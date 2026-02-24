TEST: DALI SONIK 9 - stattlicher Standlautsprecher mit hochentwickelter Technoloige für 2.398 EUR Paarpreis

Die DALI SONIK 9 zum Paarpreis von 2.398 EUR markieren die Spitze innerhalb der neuen SONIK-Baureihe, die die erfolgreiche OBERON-Serie abgelöst hat. Die SONIK 9 im Speziellen nimmt die Nachfolge der großen OBERON 9 ein, die damals mit enorm voluminöser und druckvoller Wiedergabe überzeugen konnte. Und der Nachfolger möchte der Performance des Vorgängers in nichts nachstehen: Gleich drei 7-Zoll-SMC™- und Clarity Cone™-Tieftöner sowie, erstmals in diesen Preisklassen, ein Hybrid-Hochtöner stehen für einen enormen Nachdruck und hohe Klangkultur gleichermaßen. Zu den weiteren Merkmalen zählen auch ein Doppelmagnetsystemen und ein durchdachter Gehäuseaufbau.

Verarbeitung

Der DALI SONIK 9 Lautsprecher kommt direkt mit einer Aufbauanleitung, die außen auf den Karton aufgedruckt ist. Befolgt man diese, dauert es nicht lange, bis der große Standlautsprecher an seinem Platz steht und seine Arbeit aufnehmen kann. Optisch wirkt der Schallwandler modern und elegant. Hochwertig verarbeitete, magnetisch haftende Abdeckungen liefern die Dänen mit.

Hochwertige Abdeckung

Mit magnetischer Befestigung

Sehr exakte Passung und gleichmäßige Spaltmaße bei der Schallwand und dem Korpus, Bild 1

Und hier Bild 2

Mit dem magnetisch haftenden Schutzgitter, das akkurat mit Stoff bezogen ist

Auch im hinteren Bereich an den Ecken des Korpus ist die Folierung präzise aufgebracht

Die SONIK-Lautsprecher bringen noch eine klassische Schallwand und kein Unibody-Gehäuse mit. Besagte Schallwand nutzt DALI allerdings, um bewusst einen farblichen Kontrast zum Korpus zu setzen, zudem sind auch die verwendeten Oberflächen hinsichtlich ihrer Struktur unterschiedlich. Die Schallwand ist sehr exakt eingepasst und weist kleine, gleichbleibende Spaltmaße auf. Die Gehäuse werden aus CNC-gefrästem MDF gefertigt und verfügen über eine effektive Innenverstrebung, damit störende Resonanzen weiter verringert werden können. Die Tief- und Mittelton-Chassis sind mit sichtbaren Schrauben in der Schallwand befestigt.

Befestigung eines Treibers im Detail

Schnittzeichnung der SONIK 9

Bei der SONIK 9 finden sich zusätzlich separate Kammern für die Tieftöner. Diese Maßnahme reduziert Resonanzen und erlaubt ein hohes Niveau hinsichtlich der Wiedergabe-Präzision. Die SONIK-Lautsprecher sind in vier Premium-Ausführungen erhältlich: Schwarz-Esche, Walnuss, Eiche Natur und Weiß.

Rückseite oben

Rückseite komplett

Schräge Ansicht

Aus seitlicher Perspektive

Die SONIK 9 zeichnet sich durch eine besonders steife Konstruktion aus, mit stabilen Verstrebungen im Inneren zur weiteren Verstärkung. Zur Verbesserung des Timings ist der Schallwandker innen an den Seiten, der Ober- und Unterseite – jedoch nicht an der Rückseite der Frontplatte – mit akustischem Dämpfungsmaterial bestückt worden. Diese Maßnahme ist für einen direkteren Kontakt zwischen dem Tieftöner und der Bassreflexöffnung nützlich. Beim DALI SONIK 9 sind die Tieftöner zudem vor separaten Kammern untergebracht, damit sie optimal sowie resonanzfrei arbeiten können.

Der Standfuß wird vor der Inbetriebnahme montiert

Standfuß von vorne aus betrachtet

Und von hinten

Bei der SONIK 9 befinden sich darüber hinaus Aluminium-Spikes im Lieferumfang, die für sicheren Stand und eine attraktive Optik verantwortlich sind. Sie ermöglichen die Montage und Justierung der im Lieferumfang enthaltenen Spikes oder der halbkugelförmigen Gummifüße und verleihen dem Standlautsprecher die richtige Basis, um die perfekt passende Leistung freisetzen zu können.

Lautsprecherkabel-Anschlussterminals - leider nicht in Bi-Wiring-Ausführung

Die Lautsprecherkabel-Anschlüsse der DALI SONIK-Modelle wurden übrigens bei DALI selbst zur Serienreife gebracht und sollen unter allen Bedingungen für eine langzeitstabile Verbindung und eine einfache Handhabung sorgen - was in der Praxis auch gelingt.

