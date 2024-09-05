IFA 2024 XXL-SPECIAL: Lautsprecher Teufel präsentiert 4 neue Kopfhörer, neue Kombo 62 Lösung und nachhaltigen BT-Lautsprecher

Lautsprecher Teufel hat zur IFA 2024 mit einer wahren Flut von Neuheiten überrascht. Vier neue Kopfhörer, auch mit neuen Konzepten, eine neue Kombo-Anlage und ein nachhaltiger Bluetooth-Speaker werden das Portfolio ergänzen.

Teufel Airy Open TWS

Weiße Variante

Schwarze Variante

Case

Teufel startet nun mit einem Open Ear-TWS durch

Der Airy Open TWS ist der erste Teufel-TWS, der dem "Open Ear"-Prinzip entspricht. Der Gehörgang bleibt frei, man nimmt die Umgebung problemlos wahr, kann aber trotzdem Musik hören. Teufel sieht den Airy Open TWS als idealen Partner zum Beispiel beim Joggen oder Radfahren. Earhook- und Earbud-Position sind einstellbar, für den perfekten Sitz unter allen Bedingungen, für exzellenten Tragekomfort und für besten Klang. Lieferbar in weißer oder schwarzer Variante, sind die TWS nach IPX4-Norm vor Regenschauern geschützt. Es findet sich zudem eine Lautstärkeregelung an den beidseitig vorhandenen Touch-Flächen am sehr gut verarbeiteten Airy Open TWS. Je Earbud haben die Teufel-Ingenieure zwei Mikrofone im Sinne bester Sprachqualität bei Telefonaten verbaut. Für einen Preis von 119 EUR (voraussichtlich ab Q4/2024) wird hier eine Menge geboten, und Teufel macht genau das Richtige: Man entert relativ früh einen Markt, der Potential bietet. Open Ear-TWS werden immer beliebter, da sie einfach praktisch für viele Situationen des Alltags sind.

Teufel Airy TWS Pro

Airy TWS Pro

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Schickes Design

Viel Auswahl bei den Farben

Richtig coole Farbe

Case

Earbud

Die Teufel Airy TWS Pro sind neue, voll ausgestattete TWS In-Ears, die über eine aktive, hybride Geräuschunterdrückung neuester Ausprägung verfügen und auch ein Transparenzmodus ist mit im Ausstattungsumfang enthalten. Für einen hervorragenden Klang zuständig sind die 10 mm messenden "Linear HD"-Töner, die auch überragende Bassqualitäten sicherstellen sollen. Nach IPX4 gegen Regen etc. geschützt, sind die attraktriven TWS in zahlreichen Farben erhältlich: Night Black, Silver White, Steel Blue, Misty Green und Cosmic Teal. Die Bedienung erfolgt über die Teufel Headphones App und das Aufladen des Cases kann wahlweise über USB-C oder per kabellosem Laden erfolgen. Circa 170 EUR kosten die TWS, die Q4 2024 bis Q1 2025 auf den Markt kommen sollen.

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Die beiden nächsten Neuheiten folgen auf der zweiten Seite.

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