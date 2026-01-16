SPECIAL: Wharfedale DIAMOND 12i - umfangreich überarbeitete Lautsprecher-Serie mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis

Wer richtig gut klingende passive Lautsprecher zum erstaunlich fairen Preis sucht, findet in der neu aufgelegten Wharfedale DIAMOND 12i-Serie passende akustische Wegbegleiter. Die 2020 eingeführte DIAMOND 12 Serie zählt auf der ganzen Welt zu den beliebtesten Lautsprecherserien von Wharfedale - nun wird es Zeit für einen optimierten Nachfolger.

Während der Entwicklung der Lautsprecher und unter Berücksichtigung der Fortschritte in den Produktionsprozessen fünf Jahre nach der Markteinführung der Diamond 12 überprüfte Wharfedale das Design jedes einzelnen Modells der Serie, um Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Entscheidend war dabei, dass alle Änderungen ohne Preiserhöhungen umgesetzt werden sollten - selten in unserer heutigen Zeit.

Mit der neuen DIAMOND 12i Serie möchte der britische Hersteller aber nicht nur hinsichtlich der Preisgestaltung seiner Philosophie treu bleiben: Bewährte Grundlagen erhalten und diese im Detail wirkungsvoll optimieren. Bezogen auf die DIAMOND 12i-Serie heißt das: Neue Gehäuseoberflächen, akustisch verbesserte Bassreflexsysteme, im Detail nochmals sauberer justierte Dämpfungskonzepte und eine überarbeitete Frequenzweiche. All diese Maßnahmen ermöglichen ein in seiner Intensität und Klarheit weiter gesteigertes Hörerlebnis: Emotionales, musikalisches Hören für erstaunlich faire Preise: Das ist das Konzept der überarbeiteten Baureihe.

Hier geht es zur neuen Wharfedale DIAMOND 12i Serie

Wenden wir uns nun den Einzelheiten zu.

Überarbeitung der Abstimmung im Bassbereich

Im Fokus der Überarbeitung stand zunächst die Abstimmung im Tieftonbereich. Wharfedales Ingenieursteam um Peter Comeau optimierte das komplette Bassreflexsystem – inklusive Luftführung, Portgeometrie sowie der interneren Dämpfung. Diese Verbesserungen, so führen die Briten aus, ermöglichen einen strafferen, definierteren Bass mit besserer Kontrolle im Grundtonbereich. Das werden vor allem auch Anwender zu schätzen wissen, die die Schallwandler wandnah beziehungsweise in akustisch kritisch zu handhabenden Lokalitäten aufstellen möchten. Ferner gelingen zudem die Übergänge zu den Mitten nochmals besser. Wharfedale spricht hier von einer klareren Präsentation vokaler Elemente und an mehr instrumentaler Präsenz und Körperhaftigkeit.

Am Bassreflex-Port wurde aufwändig optimiert (Bild: DIAMOND 12.4i, die große Standbox, von hinten)

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Der größte der drei Regallautsprecher, der DIAMOND 12.2i, von hinten

Natürlich zog man, um eine solche Überarbeitung wirkungsvoll durchführen zu können, umfangreiche Hilfsmittel und durchdachte Methodik heran. Daher basieren die Verbesserungen auf umfangreichen Messungen (Laserinterferometrie, CFD-Simulationen, und zwar in einer schalloptimierten Messumgebung sowie mit realen Raumdaten) sowie hunderten Stunden Hörvergleichen. Das Ergebnis steht nun in Form einer gesteigerten Kohärenz im Tieftonbereich fest – und das wird möglich, ohne die tonale Signatur der Serie aufzugeben oder aufzuweichen.

