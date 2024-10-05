XXL-SPECIAL: DALI erweitert die Highend-Lautsprecherserie EPIKORE um die Modelle 3, 7 und 9

Der DALI EPIKORE 11 Standlautsprecher kann sich defintiv mit dem Titel "dänisches Meisterwerk" schmücken. Bislang war der technisch hochentwickelte 4,5 Wege-Schallwanlder aber sozusagen ein "Einzelkämpfer" - mehr Mitglieder der Serie außer der großen Nummer 11 gab es nicht.

EPIKORE 11 - das Flaggschiff ist bereits seit längerer Zeit erhältlich

Genau das ändert DALI jetzt und erweitert die EPIKORE-Baureihe um die Nummern 3, 7 und 9. Wir stellen die neuen Familienmitglieder in diesem Special ausführlich vor.

EPIKORE 3 in Walnuss

EPIKORE 7 in Schwarz

EPIKORE 9 in Walnuss

Der 3-Wege-Kompaktlautsprecher EPIKORE 3 ist die erste Neuheit, der 3½-Wege-Standlautsprecher EPIKORE 7 die zweite Neuheit und der 4-Wege-Standlautsprecher EPIKORE 9 stellt die dritte Neuheut dar.

Die EPIKORE 9 kann in großen Hörräumen souverän aufspielen

Die ganze EPIKORE-Serie ist in drei exklusiven Premium-Oberflächen erhältlich – Hochglanz Schwarz, Hochglanz Nussbaum und Hochglanz Maroon. Was High-Tech an Bord anbetrifft, fährt die dänische Manufaktur ebenfalls das volle Programm auf. Zum prall geschnürten Technik-Paket gehören natürlich das EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul, bestehend aus einem 35 mm Soft-Dome-Hochtöner und einem 55 x 10 mm HF-Planarelement, die SMC™ Gen-2-Technologie für äußerst geringe Verzerrungen, maßgefertigte Treiber sowie die Clarity Cone™-Membranen aus Papier und Holzfasern für Bass- und Mitteltöner. All dies steht für eine mitreißende, authentische Wiedergabe und enorme Belastbarkeit sowie Langzeitstabilität aller EPIKORE-Lautsprecher.

Diie Hauptmerkmale der EPIKORE-Serie haben wir hier nochmals zusammengefasst, bevor wir genauer in technische Details einsteigen:

Vier Modelle, drei Standlautsprecher, ein Regallautsprecher

EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul, bestehend aus einem 35 mm Soft-Dome-Hochtöner und einem 55 x 10 mm HF-Planarelement

6½-Zoll EPIKORE Mitteltöner mit SMC™ Gen-2 und Clarity Cone™-Membran aus Papier sowie Holzfasern

7-Zoll EPIKORE Bass-/Mitteltöner mit SMC™ Gen-2 und Clarity Cone™-Membran aus Papier sowie Holzfasern

8-Zoll EPIKORE Tieftöner mit SMC™ Gen-2

SMC™ Gen-2-Technologie für geringstmögliche Verzerrungen

Titan-Schwingspulenträger

Maßgefertigte Treiber

SMC-KORE™ Induktionsspulenkerne auf der Frequenzweiche

Hochklassige, streng selektierte Frequenzweichenbauteile

EPIKORE 9 in Maroon von hinten mit den speziell gearbeiteten Bassreflex-Öffnungen

EPIKORE 7 in Walnuss von hinten mit den speziellen Bassreflex-Ports

Continuous Flare Bassreflexrohre, vermeiden störende Strömungsgeräusche und bieten zugleich höchste Effizienz

Edle, langzeitstabile Lautsprecherkabel-Anschlussterminals, hier bei der EPIKORE 3

High-End-Anschlussterminals speziell für EPIKORE

Aluminium-Druckguss-Schallwandelemente für perfekte Steifigkeit

Einstellbare Aluminium-Füße für minimale Vibrationen und maximalen Halt

Edle Gehäuse, in Handarbeit gefertigt

Dänisches Möbeldesign

Drei exklusive Hochglanz-Oberflächen

Zu den Einzelheiten geht es auf der zweiten Seite.

