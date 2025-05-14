SPECIAL: Nubert stellt die neue Generation der nuVero Lautsprecherserie vor

Kurz vor der Eröffnung der High End Messe 2025 in München stellt Nubert die neue Generation der renommierten nuVero-Lautsprecherserie vor. Sieben Modelle sind im Programm, mit innovativen Funktionen und optimierten Treibern und Frequenzweichen, um neue klangliche Maßstäbe im hochklassigen passiven Lautsprechersegment zu setzen. Die Modelle wurden laut Hersteller von Grund auf neu entwickelt und sollen technologische Präzision mit funktionalem, elegantem Design verbinden.

nuVero 2025

Es ist Zeit für Neues! Nubert hat die neue nuVero-Generation als Fortsetzung der High-End-Lautsprecherlinie konsequent weiterentwickelt. Inzwischen greifen die Akustikexperten aus Schwäbisch Gmünd auf 50 Jahre Erfahrung und Expertise im Lautsprecherbau zurück. Die neuen nuVero-Modelle warten so mit besonders innovativen Technologien auf, um die Messlatte nochmals weiter nach oben zu verschieben. Darunter Technologien wie UltraDirectivity, WideStage und BalancedField. Nubert verspricht kein einfaches Facelift, sondern nachvollziehbare, in der Praxis relevante Vorteile bei den neuen Modellen.

Die inzwischen dritte Generation der Nubert nuVero-Baureihe, die schon seit ihrer Einführung 2008 für klangliche Höchstleistungen steht, soll ein regelrechter Quantensprung sein, der das Hörerlebnis neu definiert und zudem die Positionierung der Lautsprecher extrem vereinfacht.

Nubert-Entwickler Thomas Bien dazu:

„Die neue nuVero steht für Musikalität auf bisher unerreichtem Niveau – für die Essenz des aktuell technisch Machbaren!“

Das Flaggschiff - Der große 4-Wege-Standlautsprecher

Der mittelgroße Standlautsprecher von oben

Der kompakte Standlautsprecher in weißer Ausführung

Im Prozess der Entwicklung wurde klar, dass neue Ansätze sowie eine detaillierte Verbesserung aller Komponenten erforderlich sind, um wirklich eine neue Qualitätsstufe erklimmen zu können. Nubert hat eine Vielzahl von Neuerungen gebündelt und möchte so eine bisher unerreichte Authentizität des Musikgeschehens sowie ein völlig neues Erleben des Klangraums erreichen.

Dafür zeichnen insbesondere folgende Technologien verantwortlich - hier der Überblick aus der Pressemitteilung:

UltraDirectivity beschreibt das außergewöhnlich fokussierte Abstrahlverhalten der neuen nuVero – ermöglicht durch die ideal eingebettete Mittel-/Hochton-Einheit im weich gerundeten Klangsegel. Die Ortung einzelner Details im Musiksignal und die feine Durchzeichnung im Mittel- und Hochtonbereich erreichen dadurch eine bislang kaum vorstellbare Präzision. Selbst bei freierer Platzwahl im Raum bleibt das Klangbild stabil, klar und beeindruckend differenziert.

WideStage steht für die beeindruckend breite Bühnenabbildung. Die Musik wirkt greifbarer und immersiver – als würde der Raum selbst zum Klangkörper. Der Klang bleibt selbst weit außerhalb der optimalen Hörposition klar und detailreich – ein hörbarer Fortschritt, der den Sweetspot großzügig erweitert und den Raum mit Klang füllt.

BalancedField bezeichnet eine neue Stufe der klanglichen Ausgewogenheit. Erkenntnisse aus der Mikrofon- und Aufnahmetechnik flossen gezielt in die akustische Feinabstimmung ein – mit dem Ergebnis, dass auch in akustisch herausfordernden Räumen, wie sie in Wohnumgebungen oft vorkommen, eine beeindruckend gleichmäßige und natürliche Wahrnehmung des gesamten Hörspektrums erzielt wird.

Auf Perfektion getrimmt

Bei der neuen nuVero denkt Nubert das Prinzip "form follows function" konsequent weiter. Chassis, Frequenzweiche und das Akustikprofil des Gehäuses mit dem Klangsegel sind perfekt aufeinander abgestimmt, um eine konsistente Klangcharakteristik über alle Modelle hinweg sicherzustellen. Dank der sanften Rundungen sollen Kantendispersionen der Vergangenheit angehören. Das legendäre Klangsegel der Serie wird hier neu interpretiert und verschmilzt mit dem Gehäuse zu einer eleganten Form, die den Klang frei und ungehindert in den Raum tragen soll.

Neuer Hochtöner

Der neue Nubert nuVero Kompaktlautsprecher

Erstmals in der Geschichte von Nubert kommt eine Metallmembran zum Einsatz. Das liegt allem voran daran, dass den Ingenieuren laut eigenen Angaben hier ein Durchbruch gelungen ist: Die innovative Non Resonant Technology (NRT) beseitigt die typische Metallresonanz im Hochtonbereich. So sollen eine makellose Transparenz und glasklare, natürliche Höhen bis über 30kHz sichergestellt werden. Das Ergebnis sei ein plastisches, lebendiges Klangbild mit herausragender Ortbarkeit. Die Bühne soll greifbarer, klarer wirken und Stereo-Musik zu einem echten räumlichen Erlebnis werden.

