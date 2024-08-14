TEST-Refresh: Fender x Teufel Rockster Cross - ikonisches Design trifft auf erprobte Technik

Der Rockster Cross ist so etwas wie ein "Dauerbrenner" im Sortiment von Lautsprecher Teufel. Nun gibt es den Bluetooth-Lautsprecher, der sich bezüglich seiner Größe schon von seinen kompakteren Geschwistern abhebt, aber nach wie vor voll transportabel ist, auch in der exklusiven Fender X Teufel-Edition. Für genau 349,99 EUR erhält man das optisch äußerst ansprechende Device in der Black & Steel-Ausführung, die zahlreiche desingtechnische Elemente des US-Musikinstrumenteherstellers enthält - das sorgt für einen charakteristischen Look. Sogar ein original Fender Gitarrengurt ist als Möglichkeit zum komfortablen Tragen des Fender x Teufel Rockster Cross mit dabei. Ein Netzadapter gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Fender Gitarrengurt

Netzadapter

Weitere Bestandteile des Lieferumfangs

Die beiden zwei weiteren Modelle der Fender x Teufel Kooperation umfassen den Fender x Teufel Rockster Go 2 und den Fender x Teufel Rockster Air 2 .

Logo

Die Fender Music Instruments Cooperation wurde 1946 von Leo Fender gegründet und ist in Scottsdale, Arizona, beheimatet. Das Unternehmen bietet zum Beispiel E-Gitarren, Gitarrenverstärker und Bässe an, ebenso Pro Audio-Produkte. Teufel hat sich genau diese Brand, die unter Musikern und Musik-Fans einen Legendenstatus genießt, als Partner für den Einstieg in den US-Markt ausgesucht - ein weiser Entschluss, denn während Lautsprecher Teufel für viele US-Amerikaner noch ein unbeschriebenes Blatt ist, kennt man Fender auf jeden Fall.

Frontansicht mit Tragegurt

Halter für den Tragegurt

Hervorragendes Finish auch im Detail

Tragegriff hinten

Kalifornischer Lifestyle trifft also auf "Berliner Luft" - und das passt definitiv sehr gut zusammen. Der Fender x Teufel Rockster Cross punktet mit einer rundherum überzeugenden Materialgüte und einer sehr routinierten Fertigungsqualität. Alles wirkt wie aus einem Guss, und zudem ist der Fender x Teufel Rockster Cross auch nach IPX5-Standard gegen Strahlwasser geschützt. Das enorm dickwandige Gehäuse, so verspricht Teufel, ist stoßresistent und flexibel. Im Winter bei -10 Grad geht der Rockster Cross daher auch noch seiner Arbeit komporomisslos nach.

Bedienelemente hinten

Anschlösse mit Abdeckungen

Bestückt ist der Fender x Teufel Rockster Cross mit zwei Hochtönern, einem Subwoofer-Chassis sowie zwei passiven Chassis.

Immer noch ordentlich, wenn auch nicht mehr absolutes Spitzenniveau, sind die Akkulaufzeiten, maximal 16 Stunden bei mittlerem Pegel sind drin. Macht der Smartphone-Akku schlapp, bringt der Rockster Cross praktischerweise auch eine Powerbank-Funktion mit. Bluetooth inklusive aptX ist an Bord. Im sogenannten Party-Modus ist es möglich, dass man Songs abwechselnd von zwei Smartphones wiedergibt, und die akustisch gute integrierte Freisprecheinrichtung sorgt für freie Hände, während man telefoniert.

Anschlüsse Teil 1, Micro-USB beweist, dass der Rockster Cross schon eine Weile auf den Markt ist

Anschlüsse Teil 2, rechts der Anschluss fürs Netzteil

Der Rockster Go Cross ist ebenfalls mit Dynamore ausgestattet, was dafür sorgt, dass sich die gebotene Stereo-Bühne weitet und man mehr Räumlichkeit vernimmt. Mit seinem etwas größeren Gehäuse schafft der Fender x Teufel Rockster Cross mehr Basskraft und insgesamt mehr Volumen sowie Tiefgang als z.B. der Rockster Go 2. Deutlich kleiner als ein Boomster, hält der Fender x Teufel Rockster Cross zwar schon einen Respektabstand, aber es ist doch sehr erstaunlich, wie solide der Bassbereich des schicken Bluetooth-Lautsprechers auftritt. Auch die Präsentation vokaler Anteile gelingt ausgezeichnet, sehr klar und sehr fundiert, und, was beachtlich ist: Stimmen lösen sich recht gut vom Lautsprecher.

Mit Heavy Metal- und Rock-Musik, also Genres, in denen man legendäre Fender E-Gitarren nebst zugehörigen Gitarrenverstärkern benötigt, erzielt der Rockster Cross richtig gute Resultate, er gibt E-Gitarren, auch komplexe Soli, stets mit Schwung und erstaunlich weitläufiger Dynamik wieder. Höhere Pegel, sieht man einmal von der dadurch schrumpfenden Akkulaufzeit ab, sind kein Problem, und wer es wirklich wissen möchte, kauft gleich zwei Rockster Cross und schließt sie kabellos zu einemm Stereo-Paar zusammen. Dann hat man wirklch ein ausgezeichneten System, das kaum Wünsche übrig lässt, auch zuhause verwendet werden kann und das finanziell äußerst fair kalkuliert ist.

Unser klares Fazit: Nach wie vor überzeugt der Rockster Cross mit kräftigem Klang und einer ausgepräften Räumlichkeit. Vokale Elemente werden mit Sorgfalt wiedergegeben. Die Fender x Teufel Edition bringt zudem exklusive optische Merkmale mit, die ganze Erscheinung des Geräts gefällt uns enorm gut.

Test-Refresh: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 14. August 2024