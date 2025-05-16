SPECIAL: Technics auf der High End 2025 - ausgewählte Produkte in der Übersicht

Technics zeigt auf der High End 2025 viele Produkte aus dem aktuellen Portfolio - wir haben einen Standrundgang gemacht und die Devices betrachtet.

Technics SU-R1000

Der Technics SU-R1000 ist schon so etwas wie eine Legende im Portfolio und wird zu einem Kaufpreis von 8.499 EUR angeboten. Der exzellent verarbeitete und von uns natürlich auch getestete SU-R1000 liefert bei 1 kHz, 0,5 Prozent Klirrfaktor, 8 Ohm 20 kHz LPF 150 Watt pro Kanal. An vier Ohm sind es, unter sonst identischen Bedingungen, 300 Watt/Kanal.

Rückseite

Zwar gibt es beim Premium-Vollverstärker kein HDMI-Terminal, ansonsten kommt aber keine Langeweile auf: Es finden sich First Class-Lautsprecherkabel-Anschlussterminals (LS-Paare A+B), Analog In: XLR (Line), Line 1, Line 2 (Cinch), Phono XLR (Balanced), Phono Cinch L/R, Phono Earth, sowie auch eine digitale Anschluss-Eingangssektion. Digital In: Coax 1, Coax 2, Optisch 1, Optisch, PC1, PC2 (USB), USB-A für Updates, eine Control-Buchse. An Ausgängen sind vorhanden (analog): Rec Out (Cinch), Rec In (Cinch), sowie ein Pre-Out (Cinch), und Main In (Cinch).

Extrem hochwertiger Aufbau innen

Anzeige



Technisch greift man in die Vollen, zum Beispiel durch eine spezielle Jitter-Reduktionsschaltung, die aus einem Taktgenerator für das Noise Shaping zur Jitter-Reduzierung im unteren sowie einem besonders exakt arbeitendem Abtastraten-Konverter im hohen Frequenzbereich besteht. Zudem verbaut Technics eine besonders hochwertige PWM-Wandlerbaugruppe, um Fehler bei der Konvertierung in PWM (Pulse Width Modulation) praktisch unmöglich zu machen. Mit Hilfe dieser hoch entwickelten technischen Kniffe agiert der SU-R1000 besonders lebendig, detailreich und authentisch.

Weiter geht es mit dem Feature ADCT (Active Distortion Cancelling Technology), was stets für eine optimale Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Lautsprechern sorgt. Bei unterschiedlichsten Lautsprechertypen wird eine hervorragende Klangperformance sichergestellt, indem Abweichungen zwischen dem Lautsprecher-Ausgang und dem JENO-Ausgang ermittelt werden. Im Anschluss daran wird das digitale Ausgangssignal entsprechend korrigiert. Die Folgen sind ein authentischer Klang wie bei einem analogen Verstärker, aber gleichzeitig die überragenden Eigenschaften eines Digitalverstärkers extrem geringes Rauschen, viel Struktur im Klangbild und eine äußerst dynamische Akustik.

Der SU-R1000 nutzt ein Schaltnetzteil für eine maximal stabile Stromversorgung. Die "Advanced Speed Silent Power Supply" beseitigt störendes Modulationsrauschen, indem die Schaltfrequenz ins 400 kHz-Band gelegt wird. Im Weiteren wird ein "Super Low Noise Regulator" eingesetzt, der mittels festgelegter Schaltfrequenz und damit verbunder Abnahme der Regelung verursachten Rauschanteil in hohen Frequenzbereichen auf ein Minimum herabsetzt.

