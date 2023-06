XXL-TEST: LG XBOOM Go DXG7Q - heimlicher Star der kompakten Bluetooth-Lautsprecher Klasse ?

Mit dem Bluetooth-Lautsprecher XBOOM Go DXG7Q haben wir eine weitere Neuheit von LG Electronics erhalten. Nachdem wir den XBOOM Go DXG9Q bereits im Test hatten, folgt nun das nächst kleinere Modell. Der XBOOM Go DXG7Q ist in einer schwarzen sowie einer grauen Variante direkt beim Hersteller für 179 EUR erhältlich.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 26,1 cm Breite, einer Höhe von 9,8 cm und einer Tiefe von 9,5 cm kann der Bluetooth Speaker problemlos im Reisegepäck oder in der Schwimmbadtasche verstaut werden. Damit der Speaker im Schwimmbadeinsatz nicht gleich einen dauerhaften Schaden erleidet, verfügt er über eine schützende IP67 Klassifizierung. Selbst ein 30-minütiges Untertauchen in einem Meter tiefem Wasser kann dem kompakten Lautsprecher nichts anhaben. Zudem ist unser XBOOM-Testkandidat staubgeschützt.

Im DXG7Q arbeitet eine Zwei-Wege-System, bestehend aus einem Track-Woofer für die Basswiedergabe und einen Dome-Tweeter für klare Höhen. Auf beiden Außenseiten befinden sich überdies Passivradiatoren. Der integrierte Verstärker versorgt die Treiber mit einer Leistung von 40 Watt.

Ein integrierter Akku mit einer Kapazität von 3900 mAh ermöglicht Wiedergabezeiten von bis zu 24 Stunden, bei moderaten Pegel. Sollte dem LG XBOOM Go DXG7Q dann der Saft ausgehen, ist im Lieferumgang ein USB-Ladekabel enthalten, mit dem der Speaker geladen werden kann. Wie üblich, befindet sich im Lieferumfang kein Netzteil. Die Ladezeit eines komplett leeren Akku gibt der Hersteller mit bis zu 5 Stunden an, was unserer Meinung nach doch recht lange ist. Erfreulicherweise verfügt der LG Bluetooth-Lautsprecher über eine Powerbank-Funktion, dadurch kann ein Smartdevice direkt am Lautsprecher mittels USB-Kabel geladen werden. Für eine ressourcenschonende Verbindung sorgt Bluetooth in der Version 5.1.

Ein USB-Ladekabel befindet sich im Lieferumfang, ein Netzteil fehlt

Passivmembranen und Stimmungslicht in der Detailansicht

Beleuchtungsoptionen am Bluetooth-Lautsprecher haben bei LG Electronics eine lange Tradition. So verfügt der XBOOM Go DXG7Q ebenfalls über ein Stimmungslicht. Dieses befindet sich auf den beiden Außenseiten, bei den Passivmembranen. Durch die Steuerung mittels der XBOOM App kann das Stimmungslicht auf die eigenen Vorlieben angepasst sowie auch ausgeschaltet werden. In der XBOOM App befinden sich zahlreiche Beleuchtungsschemen wie z.B. "Party". Hier stehen die Programme "Leidenschaft der Jugend", "Fröhliches Feiern", "Wunderschöne Nachtansicht" sowie eigene Einstellungen im RGB-Farbraum zur Verfügung. Bei "Ambient" stehen "Erfrischender Morgen", "Warmes Nachmittagssonnenlicht", "Der Komfort einer gemütlichen Nacht" sowie eigene Einstellungen zur Verfügung. Den Abschluss der Stimmungsbeleuchtung bildet das Beleuchtungsschema "Nature". Hier können noch die Beleuchtungsprogramme "Aurora", "Sanftes Flattern" sowie eigene Einstellungen ausgewählt und vorgenommen werden.

Sehr gute Detailverarbeitung an den Übergängen

Kommen wir nun zu der Verarbeitungsqualität des neuen XBOOM Lautsprechers. Die beiden Außenflanken bestehen ebenso wie der obere Teil, in dem die Bedienelemente untergebracht sind, aus einem rutschhemmenden schwarz/grauen Kunststoff, der haptisch ein gutes Gefühl vermittelt. Auf der Rück- sowie Vorderseite befindet sich ein schwarzer Akustikstoff, der auf einem Kunststoffgeflecht aufgebracht ist. Das Gewebe ist sauber und ordentlich verarbeitet, selbst an den Übergängen können wir fast keine Spaltmaße entdecken. Durch das Kunststoffgeflecht unter dem Stoff werden die Treiber sehr effektiv vor Stößen oder ähnlichen geschützt.

Auf der Oberseite befinden sich die Bedienelemente des DXG7Q

Wie wir bereits erwähnten, verfügt der LG Speaker über zahlreiche Bedienelemente, die sich auf der Oberseite des Lautsprechers befinden. Hier untergebracht sind ein Taster für das Ein- sowie Ausschalten des Lautsprechers, einen Button für das Bluetooth-Pairing sowie zwei Bedienelemente für die Lautstärkeregulierung. Der darauffolgende Taster ist für ein Pausieren bzw. Starten der Wiedergabe.

Selbstverständlich unterstützt der XBOOM Go DXG7Q die Sprachassistenten Google Assistent sowie Apple Siri, durch ein langes Betätigen des Plus/Minus Button werden diese aufgerufen. Der Sound Boost Taster ist für ein Erweitern des Klangfelds zuständig. Durch Betätigen des Sound Boost-Tasters wird die Standard EQ-Kurve aktiv oder eben die Sound Boost Funktion ausgewählt. Mittels dieser Maßnahme klingt der kompakte Lautsprecher nochmal nachdrücklicher und ist die perfekte Wahl, wird der Speaker im Freien betrieben.

Die Rückseite des kompakte Bluetooth-Lautsprechers

Wenden wir uns nun der Rückseite des Bluetooth-Speaker zu. Wir wir bereits erwähnten, ist die Rückseite mit dem gleichen Material bezogen, welches sich auf der Vorderseite befindet.

Im unteren Mittelteil befindet sich, geschützt unter einer gummierten Kappe, die Anschlusssektion des Lautsprechers. Entnimmt man die schützende Kappe, wird der Blick auf den USB-Eingang inklusive Powerbank-Funktion, frei. Der darauffolgende Aux-Eingang kann für die Einbindung weiterer Zuspieler genutzt werden, ein passendes Kabel liefert der Hersteller gleich mit. Den Abschluss der Anschlusssektion übernimmt die USB-C Buchse. Mittels dieser wird der Bluetooth-Speaker aufgeladen.

Die Anschlusssektion im Detail

Ebenfalls im Lieferumfang, ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel

