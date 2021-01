XXL-SPECIAL: Neue 2021er JBL Kopfhörer der Live- und Tour-Serie, TWS-, Over Ear- und On-Ear-Modelle

JBL kündigt mit den Modellen JBL LIVE PRO+ (oben im Bild in beiger Variante), JBL LIVE 660NC und JBL LIVE 460NC drei neue Kopfhörer an, die die LIVE-Serie ergänzen. Mit einem True Wireless-Modell sowie je einem On-Ear- und einem Over-Ear-Produkt möchte JBL möglichst viele Anforderungen abdecken. Alle Kopfhörer kommen mit JBL Signature Sound, Funktionen zur Geräuschunterdrückung sowie Smart Ambient und Freisprechsteuerung mit integrierten Sprachassistenten.

JBL LIVE PRO+

Der JBL LIVE PRO+ ist ein True Wireless-Kopfhörer im praktischen Stick-Design, der mit adaptivem Noise Cancelling und Smart Ambient aufwarten kann. Mittels dieser Funktionalität lassen sich normale Gespräche führen, ohne die Musikwiedergabe zu unterbrechen oder die Ohrhörer zu entfernen. Ermöglicht wird dies durch drei Mikrofone je Ohrhörer, die mit einer Technologie zur Echounterdrückung auch in lauten oder windigen Umgebungen deutliche und klare Gespräche garantieren. Überdies unterstützt der JBL LIVE PRO+ Hotword- und Geräteaktionen. So erfolgt der bequeme Zugriff auf den bevorzugten Sprachassistenten mithilfe von Sprachbefehlen oder durch Tippen auf den Ohrhörer. Abgerundet wird die umfangreiche Ausstattung durch IPX4-Zertifizierung und die Option für Qi-kompatibles kabelloses Aufladen samt Schnellladefunktion (10 Minuten Laden für 1 Stunde Musikgenuss). Der vollausgestattete JBL LIVE PRO+ wurde als „Best of Innovation Honoree“ mit den CES® 2021 Innovation Awards ausgezeichnet.

Die Eigenschaften des JBL LIVE PRO+ in der Übersicht

JBL Signature Sound

Adaptives Noise Cancelling mit Smart Ambient

Kabelloses Laden (Qi-kompatibel) oder USB-C-Schnellladung

Mikrofone mit Echounterdrückung

Dual Connect+ Sync

Automatische Wiedergabe/ Pause

Bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit mit den Ohrhörern (bis 6 Stunden bei ANC-Verwendung)

Kompakte Transport-/ Ladeschale mit bis zu 21 Stunden Akkureserve

All-Access-Touch-Steuerung

All-Access-Touch-Steuerung Wasserdicht nach IPX4

Schnelles Pairing

Sprachsteuerung durch Multi-Voice-Assistenten (Google Assistant und Amazon Alexa)

Unterstützung von Hotword- und Geräteaktionen

Individuell anpassbar via My JBL Headphones App

Der JBL LIVE PRO+ wird ab April 2021 verfügbar sein, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,00 EUR. Die Farbpalette umfasst vier Farben: Schwarz, Weiß, Pink, Beige. Zum fairen Preis, so scheint es, erhält der Käufer voll ausgeastattete TWS Kopfhörer mit einer ordentlichen Akkulaufzeit (eine Ladung hält 7 Stunden) und IPX4-Zertifikat.

JBL LIVE 660NC

Wer einen Over-Ear-Kopfhörer bevorzugt, der findet mit dem JBL LIVE 660NC einen echten Dauerläufer mit bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit bei Verwendung von adaptivem Noise Cancelling oder sogar bis zu 50 Stunden ohne Nutzung dieser Option. Mit seinen Akkureserven ist der Kopfhörer der richtige Begleiter auf Reisen oder auch für das Arbeiten von zu Hause aus.

Der JBL LIVE 660NC unterstützt Multipoint-Verbindungen und lässt sich bequem zwischen zwei separaten Geräten umschalten. Ähnlich wie der JBL LIVE PRO+ unterstützt auch das Over-Ear-Modell Hotword- und Geräteaktionen, so dass der Zugriff auf die Sprachassistenten komfortabel mittels Sprachbefehl oder durch Drücken und Halten des Bedienfelds an der Ohrmuschel möglich ist.