Die Technics-Ingenieure konnten beim SU-R1000 zeigen, was möglich ist

Technics verwendet im SU-R1000 vier unabhängige Stromversorgungseinheiten für verschiedene Schaltungsblöcke, um jeden Schaltkreis optimal versorgen zu können. Der Phono-EQ, der diffizile Analogsignale verarbeitet, ist dabei besonders anfällig für Rauschen, das über die Stromversorgungsleitung übertragen wird. Daher nutzt der SU-R1000 separate Stromversorgungen für die analogen und digitalen Schaltungen in der Vorverstärkerstufe. Zusätzlich verwendet er eigene Stromversorgungen für den linken und rechten Endstufen-Kanal, die große Leistungen benötigen. Mittels der vier unabhängigen Netzteile verhindert der SU-R1000 effektiv leitungsinduzierte Störungen zwischen den Schaltungsblöcken und ermöglicht einen enormen Signal-/Rauschabstand bei exzellenter Kanaltrennung.

Sowohl der Phono-Eingang wie auch die analogen Eingangsschaltkreise verfügen über einen vollständig diskreten Aufbau. Die USB-Eingangsschaltung ist zudem mit einem Kondensator aus hochwertigem Rubin-Glimmer und einem Power-Conditioner mit magnetischen Kohleschichtwiderständen ausgestattet. So wird elektrisches Rauschen, beispielsweise von einem PC, blockiert und externe Störsignale werden drastisch herabgesetzt. Der A/D-Wandler ist mit einem Hochleitungs-Chip von Asahi Kasei Microdevices (AKM) zur präzisen Analog/Digital-Wandlung versehen.

Anzeige



Der gesamte Aufbau geriet aufwändig. Sowohl der obere und untere Bereich als auch die einzelnen Schaltungsblöcke sind durch massive Stahlschirmbleche voneinander getrennt, die auch noch für die Optimierung der Gehäusesteifigkeit verantwortlich sind. Die Frontplatte ist 10 mm dick, während die Seitenwände und die obere Abdeckung aus 6 mm dicken Aluminiumplatten bestehen. Die massiven Gerätefüße, die das Gehäuse tragen, sind aus Gusseisen gefertigt

Noch ein Detail für Phono-Liebhaber: Der "Crosstalk Canceller" misst das Übersprecher des Tonabnehmers und führt anschließend eine Rückwärtskorrektur mit dem integrieren DSP durch. Die Übersprechcharakteristik wird optimiert, was zu einem exakteren Klangbild und einem erweiterten Klangambiente führt.

Technics SU-G700M2

Der Technics SU-G700M2 ist wahlweise in Aluminium-Schwarz oder Aluminium-Silber für eine unverbindliche Preisempfehlung von 2.599 EUR im Fachhandel erhältlich. Wir hatten ihn auch im Test. Perfekt zum Verstärker passt der grandiose Multiformat-Discplayer/Streamer SL-G700M2, den wir im Anschluss natürlich auch noch vorstellen.

Auch in Schwarz eine Wucht: Technicis SU-G700M2

Anzeige



Wie man es von Technics kennt und wie es der SU-R1000 schon zeigte, verfügt auch der SU-G700M2 über eine Vielzahl an hauseigenen Technologien. Der innere Aufbau ist dreiteilig, spezielle Trennwände zwischen den einzelnen Schaltungsblöcken reduzieren Interferenzen und Verzerrungen. Diese Anordnung stellt sicher, dass sowohl die empfindlichen Eingangssignale als auch die Ausgangsströme getrennt bleiben, was gut für die klangliche Reinheit ist.

Ebenfalls an Bord befindet sich LAPC (Load Adaptive Phase Calibration). Im Gegensatz zu herkömmlichen Verstärkern, die von der Impedanz der Lautsprecher beeinflusst werden und dadurch an Klangtreue einbüßen, setzt Technics auf einen adaptiven Optimierungsalgorithmus, der sich automatisch an die Eigenschaften jedes Lautsprechers individuell anpasst und Frequenz, Amplitude und Phase ausgleicht.

