XXL-SPECIAL KEF Händler-Tour 2024, Station 5: expert Hartmann in Bad Windsheim - Interview mit den absoluten KEF-Spezialisten

Öfters einmal etwas Neues: Beim KEF-Händler expert Hartmann in Bad Windsheim waren wir bereits auf unserer ersten KEF-Händlertour im Herbst des Jahres 2020. Nun, da wir schon zum zweiten Mal das großzügige Geschäft genau in Augenschein nehmen durften, haben wir uns entschlossen, diesmal ein Portrait in Interviewform zu präsentieren.

Was er nicht weiß, muss noch erfunden werden: Verkaufsleiter Stefan Schöller

Wir führten unser Gespräch mit einem Experten, der uns von damals in bester Erinnerung geblieben ist: Verkaufsleiter Stefan Schöller hat uns nicht nur vorzüglich bewirtet, er stand uns auch mit all seiner Expertise Rede und Antwort.

KEF, wohin das Auge blickt

Carsten: Stefan, wir freuen uns, dass wir wieder hier sind. Nun seit ihr zum zweiten Mal bei der KEF Händler-Tour dabei. Schon damals haben wir euren Laden wirklich bewundert: Ihr habt eigentlich nicht nur alles von KEF da, sondern auch praktisch alles vorführbereit. Kannst du uns dazu vielleicht was sagen, was alles vorführbereit ist, denn es ist ja wirklich wahnsinnig viel.

Q-Serie alt und neu (Q Meta), The Reference 3 Meta, Blade Two Meta, The Reference 5 Meta - in Bad Windsheim ist alles vorhanden

KEFs CI-Einbaulautsprecher - hier ein Ci3160RLM-THX - sind ebenfalls auch live und in Farbe zu entdecken

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LSX II - ein sehr beliebter Lautsprecher bei expert Harmann

Stefan: Eigentlich haben wir das komplette Sortiment da. Von der Einstiegsserie Q (alt) und Q Meta, die komplette R Meta-Serie, die The Reference Meta, die Blade Two Meta – die große Blade Meta ist die einzige, die wir nur auf Bestellung machen – und tatsächlich auch praktisch jeden CI-Lautsprecher. Vermutlich ca. 80% des gesamten Einbaulautsprecher-Sortiments, definitiv die wichtigsten.

Carsten: Da sind wir auch gerade schon beim Thema, denn du hattest nämlich damals schon gesagt, dass CI Lautsprecher bei euch richtig gut gelaufen sind. A) Ist das immer noch so? und B) welche laufen besonders gut?

CI-Lautsprecher laufen richtig gut

Stefan: Das hat sich tatsächlich geändert. Am Anfang hatten wir da durchaus ein wenig Angst bei dem Thema und kannten die Produkte teilweise auch noch nicht so gut, insbesondere die Unterschiede zwischen den zahlreichen CI-Komponenten. Inzwischen kenn ich die Lautsprecher und auch die Unterschiede sehr gut und dementsprechend verkaufen wir beinahe ausschließlich noch THX-zertifizierte KEF Einbaulautsprecher. Also im Normalfall, geht unter einem Ci160QR eigentlich gar nix mehr. Alle darunter wurde einmal im Paket an ein Hotel verkauft und seitdem verkaufen wir fast nur noch QR- und THX-Systeme.

Hartmann-Kino mit KEF Einbau-LS

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Carsten: Auch die großen THX Ci-Reference-Wandeinbau- und Deckenlautsprecher? Denn die sind ja nun wirklich relativ exklusiv, auch im Vergleich zur normalen THX-Serie, gerade die große THX Dominus-zertifizierte Version, sind ja auch vom Preis natürlich schon ein Brett. Wurden die auch bereits verkauft?

Stefan: Also beim nächsten Händler-Portrait werde ich hier ja sagen können – momentan noch nicht (*mit einem Augenzwinkern).

Carsten: Also eher die klassischen Ci-THX-Systeme, wie Sie auch hier verbaut sind, z.B. der Ci3160. Und auch die passenden Subs?

Stefan: Ja, genau!

Carsten: Wie sieht es jetzt aus, ich habe gerade etwas von Hotel gehört. Das heißt, CI ist auch sehr viel projektbezogen? Also nicht nur das Einfamilienhaus, sondern vielleicht auch Hotels oder Gaststätten?

Ganz gleich, ob Zahnarztpraxis oder Büro-Foyer: KEFs Einbaulautsprecher sind überall gern gesehen

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Stefan: Absolut. Hotels oder auch Arztpraxen, Zahnarztpraxen haben wir zum Beispiel schon einige jetzt mit KEF-Einbauautsprechern ausgestattet.

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