Technik

Hybrid-Hochtöner eingebaut

Das Bändchen eingebaut

Das Bändchen im Querschnitt

Die Kalotte

Den DALI Hybrid-Hochtöner, bestehend aus einem Bändchen für die Wiedergabe der höchsten Frequenzen mit maximaler Impulstreue und einer recht großen 29 mm-Kalotte für den unteren Hochtonbereich und die perfekte Anbindung an den Mitteltonbereich, kennen wir sonst aus deutlich teureren DALI Lautsprechermodellen. Er fiel uns schon oft durch die feine Detaillierung, die breite Abstrahlung und das hohe Maß an authentischer Räumlichkeit auf.

Kalottenhochtöner

Der speziell für die SONIK-Serie entwickelte und extrem leichte Softdome-Hochtöner bringt eine neu gestaltete Aluminium-Frontplatte und eine 29 mm-Membran aus besonders leichtem Gewebe mit. Sie wurde im Sinne geringer Energieverluste, niedriger Verzerrungen und einer breite Abstrahlung entwickelt. Im Vergleich zu konventionellen Softdome-Hochtönern bringt DALIs Kalottenmaterial weniger als die Hälfte (0,060 mg pro mm²) an Gewicht auf die Waage. Aus diesem Grund kann der Hochtöner auch bei sehr niedrigen Lautstärken leicht angesteuert werden, was eine sehr gute Impulstreue, Dynamik und eine sorgfältige Detaillierung als Folgen hat - und das bei praktisch jedem Pegel. Der SONIK Softdome-Hochtöner wurde darüber hinaus im Sinne einer größeren Bandbreite verbessert. In der Praxis spürt man dies an einem fließenden, nahtlosen Übergang vom Mittelton- zum Hochtonbereich.

Tiefmitteltöner

DALI-typische Holzfasermembran

Und wie sieht es mit den Mittel- und Tieftönern aus? Hier kommt DALIs Clarity Cone™-Technologie mit ihrer Papier- und Holzfaserstruktur zum Einsatz. Dabei handelt es sich um leichte und dennoch steife Membranen mit klarer und zugleich sehr angenehmer Wiedergabecharakteristik. Eine effektive Resonanzdämpfung steht für eine gleichmäßige und kontrollierte Membranbewegung. Die, wie unsere Testreihen später zeigen werden, enorme Klarheit ist eines der DALI-Klangprinzipien. Sie steht für die Fähigkeit der Lautsprechertreiber, nahtlos ineinander zu greifen und so einen besonders stimmigen Übergang zwischen den Treibern und den dazugehörigen Frequenzbereichen zu ermöglichen.

DALIs patentiertes SMC™-Magnetmaterial kommt bei den SONIK-Lautsprechern zium Einsatz. Das Magnetsystem beinhaltet einem üppig dimensionierten Ferritringmagneten, der einen Polkern aus einer Kombination von Eisen und SMC™ umschließt. Eisen wird nur für die Basis des Polkerns genutzt. Hinzu kommt eine 10 mm dicken SMC™-Scheibe, die darauf gesetzt wird - so können die DALI Ingenieure die negativen Auswirkungen des Eisens auf ein Minimum herabsetzen.

Die SMC™-Scheibe ist, absolut exakt ausgerichtet und wird in der Mitte des Schwingspulen-Arbeitsbereichs montiert - für die Umsetzung der maximalen Wirkung und für eine deutlich verbesserte Flusslinearität. Die Verwendung von SMC™ reduziert Verzerrungen, die durch Hysterese und Wirbelströme entstehen, deutlich, was eine besonders saubere Akustik mit sich bringt. Die SMC™-Scheibe auf dem Eisenpolkern kann die Verzerrungen dritter Ordnung im Vergleich zu einem ähnlichen DALI-Tieftönermodell mit reinem Eisenpolkern merklich reduzieren. Insgesamt steht das aufwändige Magnetsystem für extrem niedrige Verzerrungswerte, die die Dänen als für diese Preisklasse beispielhaft bezeichnen. Dies wiederum hat ein entspanntes Hören auch bei langen Sessions zur Folge - zugleich aber wird eine sehr akkurate Detaillierung über den gesamten Frequenzbereich angestrebt, so der Hersteller aus Nørager. Gerade auch der vom menschlichen Gehör mit besonderer Sensibilität wahrgenommene Präsenztonbereich wird lebendig sowie homogen dargestellt.

Explosionszeichnung der SONIK 9

Exklusiv für den DALI SONIK 9 haben die dänischen Ingenieure die verbauten 7-Zoll-Tieftöner mit leistungsstarken Doppelmagneten versehen - für maximale Belastbarkeit, Dynamik und Basskraft.

Drei Bassreflexöffnungen hinten

Die DALI SONIK 9 bringt drei rückwärtig untergebrachte Bassreflex-Öffnungen mit. Dies optimiert die Raumintegration, indem die Wand für eine verbesserte Basswiedergabe gezielt genutzt wird, wenn man einen bestimmten Mindestabstand einhält - gerade bei einem mächtigen Lautsprecher wie der SONIK 9 ist die Einhaltung dieses Abstandes aber extrem wichtig.

Eine Bassreflexöffnung im Detail

Die Bassreflexöffnungen sind in sogenannter "Doppelflare-Bauweise" konstruiert. Sie sind an beiden Enden konvex verjüngt, um Turbulenzen und daraus resultierende Strömungsgeräusche zu verhindern.

