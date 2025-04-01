XXL-SPECIAL: Der "Magic Mover" von Premium Devices International - Flexibilität wie nie zuvor: Tonarm, Stabmixer, Nordic Walking-Stock und vieles mehr

Bereits vor einiger Zeit, genauer gesagt im Januar 2025, fand die CES in Las Vegas statt. Aber erst mit dem heutigen Tage fällt das Embargo zum absoluten Highlight-Produkt der weltbekannten Messe. Vor Ort in Las Vegas waren nur wenige auserwählte Journalisten geladen, und wir durften uns glücklich schätzen, zu diesem Zirkel gehört zu haben.

Heute präsentieren wir Ihnen, verehrte Leser, eine Neuheit, wie sie die Welt noch nie gesehen hat: Den "Magic Mover", kurz "MM". Und die Abkürzung weckt nicht umsonst Assoziationen mit der Welt der Plattenspieler, hier ist das "Moving Magnet" (MM) Tonabnehmersystem einer der Standards. Der Magic Mover allerdings ist so viel mehr:

Ein absoluter High End-Tonarm der Superlative, mit Luxus-Tonabnehmer der Extraklasse

Ein Stabmixer auf Sternekoch-Niveau

Ein ultraleichter, innnovativer Nordic Walking-Stock

Ein hocheffektives automatisches Raum-Einmessystem, kompatibel zu Dirac Live und Dirac Live Bass Control

Ein wirkungsvolles Verteidigungswerkzeug gegen Einbrecher

Das alles KI-basiert und App-gesteuert

Der Magic Mover lässt sich von 25 cm bis 200 cm ausziehen/einklappen

Nachdem diese rundherum beeindruckenden Eigenschaften hier in aller Kürze stichpunktartig erfasst wurden, gehen wir nun in die Details.

Gefertigt wird das magische Device nahe Dubrovnik, Kroatien, und zwar ausschließlich in Handarbeit. Goran Magnetic, CEO der Herstellerfirma Bespotrebne gluposti, verspricht, dass in jeder Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt werden. Um ein solches Halo-Produkt auf den Markt bringen zu können, ist man natürlich auf die Hilfe anderer weltweit bekannter Unternehmen angewiesen. Aber der Reihe nach - wir erklären das multifunktionale Gerät jetzt genauer.

Zuerst ist der Magic Mover aus diamantgeschliffenem Vollkarbon gefertigt und gegen Aufpreis mit 24 Karat vergoldentem Überzug lieferbar, ein Tonarm, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Inklusive versenkbarem Tonabnehmer "Maledivia Tauchboot 001", der von der hochexklusiven Luxemburger Edel-Manufaktur Biber, Schäfer und Canard zugeliefert wird. Allein dieses Monument eines Tonabnehmers kostet bereits rund 70.000 EUR, da die Nadel aus Nicht-irdischem Material stammt, das die vor 50 Jahren heimlich gestarteten Raumsonde "Commus Paracelsus" zurück zur Erde gebracht hat. Anschließend wird das Rohmaterial in der AREA 51 unter Leitung des weltberührtem Physikers und mehrfachen Trägers des verlöteten Ordners der Ritter des Kabelstrangs, Professor Professor Landrat a.D. Kommerzienrat i.D Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Waldemar Kurzschluss mit Mondgranulitschaum veredelt, bevor es nach Luxemburg in die Rue D'Idioté geliefert wird. In Luxemburg findet die Endmontage statt, und schlussendlich kommt der Tonabnehmer dann nach Kroatien zu Magnetic und seiner Mannschaft zur Endmontage.

Dort, in einer ehemaligen Fischkonservenfabrik, lässt man den Tonabnehmer dann in sein "Versteck" vorn an der Spitze des Magic Movers ein. Dank mikroprozessergesteuerter Feinjustage passt sich der Tonarm mittels KI der jeweiligen Schallplatte automatisch an. Die CPU des renommierten kanadischen Chipherstellers No Way Out besteht aus 12 x doppelt getakteten Octacore-Prozessoren mit einer Kühlung aus flüssigem Sauerstoff und Heliumummantelung der Prozessorkerne. Die Platine selbst wird aus dreifach verstärktem Keramik-Wolfram-Silberoxidgemisch gefertigt. Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Chemiker Professor Isidor Nepomuk Dankwart Ingemar, kurz I.N.D.I, Luftflog ist für die Entwicklung und Realisierung dieses außergewöhnlich schnellen und effektiven Prozessorsystems zuständig. Man munkelt schon, dass Apples Entwicklungsabteilung mit großem Neid auf diese bahnbrechende Entwicklung schielt, und laut unbestätigten Angaben befindet sich Apple bereits in Verhandlungen mit Greg X. Plosion, dem Chairman dieses Vorzeigeunternehmens aus Kanada.

