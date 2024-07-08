XXL-TEST: LG XBOOM Go DXG2T - vielseitig einsetzbarer und kompakter Bluetooth-Lautsprecher

Aus dem Hause LG Electronics ist unser neuester Testkandidat. Der Elektronikspezialist aktualisiert seine erfolgreiche XBOOM Lautsprecher-Serie.

Für einen Einzeltest haben wir den portablen und vielseitig einsetzbaren XBOOM Go DXG2T erhalten. Der sehr kompakte Bluetooth-Lautsprecher ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante erhältlich. Der Speaker kann für eine unverbindliche Preisempfehlung von 79 EUR direkt im Onlineshop des Herstellers oder im Handel erworben werden.

Wie wir bereits erwähnt haben, handelt es sich beim LG Speaker um einen flexibel einsetzbaren Bluetooth-Lautsprecher. Durch ein umlaufendes Nylonband lässt sich der aktive Lautsprecher überall da befestigen, wo er gerade benötigt wird. Durch seine sehr kompakten Abmessungen von ca. 10 cm Breite, einer Höhe von ca. 10 cm Breite und einer Tiefe von ca. 4,5 cm kann der Bluetooth-Spezialist am Wanderrucksack, am Maschendrahtzaun beim Kicken mit den Kumpels oder direkt am Fahrradlenker bei einer E-Bike-Tour verwendet werden. Um den Speaker effektiv vor Umwelteinflüssen zu schützen, besitzt er eine IP67 Klassifizierung. Selbst ein 30-minütiges Untertauchen in einem Meter tiefem Wasser kann dem kompakten Lautsprecher nichts anhaben. Zudem ist unser Testkandidat staubgeschützt. Damit aber nicht genug, so verfügt der LG Lautsprecher über eine Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810 durch KOLAS Labs und hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards.

Ladebuchse sowie LED-Anzeige für den Akkustand im Detail

Der integrierte Akkupack ermöglicht Wiedergabezeiten von bis zu 10 Stunden, bei moderatem Pegel und ausgeschaltetem Equalizer. Sollte dem LG XBOOM Go DXG2T doch einmal der Saft ausgehen, ist im Lieferumgang ein USB-Ladekabel enthalten, mit dem der Speaker geladen werden kann. Wie üblich, befindet sich im Lieferumfang kein Netzteil. Über eine Powerbank-Funktion, um etwa das Smartdevice zu laden, verfügt der LG Speaker leider nicht.

Anzeige

Im Lieferumfang enthaltenes Ladekabel

Umlaufendes Nylonband im Detail und saubere Gesamtverarbeitung

Kommen wir nun zu der Verarbeitungsqualität des XBOOM Lautsprechers. Die beiden Seitenteile bestehen aus einem matten und rutschhemmenden schwarzen Kunststoff. Auf der Vorderseite des Speakers befindet sich ein Kunststoffgeflecht mit schwarzem Akustikstoff. Das Gewebe ist sauber sowie ordentlich aufgebracht und sitzt zudem bombenfest.

Die Rückseite des LG XBOOM Go DXG2T im Detail

Wenden wir uns nun der Rückseite des Bluetooth-Speakers zu. Wie eingangs erwähnt, verfügt der BT-Speaker über ein umlaufendes Nylonband und kann dadurch fast überall befestigt werden. Die Rückseite präsentiert sich zudem gummiert und kleine Gummifüsse schützen den aufzunehmenden Part. Gerade bei der Montage an einem E-Bike Lenker werden so unschöne Kratzer vermieden.

Nylonschlaufe sowie Stopper in der Detailansicht

Anzeige



Gummifüsse auf der Rückseite sollen unschöne Kratzer vermeiden.

Bedienelemente auf der Front

Wenden wir uns nun der Bedienung des Bluetooth-Lautsprechers zu. Auf der Frontblende finden wir zum einen einen XBOOM-Schriftzug und darüber sind Bedienelemente angebracht. Hier finden wir gummierte Taster für das ein- und ausschalten des Speaker, sowie einen Play/Pause Button. Der Play/Pause Knopf verfügt aber über weitere Funktionen. Wird dieser zweimal schnell betätigt bei der Wiedergabe, wird der nächste Titel abgespielt und bei einer dreimaligen schnellen Aktivierung der vorherige Titel.

Der LG XBOOM Go DXG2T unterstützt die Sprachassistenten Google Assistent sowie Apple Siri. Diese werden durch ein zwei Sekunden langes Betätigen der Play/Pause Taste aufgerufen. Der kompakte LG-Speaker verfügt zudem über eine integrierte Freisprecheinrichtung. Erfolgt während der Musikwiedergabe ein Anruf, kann dieser durch ein kurzes Betätigen der Play/Pause Taste angenommen werden.

Anzeige



Gummierter XBOOM-Schriftzug im Detail

Lautstärke-Drehrad in linken Seitenteil der XBOOM Lautsprechers

Ein weiteres und zentralen Bedienelement befindet sich im linken Seitenteil des Lautsprechers. Hier finden wir ein Drehrad für die Lautstärke-Regulierung. Das Drehrad verfügt über eine Rasterung und lässt sich dadurch sehr gut dosieren. Selbst eine Bedienung mit Fahrrad- oder Walking-Handschuhen, soll laut dem Hersteller problemlos möglich sein. Um bei einem Sturz bestens geschützt zu sein, sind über und unter dem Drehrad Kunststoff-Übergänge angebracht.

Weitere Bedienelemente befinden sich auf der Rückseite

Weitere Bedienelemente hat LG auf der Rückseite des XBOOM Lautsprechers untergebracht. Hier stoén wir auf wir den Bluetooth-Button, für die Kopplung zum Smartdevice, sowie auf die Sound Boost Taste, mit der sich das Stereo-Panorama erweitern lässt. Gerade wenn der Lautsprecher im Freien genutzt wird, sollte diese Funktion aktiviert werden. Der Hersteller verspricht ebenfalls, dass der Bass-Algorithmus verbessert wurde, um auch bei geringer Lautstärke einen gleichbleibendes Bassfundament zu liefern.

Anzeige



Anzeige