Verbesserte Frequenzweiche

Auch eine überarbeitete Frequenzweiche für ein nochmals besseres Zusammenarbeiten der Chassis untereinander mit runden, nahtlosen Übergängen stand im Lastenheft der Wharfedale-Entwickler. Die neu abgestimmte Linkwitz-Riley-Weiche mit luftkernspulenoptimierter Auslegung ist im Detail für das gelungene Zusammenspiel der Treiber verantwortlich. Der Übergang zwischen Hoch- und Mittelton läuft besonders harmonisch ab – mit einer weiten Bühnenabbildung und natürlichem Fluss. Der Hochtonbereich bleibt angenehm seidig und zugleich stets differenziert – auch außerhalb der idealen Hörposition, was dafür sorgt, dass man die klanglichen Fähigkeiten der neuen DIAMOND 12i Lautsprecher nicht nur alleine, sondern auch mit den besten Freunden zusammen auf der Couch entdecken kann - und man muss nicht im perfekten Stereodreick sitzen.

Bewährte Technik, optimierter Fertigungsprozess

Natürlich kommt bei der neuen Lautsprecher-Baureihe auch bewährte Technik zum Einsatz, nämlich die Klarity™-Membran und das Advanced Motor System. Aber auch hier finden sich Optimierungen, und zwar im Fertigungsprozess der neuen Diamond 12i-Serie. Und dies betrifft unter anderem die Treiber, die zwar grundsätzlich dem Design der vorherigen Diamond 12-Modelle entsprechen, aber von noch engeren Fertigungstoleranzen profitieren, um das Klangpotenzial voll entfalten zu können.

Klarity™ Membranen für Tief- und Mitteltonbereich

Alle DIAMOND Lautsprecher setzen auf Wharfedales Klarity™ Membranen für die Mittel- und Tieftonwiedergabe

Die Mittel- und Tieftöner setzen ansonsten weiterhin auf die bewährten Klarity™-Membranen – eine akustisch genau ausbalancierte Mischung aus Polypropylen und Glimmer, die eine hohe Steifigkeit mit gleichzeitig niedrigem Gewicht und minimaler Verzerrung kombiniert. Das Resultat ist eine natürliche, offene Wiedergabe mit ausgezeichnetem Impulsverhalten. Daher ertönen Stimmen und Instrumente klar umrissen und authentisch.

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Geheh wir noch etwas genauer auf diese für Wharfedale typischen Treiber/Membranmaterialien ein.

Polypropylen wird bereits seit den 1970er-Jahren, als die BBC erstmals Forschungen zu dessen Verwendung unternahm, für Lautsprechermembranen eingesetzt. Das Material überzeugt durch viele Vorteile für Treibermembranen, wie zum Beispiel geringe Verzerrungen, kontrolliertes Aufbrechen sowie Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit. Andererseits haben Polypropylenmembranen mitunter den Ruf, etwas „unspektakulär“ zu klingen – eine Wahrnehmung, die laut Wharfedale größtenteils auf eher mittelmäßige Konstruktion zurückzuführen ist.

Die Briten machen es anders, und die Zugabe von Glimmer zur Klarity-Rezeptur ist von großer Bedeutung, denn es erhöht die Steifigkeit des Materials im Vergleich zu reinem Polypropylen und reduziert ebenfalls die Biegsamkeit. Die Kombination mit Glimmer ermöglicht die Herstellung einer leichten Membran mit hoher Steifigkeit, geringer Verfärbung und blitzschneller Reaktion – und das sind ideale Eigenschaften im Hinblick auf einen präzisen und zugleich emotional berührenden Klang.

Ergänzt wird diese Reihe von klanglichen Pluspunkten durch ein optimiertes Magnetsystem mit Aluminium-Kompensationsring, das Verzerrungen im kritischen Mitteltonbereich auf ein Minimum herabsetzt. Der leistungsfähige Glasfaser-Spulenträger garantiert zudem eine hohe thermische Belastbarkeit für einen sauberen, verzerrungsfreien Klang, der auch bei gehobener Lautstärke souverän bleibt.

Hochtöner

Die hohen Frequenzen werden bei der DIAMOND 12i-Serie in allen Modellen von einer 25 mm großen, gewebten Polyesterkalotte mit spezieller, dämpfender Beschichtung erzeugt, die für einen gleichmäßigen, dynamischen Hochtonbereich sorgt. Die Frontplatte ist flach und verfügt über einen minimalen Wellenleiter, wodurch die Kalotte optimal freiliegt und die Abstrahlung besonders gut ist. Das Resultat sind klare, natürliche Höhen mit exzellenter Abstrahlung außerhalb der Achse.

