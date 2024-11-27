XXL-SPECIAL KEF-Händlertour 2024, 1. Station: Auditorium Hamm - Individualität, Vielfalt und Kompetenz im Fokus

Gleich die erste Station unserer großen KEF-Händlertournee hat es sozusagen „in sich“: Der Weg führt uns zum Auditorium Hamm in der Feidikstraße 93, und wir sind gespannt, was uns in den „heiligen Hallen“ erwartet.

Hochprozentige Qualität - dafür steht Auditorium auch fernab des Themas "bester Klang"

Gemütliche Sitzecken dokumentieren die Liebe zum Detail

"Goldstücke" finden sich viele in der Firmenzentrale in Hamm

Zunächst etwas „Zahlenwerk“. Das Auditorium wurde am 4.7.1981 von Leonhard Schwarte gegründet und befindet sich noch heute im Familienbesitz. Sohn Sebastian führt aktuell das renommierte Geschäft, dessen Umzug im Jahre 1990 in den heutigen Standort stattfand. Beim Gebäude, das Eigentum von Auditorium ist, handelt es sich um eine ehemalige Lagerhalle einer Spedition. Große Neuerungen fanden im Jahr 2015 statt, denn ab diesem Zeitpunkt standen 1.300 Quadratmeter über 6 Etagen sowie 8 Hörräume und 3 Kinos bereit, um die Faszination von Klang & Bild der Spitzenklasse realistisch & intensiv vermitteln zu können.

Die Firma Auditorium ist nicht nur in Hamm, sondern auch in Münster und Hamburg am Start

Blick ins Erdgeschoss

Was finden wir wo? Einfach und perfekt übersichtlich erklärt

Und das passiert seit 2009 nicht nur in Hamm, sondern auch in Münster. In diesem Jahr wurde dort die erste Filiale eröffnet. Im Jahre 2017 erfolgte dann die zweite Filialeröffnung in Hamburg, nahe der Elbphilharmonie in bester Lage. Dort fokussiert man sich ausschließlich auf hochwertiges Audio der Ober- und Luxusklasse. An allen drei Standorten zusammen arbeiten 50 Mitarbeiter für die Firma Auditorium.

Heute hat die Firma Auditorium auch einen eigenen E-Commerce-Bereich im Obergeschoss für das Erstellen von Inhalten und Events, und veranstaltee die Auditorium Sounddays als innovative Hausmesse im September 2024. Aufgrund des Erfolgs dieses Konzepts einer Hausmesse wird es dieses Event auch im Jahr 2025 geben.

Natürlich finden sich auch die KEF R-Meta- und die KEF Q-Meta-Serie bei Auditorium

Das gesamte Produktsortiment nicht nur von KEF, sondern auch von Arcam und Hegel ist in Hamm vorhanden: Ob man nun die neue Q Meta-Serie zum Favoriten auserkoren hat oder aber die R-Meta-Baureihe – wenn man einen Termin vereinbart, kann man bei Auditorium alles Probe hören.

Teamleiter Hamm, Jörg Teresiak, und Sebastian Schwarte, Geschäftsführer der Firma Auditorium

Selbstverständlich auch nahezu alle anderen namhaften Lautsprecher-Brands, bis hin zur absoluten Luxusklasse.

Auch ein schöner Rücken kann entzücken: Die KEF Blade Meta steht im Schaufenster

Und da wir beim Thema „Luxus“ Gleich im Eingangsbereich erwartet uns die KEF Blade Meta, handgefertigt in Maidstone/GB - und dieser Lautsprecher vermittelt ein Thema, das Sebastian Schwarte und Jörg Teresiak, Teamleiter Hamm, sehr am Herzen liegt: „Individualität“.

