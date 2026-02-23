SPECIAL: Technics präsentiert SL-1500CS - High-End-Technologie ab März in günstigerer Preisklasse

Panasonic hat heute auf einer Veranstaltung in München mit dem SL-1500CS eine neue und technisch verbesserte Variante des prämierten SL-1500C präsentiert, der sich als konsequente Weiterentwicklung innerhalb der Technics Plattenspieler-Produktreihe etablieren möchte. Alle Infos dazu und erste Bilder des neuen Plattenspielers für knapp unter 1.200 Euro hier in unserem Special!

S-förmiger Aluminium-Tonarm und Ortofon Tonabnehmer

Der SL-1500C markiert den Eintritt des innovativen Delta Sigma Drive in niedrigere Preisklassen. Erstmals seit der Einführung des SL-1200GR2/1210GR2 in 2023 im Markt, wurde der technisch raffinierte Antrieb sukzessive in nachfolgende Plattenspieler integriert. In 2024 hat Technics im SL-1300G diese neue Technologie mit dem hochwertigeren Direktantriebsmotor mit Doppelrotor und Einzelstator kombiniert. Erst kürzlich wurde außerdem der neue SL-1200GME vorgestellt. Ebenfalls mit Delta Sigma Drive-Technologie und dem exklusiven SL-1200G als Plattform. Die limitierte Edition könnte sich zu einem sehr begehrten Sammlerstück entwickeln.

Senior Product Manager bei Technics Frank Balzuweit dazu:

„Bei der ΔΣ-Drive-Technologie, die auf hochentwickelten Signalverarbeitungstechniken basiert, die in unseren volldigitalen Technics-Verstärkern zum Einsatz kommen, geht es darum, Motorvibrationen bis an die Grenzen der Messbarkeit zu eliminieren. Daher profitieren insbesondere leichtere Plattenspieler Plattformen mit leichteren Plattentellerkonstruktionen in hohem Masse von der Vibrationsunterdrückung des ΔΣ-Antriebs. Dadurch erreicht der neue SL-1500CS ein Klangniveau, das weit über den erwarteten Standards seiner Klasse liegt“.

Tonarm und Tonarmlager von schräg hinten fotografiert

Tonarmlager von oben

Seitliche Ansicht

von der anderen Seite fotografiert

Der Technics eigene eisenkernlose Direktantriebsmotor mit Einzelrotor/Einzelstator ist grundsätzlich sehr vibrationsarm. Alle sogenannten Rastmoment-Effekte können durch diese Konstruktion eliminiert werden. Mit dem Delta Sigma-Drive erhält man darüber hinaus eine noch höhere Rotationsgenauigkeit. Hier wird das Sinuswellen-Signal des Motors mit absoluter Gleichmäßigkeit optimiert und die Vibrationen des Motors auf ein absolutes Minimum reduziert.

In Verbindung mit der hochentwickelten digitalen Motorsteuerung und dem Einsatz eines FG-Spulenmusters für das FG-Erkennungssystem zur präzisen Erfassung und Steuerung der Geschwindigkeit ergibt sich die enorme Drehgenauigkeit. Die Grundlage für ein faszinierendes Klangbild von hoher Klarheit und Stabilität in dieser Preisklasse, so Technics. Beim Netzteil kommt dem SL-1500CS ebenfalls hohe Aufmerksamkeit zuteil. Hier steckt tatsächlich das identische Netzteil wie im limitierten SL-1200GME im Gerät.

Frontansicht des SL-1500CS

Ecke vorne rechts mit Dämpfungsfuß

Ecke links im Detail

Des mechanische Design wurde praktisch vollständig vom SL-1500C übernommen. Das Aluminium-Druckgussgehäuse ist fest mit einem speziellen ABS-Glasfaser-Material verbunden und bildet eine zweischichtige Konstruktion. Mit der Kombi aus sehr steifem Verbundmaterial und Metallgehäuse erhöht sich die strukturelle Stabilität und Schwingungsdämpfung für ein robustes Gehäuse mit tadelloser Klangwiedergabe. Die Dämpfungsfüße bestehen aus einem Feder-/Gummi-Verbund für exzellente Frequenzdämpfungseigenschaften. Auch externe Vibrationen unter hohen Schallpegeln werden damit effektiv abgemindert.

Der Tonarm ist als statisch ausbalancierter Universal-Tonarm in klassischer S-Form ausgeführt. Das Tonarmrohr ist aus leichtem und hochsteifem Alu gefertigt. Der kardanisch gelagerte Tonarm verfügt über ein gefrästes Lagergehäuse und hochpräzise Lager, die ein außergewöhnlich niedriges Losbrechmoment ermöglichen und so ein exaktes, spurtreues Abtasten der Rille gewährleisten.

Tonarm und MM-Tonabnehmer Ortofon 2M RED

Bedienelemente

Rückseite mit Anschlüssen

Bezüglich des Bedienkomforts und der integrierten Funktionen orientiert sich das neue Modell ebenfalls am SL-1500C. Es gibt einen integrierten Phono-Entzerrer, kompatibel mit MM-Tonabnehmern. Natürlich gibt es auch einen klassischen Phono-Ausgang. Ab Werk ist der MM-Tonabnehmer Ortofon 2M RED montiert. An Bord ist auch der automatische Tonarmlift.

Das neue, elegante Finish kommt in Metallic-Grau daher und bleibt bezüglich seinem Design minimalistisch. Nachhaltigkeit und eine umweltschonende Verpackung ist für Panasonic ebenfalls stets wichtig. Die Verpackung des SL-1500CS verzichtet vollständig auf expandiertes Polystyrol (EPS). Stattdessen kommt ein intelligent geformter Karton zum Einsatz, der das Gerät zuverlässig schützt. Ein zusätzlicher, separater Zubehörkarton ermöglicht ein einfaches Entnehmen und Aufbewahren.

„Die ΔΣ-Drive-Technologie ist eine unserer innovativsten proprietären technologischen Entwicklungen seit der Wiedereinführung von Technics auf dem Markt. Die Rotationsgenauigkeit unserer Direktantrieb-Plattenspieler, die eine originalgetreue, audiophile Vinyl-Klangwiedergabe erheblich verbessert, ist etwas ganz Besonderes und im Sound sofort erkennbar,“ sagt Frank Balzuweit. „Durch die Integration dieser einzigartigen Technologie in die SL-1500-Plattform wird unser Plattenspieler-Sortiment um ein neues, wahrhaft audiophiles Modell im Einstiegsbereich unserer Produktpalette bereichert. Wir sind überzeugt, dass der SL-1500CS einen neuen Standard als ‚Bester seiner Klasse‘ setzen wird“.

Technics SL-1500CS

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Plattenspieler SL-1500CS ist ab März 2026 für 1.199 Euro (UVP) bei autorisierten Technics-Händlern erhältlich.

Special: Philipp Kind

Datum: 23.02.2026