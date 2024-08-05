XXL-PREVIEW: LG 4K-TV OLED77B42LA - hervorragendes Bild, üppige Ausstattung, fairer Kaufpreis

Der LG 77OLEDB49LA ist derzeit direkt beim Hersteller auf der Website für exakt 1.949,01 EUR zu haben. Beinahe schon ein Sensationspreis für die große Diagonale und die sehr hohe Qualität, die auch die Mittelklasse-Baureihen der Südkoreaner traditionell besitzen. Grund genug für uns, diesen 4K Smart-TV, der unter webOS24, LGs hauseigenem Betriebssystem, läuft, genauer unter die Lupe zu nehmen. Der 77OLEDB42LA bringt den neuen "kleineren" Hauptprozessor mit KI mit: Der Alpha 8 löst den Alpha 7 ab und, so verspricht LG, er verfügt über deutlich mehr Power und erfüllt somit noch höhere Anforderungen an eine ausgezeichnete Bild- und auch Tonqualität. Zudem hat die OLED B4 Serie 2024 erstmalig vier HDMI 2.1 Ports. Zuvor, bei der Serie OLED B3, waren es noch zwei HDMI 2.1 und zwei HDMI 2.0 Terminals. Wie üblich bei LG ist der OLED77B4 kompatibel zu Dolby Vision, HDR10 und HLG. An Bord befindet sich ein Triple-TV-Tuner für DVB-S2, DVB-T2 und DVB-C.

Verarbeitung

Seitliche Ansicht

Detail an der Rückseite

Unterer Teil der Rückseite - hier ist der B4 tiefer als weiter oben, da sich dort die Anschlusssektion und die Elektronik befinden

Einer der beiden Standfüße im Detail

Detail unten links

Extrem schmaler Rahmen

Detail von oben

Der große OLED-Fernseher präsentiert sich in einwandfreier Fertigungsqualität. Nur das Standfuß-Konzept finden wir bei der B42LA-Serie optisch nicht so gelungen, zudem ist die Lösung mit zwei Standfüßen, die sich nicht in anderen Positionen - also in einer potentiellen zweiten Position weiter innen - anbringen lassen, nicht ganz so praktisch. Daher hängt man den schicken TV entweder gleich an die Wand, oder aber man verfügt über ein Sideboard mit beachtlicher Breite. Prima verarbeitet präsentiert sich der dünne Rahmen, nahezu perfekt ist hier das Panel eingepasst. Rückseite sowie Anschlusssektion weisen ebenfalls keine qualitativen Defizite auf. Das gilt auch für die im Lieferumfang enthaltene Magic Remote.

Anschlusssektion

Anschlusssektion - HDMI, USB-A, Digital-Optisch, Netzwerkbuchse, seitlich dann weitere HDMI-Slots und die Buchsen für den TV-Tuner

Ein Teil der Anschlüsse im Detail

Vorhanden sind noch Bluetooth 5.1, ein CI+ Slot, und ein Wi-Fi 5 Modul/802.11ac). Die HDMI-Slots unterstützen (alle laut LG): 4K@120Hz, eARC, VRR, ALLM sowie QMS.

Gaming-Merkmale

Natürlich bringt der OLED B4 auch zahlreiche Gaming-Merkmale mit. Er ist G-Sync-und FreeSync-kompatibel, unterstützt ALLM, VRR und HGiG, und zudem stehen der Game Optimizer und das Game dashboard zur Verfügung.