Zusammen mit dem SL-G700M2

Zudem verwendet der SU-G700M2 eine hochmoderne JENO-Engine für die volldigitale Verstärkung. Der Technics SU-G700M2 beseitigt die üblichen Probleme der Audioqualität, die durch Jitter (Timing-Fehler) verursacht werden, durch eine proprietäre Jitter-Reduktionsschaltung, die einen unverfälschten Klang über alle Frequenzen hinweg gewährleistet. Zusätzlich optimiert eine speziell entwickelte, besonders exakt arbeitende PWM-Wandlerschaltung jede Einzelheit und ermöglicht die Wiedergabe des vollständigen Dynamikumfangs von hochauflösendem Audio.

Das Netzteil des SU-G700M2, das in wesentlichen Zügen auf dem des Referenzmodells SU-R1000 basiert, stellt einen leistungsstarken Antrieb der Lautsprecher und einen volleren Klang sicher. Mit einer höheren Schaltfrequenz von 400kHz und fortschrittlichen GaN FET- und SiC SBD-Komponenten reduziert es das Rauschen deutlich und stabilisiert die Leistung für eine besonders klare Akustik. Der rauscharme Regler minimiert Störungen und garantiert eine akkurate, reaktionsschnelle Stromversorgung.

Anzeige



SL-G700M2 und SU-G700M2 in Silber übereinander

Der SU-G700M2 offeriert neben der Kompatibilität zu Phono MM auch einen PHONO MC-Eingang, der dank FET-Technologie eine besonders rauscharme Verbindung zum Plattenspieler herstellt. In vier Stufen kann die Verstärkung individuell an den Tonabnehmer angepasst und justiert werden. Damit aber nicht genug, zusätzlich ist der Verstärker noch mit einem hochwertigen Class AA-Kopfhörerverstärker ausgestattet, der getrennte Schaltkreise für die Spannungs- und Stromverstärkung besitzt.

Technics SL-G700M2

Der von uns ausführlich getestete Hightech-Multiplayer SL-G700M2 (2.999 EUR, Schwarz oder Silbern) bringt neben den zahlreichen Streaming-Features auch SACD- und CD-Wiedergabe mit. Der Umgang mit hochauflösenden Dateiformaten und allen relevanten Streaming-Anbietern gehört hier zum Standard-Repertoire, auch MQA wird unterstützt, ebenso ist der Player Roon ready, unterstützt Chromecast built-in, AirPlay 2 und Bluetooth.

SL-G700M2

Als DAC ist der ESS ES9026PRO in Doppel-Mono-Konfiguration im Einsatz. Dem schließt sich eine diskret aufgebaute Verstärkerschaltung. Der Hersteller verwendet hier eigens entwickelte Verstärkerzüge mit Transistoren mit sehr kleinem Eigenrauschen und Dünnfilmwiderständen für eine originalgetreue Wiedergabe.

Erwähnenswert ist zudem das mehrstufige "Silent-Netzteil" für geringstes Rauschen. Eine sorgfältige Rauschunterdrückung ist für maximale Klangperformance äußerst wichtig und so werden hier ein extrem Schaltnetzteil, ein rauscharmer Regler und eine aktive Rauschunterdrückung durch die sogenannte Strominjektion im Verbund verwendet. Das Schaltnetzteil arbeitet mit einer Taktung von etwa 300 kHz und wird auch im Technics Referenzverstärker SU-R1000 verbaut.

Durch die ausgesprochen hohe hohe Frequenz werden störende Einflüsse auf das Musiksignal minimiert und eine besonders reaktionsschnelle, stabile Stromversorgung ist gesichert. Zusammenmit einem Spannungsregler, der aus diskreten Bauteilen besteht, wird eine stabile Stromversorgung mit extrem geringem Rauschen realisiert.

Hinzu kommt die angesprochene aktive Rauschunterdrückung. Diese speziell von Technics entwickelte Technologie eliminiert Rauschen, indem ein in Phase invertierter Strom eingespeist wird, der ein von der Schaltung erkanntes Rauschsignal ganzheitlich auslöscht.

