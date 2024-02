XXL-TEST: Teufel AIRY TWS 2 - Die Neuauflage mit ANC und App-Konnektivität

In der Hauptstadt Berlin wird es in den letzen Monaten nicht ruhiger. Schuld daran trägt aber nicht die Ampelregierung, sondern die Klangspezialisten von Lautsprecher Teufel. Nachdem wir bereits den Rockster Air 2, den Rockster Go 2, die Stereo M2 sowie die Teufel Ultima 25 Aktiv genauer unter die Lupe nehmen durften, widmen wir uns in diesem Testbericht den Teufel AIRY TWS, und zwar der 2. Generation.

Die AIRY TWS 2 gibt es ab sofort zum Preis von 99,99 Euro in den frischen Farben Pure White, Night Black, Ruby Red, Sage Green und Space Blue direkt im Onlineshop des Herstellers oder in einem der zahlreichen Flagshipstores.

Bei den AIRY TWS 2 handelt es um kabellose In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche effektiv ausblenden. Genutzt werden hierfür ingesamt drei spezielle Mikrofone in jedem Ohrhörer. Zudem verfügen die In-Ears über einen Transparenzmodus, mit der sich auf Reisen z.B. Durchsagen im Zug oder am Airport wahrnehmen lassen. Ausgestattet sind die kabellosen TWS-Hörer mit 10 mm messenden, hoch belastbaren Linear-HD-Tönern. Zum Vergleich: Die AIRY TWS der 1. Generation mussten sich mit 5,8mm Treibern zufrieden geben. Um die TWS-Hörer effektiv vor Umwelteinflüssen zu schützen, verfügen diese über IPX4 Schutzklasse. Selbst ein leichter Regenschauer kann den Teufel AIRY TWS 2 nichts anhaben.

Bluetooth in der Version 5.2 ist für die drahtlose Audiosignalübertragung und eine ressourcenschonende Verbindung zum Smartdevice zuständig, AAC unterstützen die Teufel AIRY TWS 2 ebenfalls. Um die Kopfhörer auch im Homeoffice für Telefonate nutzen zu können, verfügen diese über eine integrierte Freisprecheinrichtung. Diese soll lt. Hersteller, eine hervorragende Stimmübertragung bei Telefonaten ermöglichen. Ob dies den Tatsachen entspricht, klären wir gerne später in unserer Klangwertung.

Ladecase im geschlossenen Zustand

Im Lieferumfang der Teufel AIRY TWS 2 befindet sich ein Ladecase, das aus Kunststoff hergestellt ist. Dieses ist an die Farbvariante der TWS Hörer angepasst und präsentiert sich somit ebenso in den erhältlichen Farbvarianten Pure White, Night Black, Ruby Red, Sage Green und Space Blue. Das Finish ist matt. Das Case ist sehr sauber verarbeitet und besitzt auf der Front ein Teufel Logo. Der Klappmechanismus des Case ist sehr straff ausgeführt und, der Preisklasse entsprechend, in Kunststoff ausgeführt.

Bedienelement, Ladebuchse und Status-LED im Detail

...und im geöffneten Zustand

Akkulaufzeit

Sind die TWS-Hörer vollständig geladen, sind Wiedergabezeiten von bis zu neun Stunden Dauerbetrieb bei mittlerer Lautstärke möglich, natürlich ohne ANC. Wird die aktive Geräuschunterdrückung genutzt, sind noch bis zu 5,5 Stunden Wiedergabezeit möglich. Das optisch ansprechende Case besitzt zudem eine Schnellladefunktion. Nur zehn Minuten Ladezeit im Case reichen für circa eine Stunde Hörgenuss aus. Die Gesamtlaufzeit mit Nachladen im Case gibt der Hersteller mit bis zu 42 Stunden an.

Ein kabelloses Laden, wie z.B. bei den Apple AirPods, wird nach unserem Wissensstand nicht unterstützt. Sollte den Protagonisten doch einmal "der Saft ausgehen", kann das Case dank des im Lieferumfang befindlichen USB-C Kabel aufgeladen werden. Ein Netzteil ist aber nicht dabei. Wie bei TWS In-Ears üblich, werden die Ohreinsätze beim Ladevorgang im Case fest von Magneten fixiert.

Im Lieferumfang enthaltenes USB-Ladekabel

Fünf Größen an Mushroom-Ear-Tips befinden sich im Lieferumfang

Um die In-Ear Kopfhörer auch bestmöglich an den Gehörgang des Benutzers anpassen zu können, befinden sich im Lieferumfang fünf unterschiedliche Größen an Mushroom-Ear-Tips. Die aus antibakteriellem Silikon hergestellten Tips stehen in den Größen XS, S, M, L, XL zur Verfügung.

Berührungssensoren auf den beiden Außenseiten der Ohreinsätze

Touch-Bedienung

Um die TWS-Hörer möglichst komfortabel und direkt im Ohr steuern zu können, befinden sich auf den beiden Außenseiten der In-Ears Berührungssensoren. Auch in diesem Test möchten wir natürlich die Funktionalität der Touchsensoren kurz erläutern. Wir beginnen mit dem Funktionsumfang des linken Ohreinsatz. Wird der Touchsensor kurz betätigt, wird die Wiedergabe gestartet bzw. pausiert. Um den vorherigen Track abzuspielen, muss das Bedienfeld zweimal kurz berührt werden und möchte der Nutzer den Transparanz Modus ein- und ausschalten, genügt eine dreimalige kurze Berührung. Für eine Verringerung der Lautstärke genügt ein Finger auflegen und halten, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Kommen wir nun zum Funktionsumfang des rechten Touchsensors. Wie beim linken In-Ear wird bei einer kurzen Betätigung die Wiedergabe gestartet bzw. pausiert. Um den darauffolgenden Titel abzuspielen, genügt ein doppelter Fingertipp. Um die aktive Geräuschunterdrückung zu aktivieren oder auszuschalten, muss das Bedienfeld dreimal kurz berührt werden. Möchte der Nutzer die Lautstärke erhöhen, muss der rechte Touchsenor betätigt und gehalten werden, bis der Lautstärkepegel den eigenen Bedürfnissen entspricht. Erfolgt bei der Musikwiedergabe ein eingehender Anruf, kann dieser durch ein zweimaliges Betätigen einer der beiden In-Ears angenommen werden. Soll der Anruf angewiesen werden, muss eines der beiden Touchfelder für ca. 1,5 Sekunden gedrückt werden.

TWS-Hörer in der Frontansicht

