PORTRAIT + SPECIAL: XOUNTS - innovatives 360 Grad-Soundsystem mit wechselbaren Style Covern und Ambiente-Beleuchtung

Der etwas andere Aktivlautsprecher - dieser Satz umfasst höchstens einen Bruchteil der Idee hinter XOUNTS. Daher versuchen wir, in diesem Special zu beleuchten, wie es zur Gründung dieser Brand kam und was das Produkt alles ausmacht. "Creating the Flow" - heißt das bei XOUNTS. Ansässig ist die Firma in Hamburg, im modernen Headquarter werden alle Ideen rund um XOUNTS ersonnen und umgesetzt. Oliver Richter ist Gründer und CEO von XOUNTS – dem individuellen Soundsystem, das bei Musik-Ikonen wie AC/DC, Iron Maiden und bei zahlreichen weiteren Stars für Begeisterung sorgt.

XOUNTS System

Was macht das XOUNTS System aus? Kurz umschrieben ist es die Kombination aus 360°-Klang, einem anpassbarem Design und passender Beleuchtung. Gibt es bei anderen Brands auch? Mag sein, dass sich Teile des Konzepts auch irgendwo anders finden, aber nicht im XOUNTS Style - hier geht es nicht nur um einzelne Komponenten, sondern um ein schlüssiges Gesamtkonzept.

Wenden wir uns dem CEO Oliver zu. Bereits als Sohn des Gründers von Dynaudio, einem weit über die eigentliche Branche hinaus bekannten Lautsprecherunternehmen, wuchs Oliver Richter mit der Leidenschaft für Klang und Technik auf. Seine unternehmerische Reise begann noch vor der Volljährigkeit, denn mit 17 Jahren gründete er seine erste Firma im Keller des Elternhauses. Er schuf ABSOLUTE SOUND, wo er High-End-Lösungen für prominente Kunden wie Karl Lagerfeld oder Jil Sander entwickelte. Projekte für 5-Sterne-Hotels und Megayachten erweiterten sein Portfolio und etablierten ihn als Experten für gesamtheitliche Systemintegration und Haute-Couture-Lösungen, die man sonst nirgendwo bekommen konnte.

Mit XOUNTS allerdings möchte er seinen Erfahrungsschatz und seine Mission vom guten Sound einem viel breiteren Kundenkreis zugänglich machen. Das patentierte Sound- und Ambient Lightening-System wurde von einem kompetenten Entwickler-Team zur Serienreife gebracht und gefällt durch Klangqualität und Design gleichermaßen: XOUNTS klingt nicht nur, sondern leuchtet auch, und die optische Gestaltung sorgt dafür, dass jedem Gast das XOUNTS System sofort auffällt.

Anzeige



Auch Wacken-Fans werden mit dem passenden Style Cover bedient

Für Oliver Richter stellt XOUNTS mehr als nur ein Soundsystem dar: Es ist eine Mission, die laut eigenen Worten "Innovation mit sozialer Verantwortung" verbindet. Gemeinsam mit MusiCares, der bekannten Wohltätigkeitsorganisation der amerikanischen Musikindustrie, unterstützt XOUNTS auch Musiker in Notsituationen. Daher geht ein Teil jedes Verkaufs in Nordamerika direkt an MusiCares.

Style Cover echter Stars der internationalen Musikbranche

Weiterhin finden sich im XOUNTS-Sortiment exklusive, von Stars signierte Style-Cover für den 360 Grad-Lautsprecher, deren Erlöse vollständig der Wohltätigkeitsorganisation zugutekommen. Künstler wie Snoop Dogg, Alice Cooper und Ozzy Osbourne haben sich bereits an diesen Projekten beteiligt. Wir konnten in der Zentrale die vielen Cover, die Fans der jeweiligen Stars begeistern dürften, bewundern.

XOUNTS macht sich in jedem Ambiente gut

Wie sehen denn die firmenphilosophischen Grundprinzipien des COEs aus? Oliver Richter ist der festen Überzeugung, dass Leidenschaft sowie Hingabe die Basis für Erfolg sind. „Wenn Du etwas tust, dann gib Dich ganz. Mit Haut und Haar. Denn wenn Du nicht für das brennst, was Du tust, wie sollen es dann Deine Kunden tun?“ Nach diesem Leitsatz arbeitet er Tag für Tag, Stillstand gibt es nicht. Vielmehr ist er überzeugt, dass "jedes Erlebnis, ob Erfolg oder Rückschlag, eine Chance für Wachstum bietet." Und die Marke XOUNTS sieht sich nicht nur als Anbieter eines akustisch starken, individuellen Produkts, sondern als Botschafter für Musik, Design und Verantwortung.

Anzeige



Um die Mission besser zu verstehen, empfehlen wir das Intro-Video von Oliver zu XOUNTS:

Nun wenden wir uns auf der nächsten Seite dem Produkt zu.

Anzeige