Tieftöner des großen Standlautsprechers

Maximale Präzision der Mitten und Tiefen

Mittel- und Tieftöner sind ebenfalls neu und setzen auf eine 4-lagige Karbonfaser-Membran. Damit wird maximale Steifigkeit und eine nahtlose Verschmelzung von Tief- und Mittelton garantiert, so der Hersteller. Breite Sicken, große Schwingspulen und Bassreflexöffnungen im Downfire-Prinzip sind verbaut, um emotionale, präsente Mitten mit einer kraftvollen, präzisen und zugleich raumfüllenden Tieftonperformance zu kombinieren.

Raffinierte Frequenzweiche

Die Frequenzweichen der neuen nuVero-Serie sind mit hochklassigen Bauteilen mit geringsten Toleranzen bestückt. Alle Filter arbeiten mit einer Steilheit von 24dB/Oktave nach Linkwitz-Riley-Charakteristik und sorgen für phasentreue Übergänge zwischen den Treibern. Damit gelingt eine nahtlose Verschmelzung von Tief-, Mittel- und Hochtonbereich. Kompensationsglieder glätten sowohl Amplitude als auch Phase und sollen so eine sehr homogene Klangabstimmung garantieren.

Modelle im Kurz-Überblick

Insgesamt sieben Modelle umfasst die neue nuVero-Generation, die für unterschiedliche Einsatzbereiche konzipiert und entwickelt wurden:

Großer Standlautsprecher (4-Wege-Konstruktion): Die Referenz der Baureihe für anspruchsvolle Musik- und Heimkinofans

Mittelgroßer Standlautsprecher (3-Wege-Konstruktion): Vielseitig einsetzbarer Standlautsprecher im Stereo-Setup oder der Heimkino-Frontkulisse

Kompakter Standlautsprecher (3-Wege-Konstruktion): Eine kraftvolle, wohnraumfreundliche Standbox auch für kleinere Räumlichkeiten

Centerlautsprecher (3-Wege-Konstruktion): Optimiert für Sprachverständlichkeit und Filmton mit hervorragendem Abstrahlverhalten

Kompaktlautsprecher (3-Wege-Konstruktion): Kompakte Lösung mit beeindruckendem Volumen und Tiefbassperformance

Wand-/Deckenlautsprecher (2-Wege-Konstruktion): Perfekt für flexible Installationen und Surround-Anwendungen geeignet; auch für hochwertige Stereo-, Subsat-Systeme bei begrenztem Platz

Subwoofer (Bassreflex-Konstruktion): Für enormen Tiefgang bis unter 20Hz, mit Frontfire-Chassis für hohe Impulstreue und Präzision

Namensfindung auf der High End

Während der Besuchertage auf der High End 2025 haben Gäste die Gelegenheit, aktiv an der neuen nuVero-Serie mitzuwirken. Direkt am Nubert-Stand oder auch online unter www.nubert.de/nuvero2025 können eigene Namensvorschläge für die neuen Modelle eingereicht werden. Eine Jury wählt dann aus allen Einsendungen den überzeugendsten Vorschlag aus.

Als Hauptgewinn gibt es ein Paar der neuen mittelgroßen Standlautsprecher. Darüber hinaus gibt es insgesamt 10 Nubert-Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro.

Präsentation auf der Messe

Nubert ist auf der High End 2025 im MOC München am Stand F105 im Atrium 4.1 (1. Obergeschoss) zu finden und präsentiert dort die neue nuVero-Serie. Am 15. und 16. Mai sind Pressevertreter und Fachbesucher herzlich eingeladen für ausführliche Gespräche und Vorstellungen der zahlreichen Produkte. Vorführungen finden an diesen Tagen je um 11:00, 13:00, 15:00 und 17:00 Uhr statt.

Am 17. und 18. Mai freut sich Nubert auf zahlreiche Endkunden am Messestand zum gemeinsamen Probehören der neuen High-End-Lautsprecher. Vorführungen finden an diesen Tagen stündlich ab 11:00 Uhr statt.

Die neuen Modelle in der Übersicht

Preise und Verfügbarkeit

Der große- und mittlere Standlautsprecher sowie der Kompaktlautsprecher der neuen Generation der nuVero-Serie sind ab Herbst 2025 online unter https://www.nubert.de/nuvero2025 sowie in den Nubert-Stores erhältlich. Die restlichen Modelle voraussichtlich bis zum Jahresende.

Die Preise der verschiedenen Modelle betragen (pro Stück):

Großer Standlautsprecher: 5.950,00 Euro

Mittelgroßer Standlautsprecher: 2.950,00 Euro

Kompakter Standlautsprecher: 1.950,00 Euro

Centerlautsprecher: 1.650,00 Euro

Kompaktlautsprecher: 1.095,00 Euro

Wand-/Deckenlautsprecher: 695,00 Euro

Subwoofer: 3.550,00 Euro

Weitere Informationen unter: https://www.nubert.de/nuvero2025

