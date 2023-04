XXL-TEST: Klipsch "The Nines" - Aktivlautsprecher der Heritage Wireless-Serie mit HDMI, BT und Phono-Vorstufe

Im Februar diesen Jahres kündigte der Lautsprecherpionier Klipsch, eine Marke der Premium Audio Company GmbH, den neuen Aktivlautsprecher The Nines aus der Heritage Wireless Serie an. The Nines komplettieren das Portfolio der hochauflösenden Aktivmonitore. Die Lautsprecher sind in Echtholzfurnier in Walnuss und Esche Schwarz ab sofort für einen Paarpreis von 1.999 EUR im Handel erhältlich.

Das Hauptaugenmerk der Klipsch Speaker liegt auf einem einfach zu bedienenden Aktiven, der zahlreiche Eingänge und Wiedergabemöglichkeiten bietet und eine herkömmliche Komplettanlage überflüssig machen soll. Um die Aktivlautsprecher mit dem Smartdevice nutzen zu können unterstützen diese Bluetooth 5.0. Ein HDMI-Slot mit ARC für die komfortable Verbindung mit dem Fernseher ist ebenso an Bord und per USB kann direkt ein Computer angeschlossen werden. Hochauflösende Formate werden bis maximal 192 kHz/24-Bit unterstützt. Lediglich die Netzwerkintegration fehlt den US-Amerikanern, auf eine Streaming-Plattform oder die Verwendung der Lautsprecher im Multiroom-Verbund muss man also verzichten.

Elegantes und zeitlos schlichtes Design

Die Klipsch The Nines sind als Master/Slave-Lautsprecher konzipiert. Dies bedeutet, dass der Hauptlautsprecher mit der Verstärkertechnik, dem DSP sowie allen relavanten Anschlüssen ausgestattet ist. Der passive Slavelautsprecher wird mittels Kabelverbindung vom Masterlautsprecher mit den entsprechenden Signalen versorgt. Für die doch eher höhere Preisklasse etwas enttäuschend, viele Konkurrenten bieten in der Liga um 2.000 EUR zwei vollaktive, sehr kraftvolle Boxen mit komplett drahtloser Signalübertragung an.

Die Gehäuse der recht voluminösen Regallautsprecher sind aus einer mitteldichten Holzfaserplatte, kurz MDF, hergestellt. Nimmt man die Lautsprecherabdeckung ab, kommt die im unteren Teil sitzende, in einer Art Sprenkeltechnik lackierte, Schallwand zum Vorschein. Die Seitenwangen sowie die Rückseite sind ebenfalls mit Echtholzfurnier beschichtet. Das verwendete Furnier ist in großen Zügen ordentlich aufgebracht. Bei unseren Testkandidaten sind teilweise leichte Spaltmaße bei den Übergangen sichtbar. Die Kantenbereiche sind leicht abgerundet und scharfe Kanten sucht man vergebens.

Die imposanten Aktivlautsprecher wirken im Hörraum trotz ihrer Abmessungen von 486 mm Höhe, einer Breite von 241 mm und einer Tiefe von 340 mm, nicht wie ein störender Klotz, sondern fügen sich harmonisch in die Umgebung ein. Durch das verwendete Echtholzfunier und die sehr ansprechende Lautsprecherabdeckung setzten diese gekonnt optische Akzente.

Gute Kantenverarbeitung und sauber eingepasste Lautsprecherabdeckung

Echtholzfurnier in Walnuss im Detail

Klipsch Schriftzug am Hochtöner und gebürsteter Aluminium-Streifen im Detail

Belüfteter Titan-LTS-Hochtöner mit Tractrix-Horn

Widmen wir uns nun den technischen Raffinessen, die die Schallwandler zu bieten haben. Die Klipsch The Nines verfügen für den Hochtonbereich über einen 2,5 cm messenden und belüfteten Titan-LTS-Hochtöner mit Tractrix-Horn. Die Tractrix-Technologie wurde von Klipsch selbst entwickelt und passt die Abstrahlung der höheren Frequenzen optimal an die Größe des jeweiligen Tiefmitteltöners und das Gehäuse an. Zudem verfügen Hochtöner mit Hornvorsatz über einen exzellenten Wirkungsgrad.

Hochtöner im Detail

Der 8" messende Tieftöner im der Detailansicht

Die tieffrequenten Signale liefert ein 8" großer Konus-Tieftöner aus Faserverbundwerkstoff mit hoher Auslenkung. Die beiden Chassis sind unsichtbar montiert und sichtbare Schrauben stören nicht das Gesamtbild.

Im Inneren des Masterlautsprechers arbeiten vier Endstufen mit DSP-Technologie und aktiven Frequenzweichen, diese versorgen die beiden Hochtöner mit je 20 Watt Leistung und die beiden Tieftöner mit jeweils 100 Watt. Dies ergibt eine Systemleistung von insgesamt 240 Watt, was sich zumindest auf dem Papier nach nicht allzu viel Power anhört. Die aktiven The Nines können einen Freuqenzbereich von 35 - 25.000 Hz abdecken, bei +/-3 dB.