Seine Preisklasse macht der SL-G700M2 bereits beim ersten Kontakt mit dem Gerät deutlich. Während wir uns das Design und die Haptik im nächsten Punkt ansehen, wollen wir hier schon einmal auf den Aufbau des massiven Gehäuses eingehen. Die Konstruktion ist in vier Bereiche gegliedert, wobei die Stromversorgung, die digitalen Schnittstellen, die analogen Schaltungen sowie die Laufwerkssektion jeweils voneinander entkoppelt sind und unabhängig arbeiten können. Durch die Trennung der Baugruppen, wie wir es auch häufig in Verstärkern sehen, werden Interferenzen zwischen den Schaltkreisen vermieden. Das Disc-Laufwerk ist eine dreifach-geschachtelte Chassis-Konstruktion, um Vibrationen zu verhindern und ein fehlerfreies Auslesen garantieren zu können.

Technics SC-CX700

Die von uns getesteten vollaktiven SC-CX700 Lautsprecher (2.499 EUR Setpreis) kommunizieren wireless untereinander und sind ferner mit umfangreichen Streamingfunktionen inklusive App-Steuerung ausgestattet. Das System beinhaltet zwei in 2-Wege-Bassreflexbauweise ausgeführte, kompakte Lautsprecher und hebt sich durch ein edles Design von zahlreichen Konkurrenzprodukten ab.

Die SC-CX700 im Einsatz auf der High End 2025

Wohnzimmer-Aufbau

Nähere Ansicht des Stereo-Aufbaus im "Wohnzimmer"

Das Aussehen der Lautsprecher kann man mit "äußerst elegant" treffend umschreiben. Die optische Präsenz wurde angereichert mit elegant geschwungenen Formelementen sowie einer "Dinamica" Mikrofasermaterial-Beschichtung.

Die aktiven Technics-Lautsprecher werden in drei stimmig komponierten Farbgebungen (Charcoal Black, Silky Gray und Terracotta Brown) verkauft. Weitere wichtige Eigenschaften beinhalten die hauseigene JENO-Verstärkertechnologie plus koaxiale Lautsprecherchassis mit spezieller "Smooth Flow"-Membran. Die für dieses Modell neu entwickelte Koaxialeinheit verfügt zudem über einen Leichtbau-Ringhochtöner mit besonders hoher Impulstreue.

Die SC-CX700 in allen verfügbaren Farben

Verfügbar in Terracotta Brown, Charcoal Black und Silky Grey

Hier die Variante Charcoal Black von der Seite

Frontansicht der Aktivlautsprecher in Silky Grey

Die neue "Model Based Diaphragm Control" (MBDC)-Technologie bietet darüber hinaus eine hoch entwickelte Auslenkungsregelung des Treibers für untadelige Klangreinheit - selbst bei sehr hohen Schalldruckpegeln. Alle beweglichen Teile im System wurden aufwändig optimiert. Die "Acoustic Solitude"-Konstruktion trennt die Treiber und den eingebauten Verstärker räumlich. Dadurch haben die Vibrationen der Lautsprecherchassis keinen negativen Einfluss auf die Signalverarbeitung oder den Verstärker selbst.

Die Gehäusekonstruktion besitzt die von Technics entwickelte "Balanced Driver Mounting Architecture", kurz BDMA, die Vibrationen der vorderen Schallwand verhindern soll, indem sie die Treiber an einer zweiten Innenwand fest fixiert. So werden unkontrollierte Bewegungen des Chassis vermieden.

Eine flexible Streaming-Plattform maximiert die Flexibilität beim Einsatz der Lautsprecher. Mit Google Chromecast plus Apple Airplay 2 und einer Bluetooth-Schnittstelle zeigt man sich auch bei den CX-700 Aktivlautsprechern spendabel. Die kompatiblen Streaming-Services umfassen Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Amazon Music sowie Deezer. Auch eine Internetradio-Plattform kann ausgewählt werden.

Innerer Aufbau vorderer Bereich

Innenelektronik

Im Sinne einer komfortalen Steuerung aus der Distanz liefert Technics eine Fernbedienung mit, ebenso aber kann man auf die schon gut bekannte und geschätzte Technics Audio Center App zurückgreifen.