Selbstverständlich ist auch eine mittels Karbonit-Feinstaub gekühlte 15 TB-Festplatte Bestandteil des Systems, auf die sich z.B. für die Wanderung bei der Nutzung als Nordic Walking-Stock viele Musiktitel speichern lassen. Alternativ gibt es natürlich auch Spotify Connect, TIDAL Connect, das neue Qobuz Ultraconnect, Roon Master Core Music Treatment, Dental Fullconnect, FireWire MasterLine, sowie Deep Emotion Pure Performance (DEPP), eine neue besonders hochwertige HiRes-Streamingplattform, entwickelt vom Berliner Sound-Experten Professor Dr. Dr. Jens Kohler. So wird man immer bestens unterhalten, und auch die Zeit längerer Wanderungen vergeht wie im Flug. Integriert ist auch 4D Navigate, ein hoch entwickeltes Navigationssystem der Schweizer High Tech-Holding Fässler, Gerstler und Krümler AG aus Interlaken. Hierbei wird auf Knopfdruck ein Hologramm mit der Erde in 3D aus dem Magic Mover geworfen, so lichtstark, dass auch bei gleißendem Sonnenlicht jedes Detail der Karte zu erkennen ist. Mittels dem "Dr. Erdmann FastZoom" und dem ultraschnellen Prozessor hat man in Millisekunden den gewünschten Ausschnitt im Fokus. Die Light Engine wird von Kobayashi Limited aus Hokkaido zugeliefert, bekannt durch furiose Stadion-Beleuchtung, auch der modernste Fußballtempel der Welt, die Home Base des saudi-arabischen Erstligisten Laeibat Dayiman Bishakl Sii', setzt auf Lichttechnik des japanischen Vorzeigeunternehmens.

Das optische Linsensystem kommt von der Fachwirt Künzler, Bezirksinspektor Kofler und Hofrat Dinzler (KKD Master Technology) AG aus dem schönen Zillertal. Dieses Unternehmen schaffte sich größtmögliche Anerkennung, als ein Weltraum-Teleskop entwickelt wurde, mit dem man von der Erde aus sehen kann, wenn die Babys auf dem 150 Lichtjahre entfernten Cyrus IV-005-Planeten die Windeln gewechselt bekommen. Sogar, dass die Windeln aus binär nicht molekularem Baumwollstoff gefertigt wurden, konnten die Pampers-Chefentwickler auf die Distanz mittels des Wunder-Teleskops erkennen.

Die Stabmixer-Funktion wurde eigens von Dr. Carl Vorberg entwickelt, dem Kopf eines weltweit erfolgreichen Unternehmens, das sich auf hochwertige Küchengeräte spezialisiert hat, die auch bei Sterneköchen höchst beliebt sind. Der ehemalige Spitzenkoch aus Cannes, der mittlerweile zum Professor für Haute Cuisine an der Pariser Sorbonne beförderte Pierre Consommé, stand beratend zur Seite. Ein mit 24 Karat Blattgold veredeltes Rezeptbuch, das unter anderem auch die besten Rezepte des italienischen Star-Küchenchefs Guido Bruscetta, des schwedischen Küchenmeisters Sven Starkström und des spanischen Champions an der heißen Pfanne, Carlos Entrecotas, enthält, befindet sich selbstredend im Lieferumfang.

Und wenn dann des Nachts die "bösen Buben" einsteigen möchten, wechselt der Magic Mover automatisch in den "Terminator"-Modus. Hier verhärtet sich die Außenhaut um 50 Prozent, und bereits ein sanft ausgeführter Schlag setzt den oder die Angreifer schachmatt. Für diese Verwendung des Magic Movers arbeitete man natürlich mit den weltbesten Experten für Sicherheit zusammen, so mit dem mexikanischen Top-Spezialisten Sergio de los Krachos, der unter anderem die Villa des Drogenbarons Henriz Munoz Cocas del Heroinos so gut sicherte, dass trotz der großen Bandenkonkurrenz niemals ein Einbruch auf das Anwesen mit der Gesamtfläche der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover eindringen konnte. De Los Krachos ist seit vielen Jahren ein guter Freund von Goran Magnetic, dem Chef der Herstellerfirma des "Magic Movers". Die kanadischen Beschichtungsexperten von Armour Infinitus unter Leitung von Chairman Kerr. A. Mik haben die finale Version der "Terminator"-Funktion zur Serienreife gebracht.

Das gesamte Tool kommt auf einen für diesen Funktionsumfangs äußerst fairen Preis von 1,8 Millionen EUR. Eine lebenslange Garantie, ein Taekwondo-Kurs beim südkoreanischen 10-maligen Weltmeister Song-Dong Jyan, ein 14-tägiger Wander-Aufenthalt in Norwegen unter Anleitung von Annelie Madsen-Mukkelsen, die mit ihren Nordic Walking-Stöcken bereits viermal um die Welt wanderte und demnächst zum Mond aufbricht, sowie ein mit Sichtkarbon beschichtetes Pfannenset, das von Guido Bruscetta persönlich entwickelt wurde, sind im Lieferumfang enthalten.

