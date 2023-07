Stereo-Streaming-Verstärker-/Receiver: Unsere fünf Favoriten von Denon, Nubert, NAD, Yamaha und AVM

Stereo-Verstärker und Stereo-Receiver, die flexibel einzusetzen sind, befinden sich nicht erst seit heute im Höhenflug. Streaming-Modul, Wifi, Netzwerkbuchse, moderne Streaming-Plattformen (Plattformen der Hersteller wie BluOS, Heos, MusicCast oder aber offen, wie AirPlay 2, Google Chromecast oder DDTS Play-Fi), die Kompatibilität zu vielen Online-Musik-Streamingdiensten, zu zahlreichen Formate (vor allem HiRes-Audio, oder MQA als Containerformat), die Kompatibilität zu Roon (immer mehr setzt sich das "vollwertige" Roon ready durch, das zur maximalen Roon Auflösung von 394 kHz/24-Bit kompatibel ist. Immer braucht man aber eine Roon Core-Unit, das kann auch ein Rechner sein) - all das sind wichtige Merkmale. Wir stellen unsere fünf Favoriten vor, starten mit dem günstigsten und enden mit dem teuersten Gerät.

Denon PMA-900HNE

Klassische Optik

Denon PMA-900HNE:Schon ab rund 730 EUR gibt es den ersten Denon Streaming-Stereoverstärker im klassischen 43 cm Rastermaß und in klassisch-eleganter Denon Optik. Prima ist die Anschlussbestückung, leider fehlt hier HDMI. Sonst gibt es eine passende Auswahl an analogen und digitalen Verbindungsoptionen.

Komplett geschirmte Digitalsektion innen

Fürs investierte Geld hervorragend präsentiert sich der Aufbau innen, Highlight ist die komplett geschirmte digitale Sektion im eigenen Gehäuse.

Rückseite

Anzeige



Das bewährte Heos-Modul mit attraktiver App lässt sich einfach und komfortabel verwenden. Alerdings fehlen die Unterstützungen für MQA und für DSD 11,2 MHz.

Mit Heos

Klanglich erweist sich der PMA-900HNA als erwachsen, er hat tadellose Rerserven, detailliert ausgezeichnet und tritt tonal ausgewogen und angenehm auf.

Nubert nuConnect ampXL

Flach und elegant

Nubert nuConnect ampXL: Brandneu und erst in Kürze bestellbar ist der nuConnect ampXL für 1.485 EUR. Das Gerät tritt optisch dezent und flach auf, macht mit 2 x 340 Watt Leistung an vier Ohm aber mächtig Druck. Apple AirPlay 2 und Google Chomecast sowie Spotify Connect sind mit an Bord. Klanglich gefällt uns der nuConnect ampXL richtig gut - facettenreich, entschlossen, mit authentischer räumlicher Dichte macht er sich ans Werk.

Anschlüsse

Anzeige



Innenleben

Im Inneren überzeugt uns der hochwertige Aufbau. Highlights umfassen hier eine aufwändige Phono-Vorstufe (Phono MM/MC) sowie D/A-Wandler aus dem renommierten Hause ESS.

X-Room-Calibration

Nicht vergessen dürfen wir die hervorragende Bluetooth-basierte App, die neben zahlreichen Klang-Einstellmöglichkeiten auch die Nubert-exklusive X-Room Calibration umfasst.

Anzeige



NAD M10 V2

Kompakt und edel

NAD M10 V2: Der ultrakompakte NAD in zweiter Auflage ist ab rund 2.500 EUR zu haben und begeistert schon durch sein zu 100 Prozent gelungenes Design mit riesigem Touch-Panel auf der Front. Verbaut sind aufwändige, leistungsstabile digitale Endstufen, das talentierte Einmessystem Dirac Live sowie ein flexibles BluOS-Streamingmodul, inklusive Support von MQA und AirPlay 2.

Mit Dirac Live

Man kann aus dem M10v2 richtig viel rausholen, dank Dolby Digital-Decoder und der Kompatibilität zu Bluesound-Lautsprechern als Wireless Rears sowie den beiden Subwoofer-Pre-Outs kann man sich sogar ein 4.2-Surround-Setup erstellen. Der NAD klingt ungemein reif und kraftvoll, übertreibt es aber dabei nie.

Anschlussbestückung

Fernbedienung

Äußerst praxisgerecht ist die Anschlussbestückung, die auch HDMI umfasst. Praktischerweise hat NAD für die zweite Auflage eine formschöne sowie hochwertige Fernbedienung parat.

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2

Tags: Netzwerk-Receiver