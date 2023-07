XXL-SPECIAL: Wharfedale AURA - Lautsprecher mit Flaggschiff-Technologien für Musik- und Kino-Enthusiasten zum fairen Preis?

Auf der High End 2023 in München hat Wharfedale die neue AURA Serie bereits präsentiert. Jetzt stellt der britische Lautsprecherhersteller die neue Lautsprecher-Serie, die mit einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis aufwarten soll, offiziell vor. Insgesamt 6 Modelle plus passende Ständer stehen zur Verfügung. Wharfedale titelt: "Die perfekte Kombination aus der klanglichen Transparenz eines Studiomonitors und erstklassigem Musikgenuss". Die hohe Performance der Komponenten stammt unter anderem auch daher, dass die AURA Lautsprecher mit Technologien aus der exklusiven ELYSIAN Serie ausgestattet sind. Darunter der AMT-Hochtöner, die Glasfasermatrix-Mittel- und Tieftöner, das SLPP-System und das mehrschichtige Gehäuse.

AMT-Hochtöner

Wharfedale AURA AMT-Hochtöner

Jeder AURA Lautsprecher ist mit dem Wharfedale Bändchen-Hochtöner versehen und soll sich durch eine überdurchschnittliche Detaillierung und Brillanz in den höchsten Tönen auszeichnen. Im Gegensatz zu konventionellen Kalottenhochtönern und Flachmembranen bewegt sich der Wharfedale AMT nicht wie ein Kolben vor und zurück. Er wird also nicht durch die Masse seiner Membran eingeengt, was zu Unschärfen im Einschwingverhalten führen kann. Stattdessen verfügt er über eine gefaltete Membran, die leitende Elemente trägt, die in ein enorm starkes Magnetfeld eingearbeitet sind. Die Luftbewegung findet so höchst effizient und präzise statt, da die Membran zu jeder Zeit unter genauer Kontrolle des Antriebssystems steht.

Aufbau

Wharfedale hat die AMT-Einheit in den AURA-Lautsprechern optimiert, um den Frequenzgang auf 36 kHz (-6dB) zu erweitern und eine gleichmäßige lineare Reaktion auf 22 kHz (+-3dB) zu realisieren. Maximale Detailtreue in Kombination mit einem realistischen Einschwingverhalten sind die Folge. Harmonische Obertöne von Stimmen und Instrumenten sollen so sanft hervorgehoben werden. Gleichzeitig wird Percussion-Instrumenten ein hoher Realismus verliehen.

Innovative Mittel- und Tieftöner

Glasfasermatrix-Tiefmitteltöner

In der AURA Serie kommt eine eigene gewebte Glasfasermatrix für die Mittel- und Tieftonmembranen zum Einsatz, die durch sehr flexible Gummisicken abgeschlossen werden. Kupferummantelte Polstücke kontrollieren Wirbelströme und Induktivität der starken Antriebsmagnetfelder. Aluminium-Druckgusskörbe verleihen dem verzerrungsarmen System ausgezeichneten Halt.

Aufbau des Mitteltöners

Aufbau des Tieftöners

Die Gummiringe um jedes Chassis sind nicht nur Designmerkmal, sondern dämpfen auch Resonanzen, die an der Verbindungsstelle zwischen Aluminiumchassis und Holzgehäuse auftreten können. Bereits bekannt ist das SLPP-Bassreflexdesign von Wharfedale (Slot Loaded Profiled Port). Durch Schlitzöffnungen im Sockel wird der Druckunterschied innerhalb und außerhalb des Gehäuses angeglichen. Strömungsgeräusche werden so reduziert und die Effizienz des Bassreflexsystems verbessert.

SLPP-System (Rendering)

Audiophile Bauteile

Als Herzstück des Lautsprechers wurde der Frequenzweiche besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Hunderte von Stunden von Hörtests wurden laut Hersteller damit verbracht, die ausgeklügelten Weichen zu entwickeln und eine nahtlose Verschmelzung zu ermöglichen. Unter Zuhilfenahme akustisch transparenter Komponenten stellt man sicher, dass alle musikalischen Details hörbar sind, der Lautsprecher selbst aber akustisch "verschwindet".

Aufbau des Topmodells

Elegantes Design hochwertig produziert

Die Gehäuse der AURA Lautsprecher sind in Schwarz, Weiß und einem Nussbaum-Naturholzfurnier erhältlich. Die Gehäuse werden lackiert und poliert. Die sanft gerundeten Kanten vermeiden Reflektionen. Mehrere Schichten unterschiedlicher Hölzer reduzieren die Resonanz der Paneele. Darüber hinaus verhindert diese mehrschichtige Konstruktion mit dem Namen PROS (Panel Resonance Optimisation System) das Austreten unerwünschter Schallenergie aus dem Inneren des Gehäuses.

AURA 1 und AURA 2 - Perfekter Einstieg

Wharfedale AURA 1 und AURA 2

Die beiden Komponenten sind die Regallautsprecher der Serie. Der kleinste AURA 1 ist ein 2-Wege-Modell, aber ebenfalls mit dem exklusiven AMT-Hochtöner ausgestattet. Hinzu kommt ein 130mm großer Tiefmitteltöner als optimaler Einstieg in die neue Baureihe. Der AURA 2 übertrifft den kleinsten Lautsprecher besonders im Bereich Dynamik und Detaillierung und ist bereits eine 3-Wege-Konstruktion. An Bord sind hier ein 150mm Tiefton- und ein 100mm Mitteltontreiber. Beide Modelle gibt es mit optionalen, für die AURA Lautsprecher konzipierten Lautsprecherständern. Dunkle Chromzierleisten und hochwertige Materialien sollen auch das AURA Zubehör von Wharfedale auszeichnen.

AURA 3 und AURA 4 - Audiophile Standlautsprecher

AURA 3 und AURA 4

AURA 3 und AURA 4 als Standboxen sind mit zwei Tieftönern bestückt. Ebenso dabei natürlich der Bändchen-Hochtöner und ein 100mm Mitteltöner. In der AURA 3 setzt Wharfedale auf zwei 130mm Bass-Chassis, im Flaggschiff sitzen zwei 150mm große Tieftöner.

Den großen Standlautsprecher konnten wir auf der High End in München bereits hören. Unsere Klangeindrücke findet man im ausführlichen Special von der Messe (Klick!).

AURA C und AURA CS fürs Heimkino

AURA C und AURA CS

Für audiophile Heimkino-Enthusiasten hat Wharfedale zwei Center in der AURA Lautsprecherserie parat. Der AURA C ist das große Modell, der AURA CS ist etwas kompakter. Beide bieten sich als ideale Ergänzung zu den Stand- und Kompaktlautsprechern der neuen Baureihe an.

Preise und Verfügbarkeit

Die AURA-Lautsprecher von Wharfedale nebst den passenden Ständern für AURA 1 und AURA 2 sind ab August im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen:

AURA 1: 1.499, - Euro (Paarpreis)

AURA 2: 1.999, - Euro (Paarpreis)

AURA 3: 2.999, - Euro (Paarpreis)

AURA 4: 3.999, - Euro (Paarpreis)

AURA C: 1.399, - Euro (Stückpreis)

AURA CS: 1.099, - Euro (Stückpreis)

AURA 1 Stand: 899, - Euro (Paarpreis)

AURA 2 Stand: 999, - Euro (Paarpreis)

