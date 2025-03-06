XXL-TEST: Technics SU-G700M2 - potenter Stereo-Vollverstärker aus der "Grand-Class"-Serie von Technics

Vom Kult-Brand Technics ist unser neuester Testkandidat. Aus der erfolgreichen "Grand-Class" Serie haben wir den Stereo-Vollverstärker SU-G700M2 erhalten.

Der Technics SU-G700M2 ist wahlweise in Aluminium-Schwarz oder Aluminium-Silber für eine unverbindliche Preisempfehlung von 2.599 EUR im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Unser Testsample ist im optisch sehr ansprechenden Oberflächenfinish Aluminium-Silber ausgeführt.

Wie man es von Technics kennt, verfügt der SU-G700M2 über eine Vielzahl an hauseigenen Technologien. Der innere Aufbau ist in einem dreiteiligen Layout gestaltet, und spezielle Trennwände zwischen den einzelnen Schaltungsblöcken reduzieren Interferenzen und Verzerrungen. Die spezielle Anordnung stellt sicher, dass sowohl die empfindlichen Eingangssignale als auch die Ausgangsströme getrennt bleiben, was der klanglichen Reinheit zuträglich ist.

Ebenfalls an Bord ist LAPC (Load Adaptive Phase Calibration). Im Gegensatz zu herkömmlichen Verstärkern, die von der Impedanz der Lautsprecher beeinflusst werden und dadurch an Klangtreue einbüßen, verwendet das Technics Device einen fortschrittlichen adaptiven Optimierungsalgorithmus, der sich automatisch an die Eigenschaften jedes Lautsprechers individuell anpasst und Frequenz, Amplitude und Phase ausgleicht, um einen präziseren Klang zu erzielen.

Zudem nutzt der SU-G700M2 eine hochmoderne JENO-Engine für volldigitale Verstärkung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Digitalverstärkern löst der Technics SU-G700M2 die üblichen Probleme der Audioqualität, die durch Jitter (Timing-Fehler) verursacht werden, durch eine proprietäre Jitter-Reduktionsschaltung, die einen unverfälschten Klang über alle Frequenzen hinweg gewährleistet. Darüber hinaus optimiert eine speziell entwickelte, besonders exakt arbeitende PWM-Wandlerschaltung jedes Detail und sorgt für die Wiedergabe des vollständigen Dynamikumfangs von hochauflösendem Audio.

Die Leistungsdaten:

70 W + 70 W ( 1 kHz, T.H.D. 0,5 %, 8 Ω, 20 kHz LPF )

140 W + 140 W ( 1 kHz, T.H.D. 0,5 %, 4 Ω, 20 kHz LPF )

Das dürfte in der Praxis auch für die Beschallung mittelgroßer Hörräume problemlos ausreichen. Wenden wir uns nun wieder der technischen Ausstattung des SU-G700M2 zu.

Das verbesserte Netzteil des SU-G700M2, das in wesentlichen Zügen auf dem des Referenzmodells SU-R1000 basiert, sorgt für einen leistungsstarken Antrieb der Lautsprecher und einen volleren Klang. Mit einer höheren Schaltfrequenz von 400kHz und fortschrittlichen GaN FET- und SiC SBD-Komponenten reduziert es das Rauschen und stabilisiert die Leistung für einen klareren Klang. Der rauscharme Regler minimiert Störungen und garantiert eine akkurate, reaktionsschnelle Stromversorgung.

Der SU-G700M2 bietet neben Phono MM auch einen PHONO MC-Eingang, der dank modernster FET-Technologie eine besonders rauscharme Verbindung zum Plattenspieler herstellt. In vier Stufen kann die Verstärkung individuell an den Tonabnehmer angepasst und eingestellt werden. Damit aber nicht genug, so ist unser Testsample noch mit einem hochwertigen Kopfhörerverstärker der Klasse AA ausgestattet, der über getrennte Schaltkreise für die Spannungs- und Stromverstärkung verfügt.

Tadellose Oberflächengüte und Verarbeitungsqualität am Technics SU-G700M2

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität des SU-G700M2 zu. Mit einer Höhe von 148 mm, einer Breite von 430 mm sowie einer Tiefe 428 mm beweist der Technics Vollverstärker, dass es um einen ausgewachsenen Boliden handelt. Dies verdeutlicht auch das Stückgewicht von 12,6 kg. Der Gehäuseaufbau ist mit üppigen Stahlprofilen ausgeführt und die Frontblende des Technics-Gerätes besteht aus hochwertigem Aluminium. Die Frontblende verläuft nicht plan mit dem Gehäuse, was aber auch so gewollt ist. Scharfe Kanten sowie unsaubere Spaltmaße suchen wir an unserem Testsample vergebens. Die Spaltmaße sind sehr akkurat und konsequent ausgeführt, was auch der massive Gehäusedeckel bestätigt. In den Deckel sind zahlreichen Kühlöffnungen eingearbeitet, die für eine thermische Entlastung der hochwertigen Bauteile sorgen.

