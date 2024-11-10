XXL-SPECIAL: Fünf Teufel-Geschenktipps: Airy TWS 2, Real Blue NC, Real Blue TWS 3, Fender x Teufel Rockster Go 2 und Radio 3SIXTY

Bei Lautsprecher Teufel finden sich zahlreiche verlockende Alternativen, wenn es darum geht, preislich mehr als faire Weihnachtsgeschenke für Liebhaber des guten Klangs ausfindig zu machen. Fünf besonders interessante Offerten haben wir in diesem Special zusammengefasst.

Teufel Airy TWS 2

In Ruby Red

Perfekt für Schnäppchenjäger, die tollen Klang & hohen Tragekomfort für wenig Geld suchen: Mit derzeit 79,99 EUR macht man mit den Teufel Airy TWS 2 nichts falsch. Die Farbauswahl geriet üppig: Space Blue, Sage Green, Ruby Red, Pure White sowie Night Black stellen sicher, dass hier praktisch jeder glücklich wird.

Die beiden Earbuds lassen sich einfach aus dem Ohr nehmen

Ein tadelloses aktives Noise Cancelling, ein Rundum-Wasserschutz und eine Gesamtspielzeit (inklusive Case) von 42 Stunden (mit einer Ladung sind bis zu 9 Stunden maximal möglich, das ist top) sind weitere Merkmale der bequem sitzenden Airy TWS 2, die auch bei uns im Test mit vielen Pluspunkten glänzen konnten.

Case der schwarzen Variante

Die 10 mm messenden Treibereinheiten stehen für einen ausgeglichenen Klang, der durch tadellose Detaillierung sowie eine wirklich überzeugende Dynamik positiv auffällt.

Steuerbar über die Teufel Headphone App

Gesteuert wird alles über die Teufel Headphone App, zusätzlich stehen außen an den Earbuds Sensorflächen für die Touch-Bedienung zur Verfügung. Spezielle Mushroom-Eartips in XS, S, M, L und XL aus antibakeriellem Silikon sichern den schon weiter oben angesprochenen Tragekomfort.

Real Blue NC

Real Blue NC

Real Blue NC: Der bereits ältere Kopfhörer ist, gerade zum aktuellen Sparpreis von schmalen 129,99 EUR, immer noch eine hervorragende Wahl - das zeigt der Over-Ear-Hörer klar in unserem Test aus 2021.

Zusammengeklappt braucht er nur wenig Platz. Das Case befindet sich im Lieferumfang

Zeitlos schick und bequem

Die Bedienung gibt keine Rätsel auf

Gut, das ANC ist nicht mehr auf neuestem Stand, einer der Gründe, darum auch ein Nachfolger bald erhältlich ist (wir berichteten bereits im Rahmen der Teufel IFA 2024 Neuheiten). Aber dank seiner guten Verarbeitung, der zeitlosen Optik, dem exzellenten Tragekomfort inklusive komfortabel gepolstertem Kopfband und bequemenn Ohrmuscheln, der tadellosen Akkulaufzeit (bis zu 55 Stunden) und natürlich dem kräftigen, ausgewogenen Klang mit erstaunlicher Räumlichkeit ist der REAL Blue NC mit den bewährten Linear HD-Treibern nach wie vor ein Kauf, den man nicht bereut.

Real Blue TWS 3

Der hochwertige TWS in Steel Blue

Der von uns bereits getestete TWS In-Ear ist in attraktiven Farben verfügbar: Night Black für den, der es klassisch schätzt, Pure White, wer unaufdringliche Eleganz mag, Steel Blue für angehende Filmhelden und Misty Green für alle, die das Besondere lieben. Mit derzeit 129,99 EUR ist das Preis-/Leistungsverhältnis hervorragend.

Es gibt verschiedene EQ-Modi in der App, hier "Rock"

Gesteuert werden die modernen TWS mittels der Headphone-App von Teufel. Das hybride aktive Noise Cancelling funktioniert hervorragend, auch die Freisprecheinrichtung hat uns im Test überzeugt. Ein Transparenzmodus gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Sauberer und kräftiger Klang

Die 12 mm Linear HD-Treiber sichern einen nachdrücklichen, zugleich stets angenehmem Sound. Sucht man das richtige Ohrpassstück aus dem Lieferumfang aus, liegt der Tragekomfort äußerst hoch. Geschützt snd die schmucken In-Ears dank IPX4, und Bluetooth 5.3 ermöglicht den stromsparenden udn zuverlässigen Verbindungsaufbau.

Tadellos verarbeitetes Case

Gut sind die Akkulaufzeiten, maximal sind (inklusive Nachladen im Case) bis zu 37 Stunden (ohn aktiviertes ANC) möglich, mit ANC verbleiben 21 Stunden.

