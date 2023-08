XXL-TEST: Klipsch Gig XXL Partylautsprecher - Klare Kampfansage an die Mitwettbewerber ?

Vor kurzem hat Klipsch die beiden Partylautsprecher Gig XL sowie Gig XXL vorgestellt. Das erste Testsample ist nun in Form des Gig XXL in der Redaktion eingetroffen.

Bei der Entwicklung der neuen Generation an Bluetooth-Lautsprechern wurde großes Augenmerk darauf gelegt, dass sich die Modelle flexibel für den Indoor- sowie Outdoor-Bereich eignen. Die beiden Partyspeaker sind für eine unverbindliche Preisempfehlung von 249 EUR (Gig XL) bzw. 399 EUR (Gig XXL) im Handel erhältlich und ausschließlich in einer schwarzen Farbvariante lieferbar. Damit stoßen sie in eine sehr gut besetzte Liga vor. Hier tummelt sich Konkurrenz beispielsweise von JBL, Samsung, Sony oder LG.

Mit seinen Abmessung von 551 mm Höhe, 775 mm Breite und einer Tiefe von 290 mm macht der Gig XXL klar, dass er problemlos eine Gartenparty tatkräftig beschallen kann. Der maximale Schallpegel liegt bei mehr als 110 dB bei 0,5m Abstand. Bei der Konzeption des Gig XXL wurde ebenfalls darauf geachtet, dass das Gewicht im Vergleich zu manchem Mitwettbewerber nicht ganz so hoch ausfällt. So bringt der Gig XXL 8,2 kg auf die Waage und kann problemlos - dank des integrierten Tragegriffs - von A nach B transportiert werden. Um den Lautsprecher effektiv vor Umwelteinflüssen und/oder einer Getränkedusche zu schützen, ist er entsprechend vorbereitet und besitzt auch eine IPX4- Klassifizierung. Somit ist der Partymacher gegen allseitiges Spritzwasser bestens geschützt.

Der Speaker verfügt über zwei 18 cm messende Tieftöner sowie zwei 5 cm große Hochtöner. Über die Verstärkerleistung liegen uns derzeit leider keine Informationen vor. Der integrierte Akkupack bringt eine Kapazität von 4400 mAh mit und ermöglicht Wiedergabezeiten von bis zu 8 Stunden - bei vollem Pegel. Sollte dem Partylautsprecher dennoch der Saft während der Grillparty ausgehen, kann er mittels des im Lieferumfang befindlichen Stromkabels an die Steckdose angeschlossen werden. Während des Ladevorgangs kann der Speaker erfreulicherweise weiterhin genutzt werden.

Integrierter Tragegriff auf der Oberseite

Partybeleuchtung rund um den beiden Tieftönern

Anzeige

Die Designsprache des Klipsch Gig XXL erinnert etwas an den JBL 710 Partyspeaker. Das Gehäuse des Gig XXL, das im Inneren mehrfach verstrebt ist, besteht aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer. Die Treibereinheiten werden von einem massiven Metallgitter sehr effektiv vor Fremdeinwirkung geschützt. Wie es sich für einen Partylautsprecher gehört, verfügt der Klipsch Lautsprecher über ein Stimmungslicht, welches um die beiden Tieftöner angeordnet ist.

Klipsch-Schriftzug trifft auf Metallabdeckgitter

Nicht ganz perfekte Spaltmaße

Zahlreiche Bedienelemente und Anschlüsse auf der Oberseite

Auf der Oberseite des Bluetooth-Speakers sind zahlreiche Bedienelemente und Anschlüsse untergebracht, auf die wir in diesem Abschnitt unseres Reviews etwas genauer eingehen möchten.