Magnetisch haftende Lautsprecherabdeckungen

Die Lautsprecherabdeckungen sind ebenfalls aus MDF gefertigt und mit einem cremefarbenen Akustikstoff bezogen. Der Akustikstoff ist sauber aufgebracht und dank der Mittelstrebe sitzt dieser sehr fest auf dem Rahmen. Die Lautsprecherabdeckungen werden magnetisch an der Schallwand fixiert und störende Löcher in der Schallwand gehören dadurch der Vergangenheit an. Selbst ohne Abdeckung machen die Klipsch Schallwandler eine gute Figur, auch wenn der Lautsprechergrill für ein optisches Highlight sorgt - unserer Meinung nach.

Magnete fixieren die Abdeckung an der Schallwand

Nostalgische Klipsch-Plakette an der Lautsprecherabdeckung

Remote in der Detailansicht

Damit die aktiven Klipsch-Lautsprecher komfortabel aus der Entfernung bedient werden können, liegt im Lieferumfang eine Fernbedienung bei. Dieses besteht aus schwarzem Kunststoff, liegt gut in der Hand und macht einen soliden Eindruck. Im oberen Teil der Remote befindet sich ein Taster für das Ein- und Ausschalten der Aktivlautsprecher und daneben ein Taster für das Starten bzw. Pausieren der Wiedergabe. Unter diesem befindet sich ein multifunktionales Steuerkreuz für das Anpassen der Lautstärke, Erhöhen bzw. Verringern des Bassbereichs sowie ein Taster für eine Stummschaltung. Noch eine Etage tiefer befinden sich Buttons für Bluetooth, das TV-Signal sowie die weiteren Eingänge. Die Tasten haben einen knackigen Druckpunkt und die Aktivlautsprecher setzen die auszuführenden Befehle rasch um.

Aber auch eine Bedienung direkt an den Lautsprechern ist möglich. So besitzt der Hauptlautsprecher auf der Oberseite einen gerändelten Drehregler für die Eingangswahl sowie einen Drehregler für die Lautstärkeregulierung. Beide sind aus massiven Aluminium produziert, besitzen eine Rasterung und wirken auf uns sehr hochwertig. Ingesamt sechs LEDs informieren über den gewählten Eingang. Eingebettet sind die Drehregler sowie die LEDs in einem gebürsteten Aluminium-Rahmen mit The Nines Schriftzug. Der Rahmen ist gut eingepasst, besitzt aber leichte Spaltmaße und sitzt auch nicht ganz plan mit dem MDF-Gehäuse.

Bedienelemente sowie Status-LEDs am Hauptlautsprecher

Rückseite des Masterlautsprechers

Wie heißt es so schön, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Wenden wir uns nun der Rückansicht der beiden Protagonisten zu. Wir beginnen mit der Erläuterung des Masterlautsprechers, da dieser die komplette Technik sowie Anschlusssektion beherbergt. Wie wir bereits erwähnten, ist die Rückseite ebenfalls mit Echtholzfurnier beschichtet. Im oberen Teil der Lautsprecher befinden sich aufgesetzte Bassreflexrohre.

Aufgesetzte Bassreflexöffnung

Anschlusssektion Hauptlautsprecher Teil 1

Wenden wir uns nun der Anschlussvielfalt des aktiven Lautsprechers zu. So finden wir hier den HDMI ARC Anschluss, um Lieblingsinhalte vom TV auf den Klipsch Lautsprechern abspielen zu können. Daneben befindet sich ein USB-Anschluss, der ausschließlich für Service Arbeiten genutzt werden kann. Darauf folgt ein Schieberegler, mit dem festgelegt werden kann, ob der Hauptlautsprecher als linker oder rechter Kanal fungiert. Der darauffolgende Taster ist für ein Starten des Bluetooth-Pairing zuständig.

Wieder eine Etage tiefer sitzen die analogen Ein- sowie Ausgänge und sowie die digitalen Eingänge. Da die The Nines über einen integrierten Phono-Vorverstärker (MM) verfügen, kann der geeignete Plattenspieler mittels Cinch an die Phono-Anschlüsse der Lautsprecher angeschlossen werden. Möchte man die The Nines anderwärtig betreiben, können dafür ebenfalls die analogen Eingänge verwendet werden. Dafür muss der nachfolgende Schiebeschalter auf "Line" gestellt werden und soll ein Plattenspieler verwendet werden, muss der Schiebeschalter folgerichtig auf "Phono" stehen. Neben den analogen Eingängen befindet sich eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Ebenfalls verfügen die Klipsch Lautsprecher über einen Subwoofer Ausgang und ein externer Subwoofer kann eingebunden werden. Nun folgen die digitalen Eingänge in Form eines optischen Digitaleingangs für die Einbindung weiterer Zuspieler sowie ein USB-Audio-Eingang.

Im unteren Teil der Abdeckplatte befindet sich noch der Systemanschluss zur Verbindung des nicht aktiven Lautsprechers.

Anschlusssektion Hauptlautsprecher Teil 1

Vier Endstufen sorgen im Masterlautsprecher für die nötigen Kraftreserven

Die Rückseite des Slavelautsprechers

Von der aufgeräumten Seite präsentiert sich die Rückseite des passiven Lautsprechers. Hier befindet sich lediglich der Systemanschluss für die Verbindung zum aktiven Master-Lautsprecher.