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Die Serie in schwarzer Version

Die Baureihe in Walnuss

Sehr gut gefällt uns die Ausführung "Stone Grey"

Optisch feilte man ebenfalls am Gesamtkonzept und schuf neue Oberflächen für moderne Wohnwelten. Neben der technischen Verfeinerung kann man die Lautsprecher der DIAMOND 12i Serie in drei neuen, eleganten Ausführungen erwerben, die sich harmonisch in moderne Wohnwelten einfügen. „All Black“ bietet eine tiefmatte, eleganten Oberfläche und dadurch eine zeitlos-schicke Anmutung. „Walnut-Black“ kombiniert klassisches Walnussdekor mit einer schwarzen Schallwand und beeindruckt mit einem warmen, wohnlichen Look. „Stone Grey“ ist die richtige Wahl für den designorientierten Hörer, der über eine moderne Einrichtung verfügt, und besticht durch einen modernen, klar akzenturierten Auftritt. Alle drei Varianten verleihen der Serie eine spürbar hochwertigere Anmutung und machen die Lautsprecher noch wohnraumfreundlicher als bisher.

Modelle, Preise und Verfügbarkeit

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Elegant im modernen Wohnzimmer

Die Wharfedale DIAMOND 12i Serie ist ab sofort im Fachhandel zu folgenden Paarpreisen verfügbar:

DIAMOND 12.0i: 299,00 Euro

DIAMOND 12.1i: 349,00 Euro

DIAMOND 12.2i: 449,00 Euro

DIAMOND 12.3i: 749,00 Euro

DIAMOND 12.4i: 999,00 Euro

DIAMOND 12.Ci: 349,00 Euro (Stk.)

DIAMOND 12.3Di: 399,00 Euro

Weitere Infos unter:

Technische Daten der einzelnen DIAMOND 12i-Lautsprecher

Diamond 12.0i

Der kleinste Lautsprecher der Serie ist ein kompakt bauender 2-Wege Bassreflex-Regalschallwandler Der Tieftöner arbeitet mit einer 10 cm Klarity Konus-Membran, als Hochtöner agiert die für diese Serie vorgesehene 25 mm Polyesterkalotte. Die Empfindlichkeit beträgt 87 dB, und die empfohlene Verstärkerleistung reicht von 20–60 Watt/Kanal. Der Frequenzgang geht von 70 Hz bis 20 kHz, und die Übergangsfrequenz beträgt 2,7 kHz. Die Impedanz gibt der britische Hersteller mit 8 Ohm (min. 4 Ohm) an. Die Abmessungen fallen mit 265 × 160 × 228 mm wie bereits erwähnt recht zierlich aus. Ergänzen wir noch das Gewicht, das 5,1 kg/Box liegt.

Diamond 12.1i

Der 2-Wege Bassreflex-Lautsprecher setzt auf einen 13 cm Klarity Konus-Tieftöner und verwendet als Hochtöner eine 25 mm Polyesterkalotte. Die Empfindlichkeit liegt bei 88 dB und die empfohlene Verstärkerleistung bei 20 bis 100 Watt. Frequenzen zwischen 65 Hz und 20 kHz können dargestellt werden. Als Übergangsfrequenz gibt der Hersteller 2,6 kHz an, die Impedanz beträgt 8 Ohm (min. 4 Ohm). Fehlen noch die Abmessungen: 312 × 180 × 278 mm, und das Gewicht beträgt 6,8 kg.

Diamond 12.2i

Auch der DIAMOND 12.2i ist ein 2-Wege Bassreflex-Regallautsprecher. Ein 15 cm Klarity Konus fungiert als Tieftöner, hinzu kommt der bekannte Hochtöner mit 25 mm Polyesterkalotte. Die Empfindlichkeit liegt bei 88 dB, und die empfohlene Verstärkerleistung bei 20–120 W. Die DIAMOND 12.2i spielt tiefer herunter und bietet einen Frequenzgang von 50 Hz – 20 kHz. Übergangsfrequenz beträgt 2,0 kHz, und die Impedanz: 8 Ohm (min. 4 Ohm). Die Abmessungen: 335 × 200 × 313 mm, das Gewicht: 8,2 kg.