Kühlöffnungen im Gehäusedeckel

On/Off-Taster sowie Kopfhörerausgang im Detail

Für eine Bedienung direkt am Gerät verfügt der Technics SU-G700M2 über zahlreiche Bedienelemente, die sich auf der Frontblende befinden. In linken Teil der Frontpartie befindet sich der On/Off-Knopf, der für das Ein- und Ausschalten des Boliden zuständig ist. Daneben informiert eine kleine LED über den Betriebszustand des Technics. Darauf folgt eine 6,3 mm messende Buchse für den Anschluss eines Kopfhörers.

Im Mittelteil der Frontpartie befindet sich der Drehregler für die Lautstärkeregelung, der ebenfalls aus hochwertigen Aluminium hergestellt ist. Das Bedienelement macht einen hochwertigen Eindruck und lässt sich sehr gut dosieren, eine Rasterung ist aber nicht vorhanden.

Lautstärkedrehreler im Mittelteil der Frontblende

Display des Technics SU-G700M2

In rechten Teil der Frontpartie informiert ein einzeiliges Display über den gewählten Eingang und der Wiedergabequalität. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch, wenn es eher einfach ausgeführt ist. Das Display lässt sich, dank der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung, auf die eigenen Bedürfnisse anpassen sowie komplett ausschalten.

Daneben befindet sich der Drehregler für die Eingangswahl. Dieser ist auch aus hochwertigen Aluminium gefertigt und lässt sich, auch dank der praktischen Rasterung, intuitiv bedienen.

Drehregler für die Eingangswahl im Detail

Nostalgie pur: Die großen VU-Meter

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung in der Detailansicht

Für eine Steuerung vom Hörplatz aus befindet sich im Lieferumfang des Technics SU-G700M2 eine Fernbedienung, die aus schwarzem Kunststoff ausgeführt ist. Auf der Oberseite des Handsenders wurde ein Oberflächenfinish aufgebracht, welches an gebürstetes Edelstahl erinnert. Die Systemfernbedienung gewährt schnell und unkompliziert den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des Stereo-Vollverstärkers wie z.B. Eingangswahl, Lautstärkeregulierung, Knöpfe für die Wiedergabesteuerung und vieles mehr. Die Fernbedienung liegt ordentlich in der Hand und Taster haben einen guten Druckpunkt.

Die Rückseite SU-G700M2

Wenden wir uns nun der Rückseite und der Anschlusssektion des Technics Stereo-Vollverstärkers zu. Wir starten unsere Erläuterungen mit den Anschlüssen auf der linken Seite, und zwar von oben nach unten. Die USB-Buchse kann ausschließlich für das Aufspielen von Software-Updates mittels USB-Flash-Speicher genutzt werden. Daneben positioniert wurde die Control-Buchse, möchte man z.B. einen Technics Netzwerk-Audio-Player mit Systemsteuerfunktion anschließen. Eine Etage tiefer befinden sich die Digitaleingänge des SU-G700M2. Hier finden wir eine USB-B Buchse für den Anschluss eines PCs sowie zwei optische- sowie zwei koaxiale Digitalanschlüsse vor. Die beiden Line-Out Buchsen können für den Anschluss von analogen Zuspielern genutzt werden.

Im letzten Abschnitt befinden sich analoge Audioeingänge, für den Anschluss eines Plattenspielers (inklusive Erdungsanschluss), sowie zwei weitere analoge Audioeingänge für die Verbindung mit weiteren Zuspielern. Den Abschluss bilden die beiden Pre-Out Buchsen, an denen eine Endstufe eingebunden werden kann, wenn man den SU-G700M2 als reine Vorstufe verwenden möchte, sowie die beiden vergoldeten Schraubterminals, für den Anschluss von Lautsprecher.

Die Anschlusssektion, Teil 1, in der Detailansicht

Stereo-Pre-Out im Detail

Im Detail: Die hochwertigen Anschlussterminals

Das Innenleben des SU-G700M2 in der Gesamtansicht

Nachdem wir den massiven und schweren Gehäusedeckel entfernt haben, wird der Blick auf den technischen Aufbau des Stereo-Vollverstärker frei. Sofort ins Auge fällt das dreiteilige Design mit speziellen, massiven Stahl-Trennwänden zwischen den einzelnen Schaltungsblöcken. Dies reduziert Interferenzen der Baugruppen untereinander und stellt sicher, dass sowohl die empfindlichen Eingangssignale als auch die leistungsstarken Ausgangsströme getrennt bleiben.

Das Netzteil des Verstärkers verfügt über den exklusiven und durch akribische Abstimmung optimierten Block-Elektrolytkondensator von Technics, der bereits im Spitzenmodell SU-R1000 Verwendung findet.

Das Netzteil in der Detailansicht

Sauber aufgebautes Platinenlayout

Weitere hochwertigen Bauteile kommen bei der Eingangssignalverarbeitung zum Einsatz

Liebe auch bei kleinen Einzelheiten

Gut zu sehen im unteren Teil unseres Fotos sind die Schrauben, mit denen die Drähte, die die Audiosignale zu den Lautsprecheranschlüssen leiten, befestigt werden. Sie sind aus unmagnetischem Messing gefertigt.

Aluminium-Finish auch auf den Standfüssen

