgerufen werden. Besaßen die 2023 LG-Speaker noch eine Taste für das Stimmungslicht, wurde hier anscheinend der Rotstift angesetzt. Das Verändern oder Ausschalten der Beleuchtung kann nur noch über die XBOOM App erfolgen.

.... sowie Teil 2 der Bedienbutton's

Die rückwärtige Ansicht des XBOOM Go DXG8T

Anzeige



Wenden wir uns nun der Rückseite des kompakten Bluetooth-Lautsprechers zu. Wie wir bereits erwähnten haben, ist diese mit dem gleichen Kunststoffgeflecht versehen, wie es auf der Vorderseite Verwendung findet. Im Mittelteil des Bluetooth-Lautsprecher befindet sich die Anschlusssektion. Gut geschützt vor Umwelteinflüssen und Flüssigkeiten, sitzen hinter einer gummierten Kappe die Anschlüsse.

Entnimmt man die Kappe, finden wir hier den Anschluß für das externe Netzteil sowie eine USB-Buchse inklusive Powerbankfunktion, um z.B. das Smartdevice zu laden. Als Abschluss finden wir hier noch einen Service-Port für Wartungsarbeiten.

Gummierte Schutzkappe mit LG Schriftzug

.... hinter der sich die Anschlüsse befinden.

Gummierte Standfüsse auf der Unterseite

Frontansicht mit Trageschlaufe

Anzeige

