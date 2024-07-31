XXL-TEST: LG XBOOM360 DXO2T - Modern gestylter Bluetooth-Lautsprecher mit Ambient-Beleuchtung und Rundum-Klang

Vor kurzem erst hat LG Electronics die Aktualisierung seiner beliebten XBOOM Bluetooth-Lautsprecherserie bekanntgegeben.

Da wir bereits den ultrakompakten und vielseitig einsatzbaren LG XBOOM Go DXG2T im Test im Test hatten, ist es umso erfreulicher, dass das nächste Modell der Baureihe bei uns in der Redaktion eingetroffen ist. Für einen Einzeltest haben wir kompakten und formschönen XBOOM 360 DXO2T erhalten. Der Bluetooth-Lautsprecher ist in einer schwarzen sowie beigen Farbvariante erhältlich und kann für eine unverbindliche Preisempfehlung von 199 EUR direkt im Onlineshop des Herstellers oder im Handel erworben werden.

Wie es die Produktbezeichnung bereits erahnen lässt, handelt es sich beim XBOOM 360 DXO2T um einen BT-Speaker mit 360° Soundarchitektur. Im oberen Teil des Lautsprechers ist zudem ein individuell konfigurierbares Stimmungslicht untergebracht. Für eine zeitgemäße Verbindung zum Smartdevice sorgt Bluetooth in der Version 5.3. Um den Speaker möglichst umfassend vor Umwelteinflüssen zu schützen, besitzt er eine IP55 Klassifizierung. Diese schützt den Lautsprecher vor Wasserstrahlen mit geringem Druck sowie vor Staub.

Mit seinem kompakten Abmessungen von circa 21 cm Höhe sowie einer maximalen Breite und Tiefe von ca. 12 cm macht der Speaker stets eine gute Figur, ganz gleich, ob dabei im heimischen Wohnzimmer, auf der Terrasse oder beim Workout. Allerdings fällt uns beim Auspacken auf, dass das 2024 LG-Modell doch deutlich kompakter ausfällt als das Pendant aus dem Jahre 2023. Fairerweise müssen wir aber auch erwähnen, dass sich dies auch beim Preis bemerkbar macht. Kostete der XBOOM360 DX03 noch 299 EUR, ist das diesjährige Modell rund 100 EUR günstiger zu erwerben (wir beziehen uns auf die UVPs von LG).

Stimmungslicht in der Detailansicht

Der LG XBOOM 360 DXO2T verfügt über einen integrierten Hochleistungsakku, der Wiedergabezeiten von bis zu 15 Stunden verspricht, das Ganze bei mittleren Pegeln sowie ausgeschalteten Stimmungslicht. Sollte dem Speaker dennoch "der Saft" ausgehen, kann der Lautsprecher mittels des ins Lieferumfang befindlichen USB-C Kabels aufgeladen und betrieben werden. Ein Netzteil befindet sich, wie üblicherweise, nicht im Lieferumfang. Um den Akkupack vollständig zu laden, vergehen bis zu 4 Stunden. Über eine Powerbank-Funktion, um etwa das Smartdevice zu laden, verfügt der neue XBOOM 360 Lautsprecher nicht.

Ein USB-C Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten

Hochtöner im Detail

Der Lautsprecher aus der 2024 Kollektion von LG verfügt über ein aufwändig konzipiertes 2-Wege System. Im oberen Teil des Lautsprechers, sitzt der 1" große Seidenkalotten-Hochtöner, und der Mitteltonbereich sowie die tieffrequenten Signale, werden im inneren des Speakers von einem 3" großen Tieftöner sowie zwei dualen Passiv-Radiatoren umgesetzt. Die Ausgangsleistung gibt der Hersteller mit 20 Watt an.

Sauber aufgebrachtes Gewebe

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität des LG XBOOM 360 DXO2T zu. Unser Testdevice ist kegelförmig aufgebaut und verfügt auf den Außenseiten über ein Kunststoffgeflecht, welches mit grauem Akustikstoff bezogen ist. Das aufgebrachte Gewebe macht einen hochwertigen Eindruck und sitzt bombenfest. Der Stoff ist zudem sehr sauber platziert, ohne größere Spaltmaße. Im Oberteil des Speakers dominiert hellgrau eingefärbter Kunstoff, in dem das Stimmungslicht untergebracht ist, und eine Etage tiefer ist der Hochtöner platziert.

Sensor-Bedienelemente auf der Geräteoberseite

Auf der Oberseite des Bluetooth-Lautsprechers befinden sich einige Bedienelemente, auf die wir nun etwas genauer eingehen möchten. So finden wir hier Sensor-Touchbedienelemente für das Ändern des Beleuchtungsschemas (Ambient, Nature, Party, Aus), einen Play/Pause Button sowie Touch-Buttons für das Erhöhen und Verringern der Lautstärke. Wird der Play/Pause Button bei der Wiedergabe von Spotify z.B. zweimal kurz betätigt, erfolgt ein Skippen zum darauffolgenden Titel und ein dreimaliges schnelles Tippen spielt den vorherigen Titel ab. Um eine elegant-reduzierte Optik zu ermöglichen, leuchten die Sensorelemente nur bei direkter Berührung auf. Was uns bei der Benutzung allerdings etwas negativ auffällt: Die Bedienelemente müssen absoluz korrekt getroffen werden, sonst werden die Befehle nicht ausgeführt und die Elemente werden nicht sichtbar.

Das Stimmungslicht im Detail

Wie wir bereits eingangs erwähnten, verfügt der LG XBOOM360 DXO2T über ein integriertes Stimmungslicht. Dieses sitzt im oberen Teil des Speakers und ist zwischen den Bedienelementen und dem Hochtöner in einer Art Tropfenform und dem Gehäuserand integriert. Durch die XBOOM-App, auf die wir später näher eingehen, kann die Ambient-Beleuchtung auf die eigene Stimmung angepasst werden. In der App gibt es vorgefertigte Beleuchtungsthemen wie z.B. "Nature", hier stehen die Programme "Neu starten", "Friedliche Ruhe", "Sanftes Flattern"" sowie eigene Einstellungen im RGB-Farbraum zur Verfügung. Bei "Ambient" stehen "Erfrischender Morgen", "Warmes Nachmittagssonnenlicht", "Der Komfort einer gemütlichen Nacht", ein Kerzeneffekt sowie eigene Einstellungen zur Verfügung. Zum Schluss gibt es noch das Beleuchtungsschema "Party". Hier gibt es die Beleuchtungsprogramme "Leidenschaft der Jugend", Fröhliches Feiern, "Wunderschöne Nachtansicht", sowie eigene Einstellungen sind auch hier möglich. Ein Stroboskopeffekt steht des Weiteren zur Disposition. Wird dieser aktiviert, startet bei unserem iPhone 15 Pro die Taschenlampe, ebenfalls mit Stroboskopeffekt.

Rückseite des neuen XBOOM 360 Device

Widmen wir uns nun der Rückseite des XBOOM 360 DXO2T. Diese präsentiert sich unauffällig, und im unteren Teil befindet sich der Taster für das Ein- sowie Ausschalten des Lautsprechers. Daneben positioniert sich, gut geschützt hinter einer Gummikappe, die USB-C Buchse mit der der Speaker aufgeladen werden kann.

Ein-/Aus-Button sowie Schutzkappe, für die Ladebuchse im Detail

Ladebuchse mit entfernter Schutzkappe

Gummierte Unterseite