Im unteren Teil der Bedieneinheit befindet sich ein Drehelement für die Lautstärkeregelung. Dieses besitzt keine Rasterung, lässt sich aber nach etwas Übung sehr gut dosieren. Da sich am Gig XXL ein Mikrofon anschließen lässt, findet wir hier ebenfalls einen Drehregler für die Mikrofon-Lautstärke. Zwischen den beiden Tools sind LEDs angebracht, die über den Betriebszustand informieren. Leuchtet die erste LED blau, ist eine Bluetooth-Verbindung aktiv. Die vier darauf folgenden LEDs zeigen den aktuellen Akkustand an. Nettes Detail bei der Veränderung der Lautstärke: Die Leuchteinheiten zeigen den Pegel an. Wird der Drehregler in Mittelstellung gebracht, werden die Leuchtelemente zur Hälfte voll beleuchtet und bei Maximalpegel werden sie durchgängig beleuchtet.

Anzeige



Lautstärkedrehregler im Detail

Bedienelemente im Detail

Im Mittelteil der Oberseite befinden sich die zentralen Bedienelemente für die Wiedergabe. Mittig sitzt der Ein-/Aus-Taster. Im oberen Teil sitzen Knöpfe fürs Vor- und Zurückskippen sowie der Play/Pause-Button. Durch Betätigen der Bluetooth-Taste wird das Bluetooth-Pairing aktiv. Links daneben ist ein Taster für die Beleuchtung. Durch die Verwendung dieses Elements können zahlreiche Modis hinsichtlich des Stimmungslichts abgerufen werden. Ebenfalls ist es möglich, die Beleuchtung komplett zu deaktivieren. Mittels der Bass-Taste kann die Boost-Funktion aktiviert werden. Diese empfiehlt der Hersteller, wenn der Speaker unter freiem Himmel betrieben wird. Nutzt man den Speaker in den heimischen vier Wänden, sollte aber diese Funktion ausgeschaltet sein, da es zu störenden Dröhngeräuschen kommen kann.

Zudem ist es möglich, zwei Klipsch Gig XXL miteinander zu koppeln, um als True Wireless Stereo Lautsprecher zu fungieren. Dafür muss auf beiden Lautsprechern der Ein-/Aus-Taster drei Sekunden lang betätigt werden, und die Kopplung verläuft dann automatisch.

Anzeige



Mikrofon- und Gitarren-Eingang, Lautstärke-Drehregler für den Gitarreneingang sowie USB- Anschluss in der Detailansicht

Kommen wir nun zur Anschlussvielfalt des Klipsch Gig XXL. Wie wir bereits erwähnten, kann am Klipsch Lautsprecher ein Mikrofon angeschlossen werden, welches sich sogar im Lieferumfang befindet. Die entsprechende Buchse ist im oberen Teil des Lautsprecher zu finden. Daneben sitzen ein Gitarrenanschluss sowie der dazugehörige Lautstärkeregler. An der vorhandenen USB-Buchse kann das Smartdevice geladen werden oder Titel vom USB-Stick abgespielt werden. Unterstützt werden MP3 und WAV Files.

Weitere Anschlüsse in der Übersicht

Im rechten Teil der Bedienzentrale sind noch die Line-In Buchse für weitere Zuspieler sowie die Line-Out Buchse untergebracht. Darunter befindet sich noch eine Drehregler - für die Echo-Effekt-Einstellungen. Die Anschlüsse sowie die Bedienelemente sitzen alle fest und vermitteln einen wertigen Eindruck. Lediglich die Drehregler für die Lautstärke besitzen eine leichte Unwucht.

Im Lieferfang enthalten: Ein kabelgebundenes Mikrofon für Karaoke-Aktionen, Ansagen oder Durchsagen

Mikrofon im Einsatz

Die Rückseite des Klipsch Gig XXL

Wenden wir uns nun der Rückseite des Lautsprecher zu. Wie üblich, zeigt sich diese unspektakulär. Im oberen Teil ist der Tragegriff zu sehen und in der unteren Etage sitzt das Bassreflexrohr sowie der Stromanschluss. Auf der Unterseite des Speaker sorgen gummierte Standfüsse für die Bodenhaftung.

Aufgesetztes Bassreflexrohr

Konventioneller Stromanschluss

Gummierte Standfüsse auf der Unterseite

Anzeige

Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Bluetooth-Lautsprecher