Die Eigenschaften des JBL LIVE 600NC in der Übersicht:

JBL Signature Sound

Automatische Wiedergabe/ Pause

Adaptives Noise Cancelling mit Smart Ambient

Freisprech-Sprachsteuerung (Google und Amazon)

Stereoanrufe

Mehrfachverbindung

Bis zu 50 Stunden Wiedergabe (bis 40 Stunden bei Verwendung von adaptivem Noise Cancelling)

Schnellladung (10 Minuten für 4 Stunden Musikgenuss)

Unterstützung von Hotword- und Geräteaktionen

Individuell anpassbar via My JBL Headphones App

Der JBL LIVE 660NC kommt im März 2021 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 179,00 EUR in den Handel. Die Farboptionen umfassen Schwarz, Blau und Weiß. Für eine unverbindliche Preisempfehlung für deutlich unter 200 EUR kann man kaum mehr erwarten. Lange Akkulaufzeit, erstklassige Schnellladefunktion, hochwertiges aktives Noise Cancelling und mittels der My JBL Headphones App steuerbar, wird eine umfassende Ausstattung geboten. Auf den Bildern wirkt zudem die Materialqualität äußerst hochwertig.

JBL LIVE 460NC

Die die optimale Preis/Leistung-Kombination im neuen JBL LIVE-Portfolio markiert laut Hersteller das On-Ear-Modell JBL LIVE 460NC. Der Kopfhörer bietet ebenfalls adaptives Noise Cancelling mit Smart Ambient sowie Funktionen zur Aktivierung von Sprachassistenten mittels Hotword oder Geräteaktionen. Eine Akkulaufzeit von rund 50 Stunden und die Schnellladefunktionen machen dieses Produkt besonders attraktiv.

Die Eigenschaften des JBL LIVE 460NC in der Übersicht:

JBL Signature Sound

Automatische Wiedergabe/ Pause

Adaptives Noise Cancelling mit Smart Ambient

Freisprech-Sprachsteuerung (Google und Amazon)

Stereoanrufe

Mehrfachverbindung

Bis zu 50 Stunden Wiedergabe

Schnellladung (10 Minuten für 4 Stunden Musikgenuss)

Unterstützung von Hotword- und Geräteaktionen

Individuell anpassbar via My JBL Headphones App

Auch der JBL LIVE 460NC erscheint im März 2021. Zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,00 EUR stehen hier die Farbversionen Schwarz, Blau, Weiß und Rose zur Auswahl. Und hier gilt ebenfalls: Viel Leistung zum fairen Kaufpreis. Wer es kompakter mag, findet im LIVE 460NC eine sehr gute Alternative zum teureren On Ear-Modell derselben Baureihe.

JBL Tour Serie

JBL erweitert sein Portfolio um eine neue Kopfhörer-Reihe: Die JBL Tour-Linie wurde speziell für Nutzer im Business-Umfeld entwickelt und kombiniert ein schlankes Design mit intelligenten Funktionen und moderner Technologie. Zum Start umfasst die neue Produktfamilie den Over-Ear-Kopfhörer JBL Tour ONE sowie mit dem JBL Tour Pro+ ein True Wireless-Modell. Beide Kopfhörer bieten adaptives Noise Cancelling sowie JBL Pro Sound, Adaptive Ambient Aware und TalkThru. Die Sprachassistenten von Google und Amazon werden unterstützt, wahlweise per Sprachbefehl oder durch Drücken und Halten des Bedienfelds an der Ohrmuschel.

JBL Tour One

Mit seiner effektiven True Adaptive Noise Cancellation-Technologie analysiert der JBL Tour ONE fortlaufend die Geräusche in der Umgebung und passt seine Geräuschunterdrückung perfekt an die jeweilige Situation des Nutzers an. So werden störende Ablenkungen in Echtzeit eliminiert. Mit SilentNow lässt sich das adaptive Noise Cancelling jederzeit aktivieren, selbst wenn keine Bluetooth-Verbindung aktiv ist. So gewährleistet der JBL Tour ONE eine vollständige Abschirmung von Außengeräuschen und sorgt für konzentriertes Arbeiten.

Neben dem JBL Pro Sound bietet der JBL Tour ONE auch den neuen HARMAN Smart Audio Modus: Dieser ermöglicht es dem Benutzer, die Bluetooth-Verbindung für „normales Hören“ zu optimieren, die Wiedergabetreue im „Musikmodus“ zu steigern oder im „Videomodus“ Filme mit geringer Latenz zu genießen. Der JBL Tour ONE ist mit vier Mikrofonen für überlegene Sprachqualität ausgestattet und verfügt über einen leistungsstarken Akku mit bis zu 50 Stunden Spielzeit.

