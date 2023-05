XXL-SPECIAL von der High End: Alle Neuheiten von Thorens und Höreindrücke von der SoundWall HP 600

Thorens - seit mittlerweile 140 Jahren als Hersteller von legendären Plattenspielern und wegweisender Elektronik bekannt - stellt zur High End 2023 in München, die heute endet, zahlreiche Neuheiten vor. Vom absoluten Hightech-Premium-Plattenspieler bis hin zu grandiosen Lautsprechern ist alles vertreten. In diesem Special gibt es die Übersicht.

Thorens New Reference

Unfassbarer Aufwand, überwältigender Anblick: Thorens New Reference

Ein Plattenspieler-Highlight auf der High End 2023 ist der Thorens New Reference, der mit einer voll-integrierten aktive Vibrationsisolierung durch Seismion begeistert – aber der Reihe nach, wir stellen das neue Schmuckstück ausführlich vor. Thorens hat es sich bei diesem mit allem erdenklichen Aufwand entwickelten Modell zur Aufgabe gemacht, eine bis ins Detail optimale Wiedergabe von Schallplatten sicherzustellen. Keine einzige Unwägbarkeit soll den Musikgenuss stören.

Sämtliche Aufnahmeinformationen sind in der Vinylplatte enthalten. Diese sensiblen Informationen werden vom Tonabnehmer aufgenommen, indem die Nadel kleinste Nuancen der Rillen abfährt und diese mechanischen Schwingungen in elektrische Signale umwandelt. Diese elektrischen Signale werden im weiteren Verlauf in hörbaren Klang umgesetzt.

Leider werden aber auch in gleicher Weise alle anderen mechanischen Schwingungen des Plattenspielers in Klangsignale eingearbeitet, was unschöne Verzerrungen und anderen unerwünschten Effekten als Folge hat. Vibrationsursachen sind zum Beispiel Gebäudeschwingungen, Trittschall, Schallwellen der wiedergegebenen Musik, hinzu kommen die vom Plattenspieler selbst erzeugten Vibrationen. Es ist bedauerlicherweise nicht möglich, zwischen den gewünschten und den unerwünschten Schwingungen zu unterscheiden. Deshalb ist es von elementarer Bedeutung, diese höchst schädlichen Einflüsse weitestgehend zu eliminieren.

Entwickelt in enger Kooperation mit Seismion

Das Thorens-Designteam um Helmut Thiele, der für die Konstruktion und das Design des neuen Reference verantwortlich ist, hat sich dieser Herausforderung gestellt.

Mit dem Thorens New Reference wurde zum ersten Mal ein Plattenspieler von Grund auf zusammen mit einem komplett aktiven Schwingungsisolationssystem entworfen und entsprechend optimiert. Der Thorens New Reference ist das Ergebnis einer umfangreichen Kooperation zwischen den Unternehmen Thorens und Seismion. Durch seine hochwertigen aktiven Schwingungsisolatoren, welche in der Halbleiterindustrie, Nanotechnologie und wissenschaftlichen Forschungslaboren eingesetzt werden, hat sich Seismion international Renommee aufgebaut, und setzt diese Expertise nun ein, um einen High-Tech-Schallplattenspieler zu entwerfen, mit der aktiven Schwingungsisolation als integralen Bestandteil des Systems.

Wie funktioniert die Technologie?

Die aktive Vibrationsisolierung fußt auf piezoelektrischen Beschleunigungssensoren mit extrem hoch liegender Empfindlichkeit und einer vollständig linearen elektronischen Regelung, um beispiellos störungsfreie Steuerkräfte ohne Rauschen und Verzerrung bereit zu stellen. Dieses komplexe mechatronische System basiert auf dem sogenanntem Sky-Hook-Dämpfungsprinzip und isoliert Störungen schon unterhalb von 1 Hz. Bei 10 Hz reduzieren sich die Störungen auf einen Wert von unter 1% (-40 dB). Eine solche Leistungsfähigkeit ist allen anderen Isolationsprinzipien dramatisch überlegen. Besonders bei den kritischen Frequenzen in der Nähe der Resonanz ist die aktive Isolation um den Faktor 100 besser als die Luftfeder, und bei 10 Hz immer noch 17-mal stärker. Andere Dämpfungssysteme wie beispielsweise Gummielemente weisen eine deutlich geringere Leistungsfähigkeit auf und sind in diesem Vergleich deshalb erst gar nicht enthalten. Das Gesamtsystem ist so konzipiert, dass der Schwerpunkt - COG - nahe an der Isolationsebene liegt. Auf diese Weise wird die Kopplung von horizontalen Schwingungen und Kippbewegungen deutlich verringert. Darüber hinaus ist das Chassis selbst durch seine geschichtete Struktur hoch dämpfender Materialien resonanzfrei.

Jedes Detail wirkt wie für die Ewigkeit gemacht

Das Ergebnis der Vibrationsisolation ist pure Musik, wie man sie nur selten erlebt – weil eben praktisch jeder mögliche Störfaktor eliminiert wurde. Der Effekt geht dabei weit über die einfache Beseitigung von Trittschallschwingungen hinaus. Tatsächlich werden selbst kleinste Schwingungen vom Nanometer- bis in den Picometerbereich dank der kontaktlosen Aktuatoren immer noch effizient isoliert. Das System folgt auch Musik mit hoher Dynamik zwischen ruhigen und lauten Sequenzen mit äußerster Schnelligkeit, da die aktiven Kontrollkräfte das System stabilisieren und zu einem sofortigen Abklingen der Schwingungen führen. Ein adaptives Levelling -System, das den Plattenteller innerhalb von 20 Mikrometern genau austariert, vervollständigt das aktive Isolationssystem.

Weiterer Baustein ist die Antriebseinheit mit innovativer Absolut-Geschwindigkeits-Rückführung von Seismion.

Ein weiterer grundlegender Teil jedes Plattenspielers ist die Antriebseinheit. Das Ziel ist es, die perfekte und konstante Rotationsgeschwindigkeit des Plattentellers zu realisieren. Dies betrifft sowohl die absolute Geschwindigkeit als auch die Modulationen der Geschwindigkeit um den Mittelwert, die auch als WOW und Flatter bekannt sind. Der neue Reference von Thorens verfügt über einen aus deutscher Fertigung stammenden 3-Phasen-Synchronmotor, der von drei linearen Leistungsverstärkern mit 120° verschobenen Sinussignalen angetrieben wird. Das Motordrehmoment wird durch einen Riemen an den Plattenteller übertragen. Das hydrodynamische Lager wurde durch die Verwendung von grundlegenden Gleichungen der Schmierungstheorie optimiert und wird ein Deutschland von Hand aufgebaut.