Diamond 12.3i

Nun geht es los mit den Standlautsprechern der Serie. Die DIAMOND 12.3i ist ein 2,5-Wege Bassreflex-Schallwandler. Als Tief-/Mitteltöner arbeiten 2 × 13 cm Klarity Konus-Membranen. Die für die Serie typische 25 mm Polyesterkalotte ist für die Wiedergabe hoher Frequenzen zuständig. Der britische Hersteller gibt die Empfindlichkeit mit 89 dB an, und als empfohlene Verstärkerleistung rät Wharfedale zu Exemplaren mit 30 bis 150 Watt pro Kanal. Der Frequenzgang geht von 45 Hz bis 20 kHz, und die Übergangsfrequenz wird mit 2,2 kHz angegeben, Die Impedanz: 8 Ohm (min. 5 Ohm). Die DIAMOND 12.3i ist 975 mm hoch, 180 mm breit und 348 mm tief. Sie wiegt 19,5 kg pro Box.

Diamond 12.4i

Auch der größere Standlautsprecher arbeitet nach dem 2,5-Wege Bassreflex-Prinzip und bringt als Tief-/Mitteltöner 2 × 15 cm Klarity Konus-Membranen mit. Der Hochtöner mit 25 mm Polyesterkalotte ergänzt das Sortiment. Die Empfindlichkeit: 89 dB, und die empfohlene Verstärkerleistung steht mit 30 bis 200 Watt im Datenblatt. Der Frequenzgang reicht von 40 Hz bis 20 kHz,, als Übergangsfrequenz werden 2,1 kHz genannt. Die Impedanz: 8 Ohm (min. 5 Ohm). Ergänzen wir noch die Abmessungen: 1150 × 200 × 378 mm, und das Gewicht: 22,4 kg.

Diamond 12.Ci

Das Bauprinzip des DIAMOND 12.Ci: Eine 2-Wege-Konstruktion, geschlossen, typisch für einen Centerlautsprecher, der oftmals auch direkt an der Wand zum Einsatz kommt und daher wäre hier die Bassreflexbauweise unter Umständen kritisch. Als Tieftöner verbaut sind 2 × 13 cm Klarity Konus-Membranen, hinzu kommt der Hochtöner mit der 25 mm Polyesterkalotte. Die Empfindlichkeit geben die Briten mit 90 dB an, und die empfohlene Verstärkerleistung beträgt 30–150 W. Der Frequenzgang geht von 110 Hz bis 20 kHz, die Übergangsfrequenz liegt bei 3,0 kHz. Die Impedanz: 8 Ohm (min. 4,3 Ohm), und zum Schluss noch die Abmessungen: 480 × 180 × 180 mm, und das Gewicht: 8,5 kg.

Diamond 12.3Di

Perfekt für Atmos-Konfigurationen verwenden kann man den Diamond 12.3Di - ein 2-Wege Lautsprecher mit geschlossenem Gehäuse. Der Tieftöner ist mit einer 10 cm Klarity Konus-Membran versehen, und für den Hochtonbereich zuständig ist eine 25 mm Polyesterkalotte. Die Empfindlichkeit beträgt 82 dB, und die empfohlene Verstärkerleistung befindet sich im Bereich von 20–100 W. Der Frequenzgang: 110 Hz – 20 kHz, die Übergangsfrequenz: 3,0 kHz. Fehlen noch Impedanz (8 Ohm/min. 4,3 Ohm) und die Abmessungen: 180 × 145 × 310 mm, das Gewicht pro Lautsprecher liegt bei 3,2 kg.

Unser Fazit

Die neue Wharfedale DIAMOND 12i-Serie bietet eine stimmige Auswahl passender Modelle,, die zum äußerst fairen Preis hochwertige Technik, authentischen, lebendigen Klang und eine schicke Optik vereinen. Wir sind uns sicher, dass die neue Serie die Erfolgsstory der DIAMOND 12-Baureihe fortsetzen kann.

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Bilder: Wharfedale

16. Januar 2026