Die Funktionen des JBL Tour ONE in der Übersicht

Echte adaptive Geräuschunterdrückung

JBL Pro Sound mit dynamischen 40-Millimeter-Treibern

Hi-Res Audio-zertifiziert, unterstützt Frequenzen bis zu 40 kHz

50 Stunden Musikwiedergabe maximal (nur Bluetooth aktiviert)

Bis zu 25 Stunden Musikgenuss über Bluetooth bei aktivem Noise Cancelling

Schnellladung über USB-C (10 Minuten Aufladen für weitere 2 Stunden Spielzeit)

Adaptive Ambient Aware und TalkThru

4-Mikrofon-Technologie für überlegene Sprachqualität im Telefonmodus

Freisprech-Sprachsteuerung von Google und Amazon

Automatische Wiedergabe/ Pause

Silent Now und „Mein Alarm“ für Reisen

Smart Switch, optimiert für das Hören von Musik im Vergleich zu einem Film

Kompatibel mit der JBL Headphones App zur Anpassung des Hör- und Nutzungsverhaltens

Schnelles Pairing

Ausschließlich in schwarzer Ausführung für 299 EUR (voraussichtlich ab Mai 2021) lieferbar, ist der Tour One voll ausgestattet. Auch das Thema HiRes-Audio, von JBL bislang eher stiefmütterlich behandelt, wird hier aufgegriffen. Die Kombination aus hoch entwickeltem aktivem Noise Cancelling und der Möglichkeit, durch die Darstellung von Frequenzen bis 40 kHz auch HiRes-Audio-Files ausgezeichnet wiederzugeben, macht den Tour One hochinteressant.

JBL Tour Pro+

Der JBL Tour Pro+ ist als True Wireless-Variante ausgelegt und ist adressiert an Anwender, die äußerst kompakte In-Ear- Kopfhörer bevorzugen. Mit seinem adaptiven Noise Cancelling blockt dieser Kopfhörer alle Umgebungsgeräusche ab – oder lässt diese im Hintergrund zu. Etwa in Situationen, in denen sich die Nutzer ihrer Umgebung bewusst sein müssen, um z.B. wichtige Durchsagen am Bahnhof oder am Flughafen wahrzunehmen. Dank Fast Pair verbindet sich der Kopfhörer automatisch mit dem (Android-)Gerät seines Nutzers, sobald die Lade- und Transportbox geöffnet wird.

Zudem bietet Dual Connect+ Sync die Möglichkeit, Musik nahtlos zu genießen oder mit einem beziehungsweise mit beiden Earbuds zu telefonieren. Der JBL Tour Pro+ erreicht eine Spielzeit von bis zu 30 Stunden (Kapazität Earbuds plus Case, sehr gut) und ist für kabelloses Qi-Laden ausgestattet. Mit Beamforming-Array-Technologe und je drei Mikrofonen garantiert dieser True Wireless-Ohrhörer eine besonders klare Sprachqualität und eignet sich hervorragend für Streaming und Entertainment, ebenso wie für einen Arbeitstag mit Calls und Aktivitäten.

Die Funktionen des JBL Tour Pro+ in der Übersicht

Adaptive Geräuschunterdrückung

JBL Pro Sound mit dynamischen 6,8-Millimeter-Treibern

Rund 30 Stunden Laufzeit insgesamt (Kopfhörer + Ladeschale)

Ca. 6 Stunden bei aktiviertem Noise Cancelling

Rund 8 Stunden reine Spielzeit im Bluetooth-Modus

Schnellladung (10 Minuten Aufladen für 1 weitere Stunde Spielzeit)

Adaptive Ambient Aware und TalkThru

Klare Sprachverständigung mit 3 Mikrofonen in Beamforming-Array-Technologie

Dual Connect+ Sync und Fast Pair

Freisprech-Sprachsteuerung von Google und Amazon

IPX4 Schweißresistent

SilentNow und Mein Alarm

Smart Audio und Smart Video, für optimiertes Hören im Musik- oder Videomodus

Benutzerdefinierte Bedienfeldsteuerung

Option, den perfekten Sitz der Ohrstücke per App zu prüfen („Check My Best Fit“)

Kompatibel mit der JBL Headphones App zur Anpassung des Hör- und Nutzungsverhaltens

Der JBL Tour Pro+ wird für 199 EUR ab Mai angeboten. Das ist ein absolut günstiger Kaufpreis für einen voll ausgestatteten TWS-Kopfhörer, dem es an nichts fehlt. So ist "Check My Best Fit" vorhanden, mit dieser Funktion kann man den Sitz der Ohrpassstücke per App prüfen und gegenebenfalls auf eine besser passende Größe ausweichen. Zudem ist ein hoch entwickeltes aktives Noise Cancelling vorhanden. Tadellose Akkulaufzeiten und eine Schnellladefunktion vervollständigen das Feature Set-Up. Nur die sonst für JBL typische Farbenfreude fehlt leider, der Tour Pro+ ist ausschließlich in Schwarz angekündigt.