Wie man es von der Technics-App weiß, ist die Space Tune-Raumkorrektur-Technologie ebenfalls integriert, inklusive eines passenden Mikrofons an den Boxen. Das System vermindert Schwächen der Hörumgebung und ermöglicht einen Bass mit mehr Kontur, insgesamt eine erhöhte Kontrolle und eine facettenreichere Hochtonwiedergabe.

Wie funktioniert Space Tune? Zunächst bestimmt man, ob die Schallwandler frei aufgestellt oder direkt an der Wand, in einer Ecke oder einem Regal untergebracht wurden. Gut finden wir, dass diese Einstellungen für jeden der beiden Lautsprecher separat vorgenommenw erden können. Ist dies erledigt, startet die automatische Mikrofon-basierte Einmessung, die über die App gesteuert und kontrolliert wird. Voreinstellte Presets bietet Technics auch an.

Technics SL-1200M7B Lamborghini Edition

Die Lamborghini Edition auf der High End 2025

Mit dem SL-1200M7B präsentierten Technics und Automobili Lamborghini im Jahr 2024 eine außergewöhnliche Sonderedition des Kult-Plattenspielers - die natürlich auch 2025 wieder auf der High End zu bewundern ist. Der SL-1200M7B greift als Basis auf die DJ-Modelle SL-1200MK7/SL-1210MK7 der SL-1200-Plattenspieler-Serie zurück, die als klangstark und langlebig gelten.

Im Lieferumfang des SL-1200M7B Lamborghini Edition enthalten ist auch eine Schallplatte mit dem V12-Motorklang von sechs Lamborghini-Supersportwagen: 400GT 2+2, Miura SV, 25th Anniversary Countach, Diablo 6.0 SE, Murciélago LP 640 sowie Revuelto. Das Aussehen der Schallplatte selbst ist nach einem Rad-Design eines Lamborghini Revuelto, gestaltet. Käufer des SL-1200M7B bekommen außerdem eine Slipmat und zwei Aufkleber mit den Logos von Automobili Lamborghini sowie Technics.

Technics SL-1200M7B Lamborghini Edition

Der Plattenspieler von schräg oben

Ansicht von oben

Mit der großen Faszination, die die Motorengeräusche von Automobili Lamborghini wecken, und dem überragenden Klang der Audiolösungen von Technics haben beide Marken sich mit der Entwicklung von ganz speziellem Klang befasst – und beide Marken sind Ikonen.

Die Funktionen des SL-1200M7B basieren auf den Modellen SL-1200MK7 und SL-1210MK7, während das Design von der charakteristischen Y-Form der Designsprache von Automobili Lamborghini inspiriert ist. Die lieferbaren Farben Orange, Grün und Gelb sind eien Hommage an legendäre Lamborghini-Lackierungen.

"The Legends Keep Spinning"

Wenden wir uns den Eigenschaften des SL-1200M7B zu. Dazu zählen der kernlose Direktantriebsmotor mit stabiler, rastfreier Rotation und hohem Drehmoment sowie der Tonarm hoher Empfindlichkeit, der das in die Schallplattenrille gepresste Signal enorm genau ausliest. Der Plattenteller mit zweischichtiger Struktur und verbesserter Schwingungsdämpfung und die Funktion zur Einstellung von Anfahrmoment und Bremsgeschwindigkeit sind weitere Merkmale. Die Pitch-Control-Funktion ermöglicht eine Feinjustage der Geschwindigkeit, während die Reverse-Play-Funktion die kreativen Möglichkeiten des DJs erweitert. Zu erwähnen wäre noch die Nadelbeleuchtung mit heller und langlebiger LED.

Technics EAH-AZ100E

Für 299 EUR bietet der Hightech-TWS-In-Ear-Kopfhörer Technics EAH-AZ100E wahlweise in schwarzer oder silberner Variante eine üppige und extrem moderne Ausstattung.

