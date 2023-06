XXL-PREVIEW: Marantz Cinema 70s - potenter 7.2-Kanal Slim-Line AV-Receiver

Der Marantz Cinema 70s baut besonders flach und ist im 7.2-Kanal-Layout für Marktpreise um die 760 EUR zu haben. Er decodiert Dolby Atmos und DTS:X, im Gegensatz zu den größeren AV-Verstärkermodellen aber kein Auro-3D und kein IMAX Enhanced. Seine Siebenkanal-Endstufe bringt es auf 90 Watt Maximalleistung pro Kanal.

Einmessmikrofon

Weitere Merkmale umfassen ein Heos-Streamingmodul, einen grafisch exzellent aufbereiteten Assistenten für die Ersteinrichtung, 7.2 Kanal Vorverstärkerausgänge, einen selektiver Vorverstärkermodus für jeden Kanal, Audyssey MultEQ, das HD-GUI der aktuellen Generation und 6 HDMI-Eingängen (3 davon 8K-fähig) sowie einem HDMI-Ausgang - das Ganze gibt es, inklusive dem Marantz-spezifischen Bullauge auf der Front.

Verarbeitung

Schickes Design vorn links

Rechte Seite

Der Marantz Cinema 70s präsentiert sich in praktisch makelloser Fertigungsqualität. Zwar besteht die Frontblende aus Kunststoff, dieser wirkt aber optisch hochwertig, erst haptisch gibt es gewisse Defizite - so gut wie echtes Aluminium fühlt sich Kunststoff eben nie an. Sehr schön wurden die Bedienelemente und das Marantz-typisch runde Display integriert.

Display

Bedienelemente, Teil 1

Bedienelemente, Teil 2

Lautstärke-Drehregler

Quellwahl

Unter dem Gerät finden sich solide Standfüße, und auch die Rückseite gibt keinen Anlass zur Klage aus Perspektive der Verarbeitungsgüte.

Attraktive Fernbedienung

Ein echtes Highlight ist die sehr hochwertige Fernbedienung, die auch durch das übersichtliche Layout glänzt. Nette Details wie der goldene Ring ums Navigationskreuz sind alles andere als selbstverständlich.

Innenleben

Im Inneren ist der Cinema 70s gut aufgebaut, die Baugruppenqualität entsprecht der Preisklasse.

Anschlüsse

Cinch-Anschlussauswahl, dedizierter Phono-Anschluss, Pre-Out

Sechs HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang

Tadellose Lautsprecher-Schraubanschlüsse

Das Anschlussangebot ist sehr gut, sechs HDMI-Eingänge, ein HDMI-Ausgang (schade, hier wären zwei Ausgänge besser), WLAN, Bluetooth, ein Ethernet-Slot sowie ein dedizierter Phonoanschluss finden such auf der Rückseite. Auch vorhanden ist ein optischer Digitalanschluss sowe ein Mehrkanal-Preout und weitere Cinch-Eingänge.