Passend zum 60-jährigen Firmenjubiläum der japanischen HiFi-Pioniere wurde er Anfang 2025 präsentiert. Im Fokus steht der „Magnetic Fluid Driver“, der von den Technics-Ingenieuren entwickelt wurde. Das Treiberkonzept eignet sich perfekt auch für hochauflösende Audiodateien oder für die Dolby Atmos-Wiedergabe und ermöglicht eine ausgesprochen verzerrungsarme Wiedergabe sowie einen satten, präzisen Bass.

Technics setzt auf eine extrem dünne, zugleich belastbare Aluminium-Membran. Unter dem „Magnetic-Fluid“ versteht man eine mit magnetischen Partikeln gefüllte, ölartige Flüssigkeit, die in den Raum zwischen Treibermagnet und Schwingspule injiziert wird.

Auch sind die EAH-AZ100 mit einem für Dolby Atmos optimierten Spatial Audio versehen, und Dolby Head Tracking reagiert auf Kopfbewegungen zur Erzeugung eines realistischeren Klangfelds, das sich immer wieder neu kalibriert, um sicherzustellen, dass man sich stets im Zentrum des Geschehens befindet.

Technics EAH-AZ100

Intelligente Funktionen erhöhen den praktischen Nutzen des EAH-AZ100. Zu nennen wäre hier zunächst. Voice Focus AI. Diese Technologie kombiniert KI-gestützte Rauschunterdrückung mit drei Mikrofonen pro Ohrhörer, damit Störgeräusche wie Straßenlärm oder Wind eliminiert werden. Das adaptive Noise Cancelling passt die Stärke der Geräuschunterdrückung auf Wunsch automatisch an die aktuellen Bedingungen an, und die Multipoint-Konnektivität ermöglicht die Verbindung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig. So kann man schnell zwischen Laptop, Smartphone und Tablet wechseln.

Die Earbuds sind äußerst kompakt und tragen sich extrem komfortabel, auch nach Stunden stören sie nicht. Das geringe Gewicht trägt auch zum Komfort bei. Die Passform der einzelnen Ohrhörer wurden ebenfalls verbessert. Zusätzlich sind die Earbuds besonders klein und leicht. Selbst dann, wenn man die Earbuds den ganzen Tag trägt, ist der Tragekomfort hervorragend. Die unterschiedlichen mitgelieferten Ohrstöpselgrößen sorgen für die perfekte Passform und optimale Abdichtung.

Wie sieht es mit weiteren Daten aus? Mit aktivierter Rauschunterdrückung offerieren die EAH-AZ100 maximal 10 Stunden Wiedergabezeit und insgesamt 28 Stunden mit Ladecase – sehr gute Werte. Die Qi-kompatible kabellose Ladefunktion ist auch dabei. Features wie der One-Touch Conversation Mode und Tragesensoren machen die Bedienung intuitiv und innovativ. Die EAH-AZ100 unterstützen auch den Bluetooth® LE-Audiostandard und die Auracast-Funktion zum Koppeln und Teilen sowie den LC3-Codec für Audio-Übertragung mit niedriger Latenz beim Gamen oder während des Betrachtens von Videos. Aufgrund der Kompatibilität mit Google Fast Pair können Android-Nutzer auch ausgewählte Geräte und Zubehörteile in der Nähe automatisch synchronisieren.

Eine erstklassige App gehört auch dazu

Gesteuert wird der beträchtliche Funktionsumfang der EAH-AZ100E über die Technics Audio Connect App. Natürlich ist sie für iOS- und Android-Geräte erhältlich und sichert einen komfortablen Zugriff auf zahlreiche Einstelloptionen und Klangabstimmungen, sowie in der täglichen Praxis nützliche Funktionen wie die Standortverfolgung, falls man die Ohrhörer verlegt hat. Die Verpackung der TWS ist plastikfrei und platzsparend gestaltet.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 16.05.2025