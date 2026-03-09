SPECIAL: Soulnote Serie 1 Ver.2 - höchste akustische Präzision durch Premium-Technik bei Verstärker, DAC und Phonovorstufe

Mit der neuen SOULNOTE Serie 1 Ver.2 präsentiert der japanische High-End-Hersteller eine sorgfältig überarbeitete neue Generation - ein Verstärker, ein D/A-Wandler und eine Phono-Vorstufe gehören dazu. Die Modelle A-1 Ver.2 (Bild oben), D-1 Ver.2 und E-1 Ver.2 basieren auf hochentwickelter Technologie der größeren Serien und skalieren diese exakt angepasst auf die Bedürfnisse der Serie 1 Version 2 herunter. Präzise Schaltungstechnik, kompromisslose Resonanzkontrolle und clevere Stromversorgungskonzepte wirken zusammen in einem klanglich außergewöhnlich homogenen Ensemble. Im Fokus bei allen Überarbeitungen steht idie möglichst unverfälschte Wiedergabe der zeitlichen Struktur von Musik. Dazu gehören eine klare räumliche Ordnung, eine natürliche Dynamik und tonale Integrität.

Hier findet sich der Webauftritt des Herstellers: https://www.soulnote.audio

Kommen wir nun zu den Details und beginnen mit dem technischen Konzept, das nach wie vor eine absolut unverfälschte, authentische Klangwiedergabe in den Mittelpunkt stellt. Sämtliche Komponenten und Schaltungen sind auf diesen Zweck hin optimiert. Dabei herrscht ein konstruktiver Minimalismus vor, der, so die SOULNOTE-Philosophie, für einen komplett unverfälschten Klang den besten Weg darstellt. Daher verfolgt die Serie 1 Ver.2 SOULNOTEs Grundidee, möglichst wenige Eingriffe in das Musiksignal vorzunehmen. Statt über Gegenkopplung und digitale Korrektur erreichen die Japaner Präzision und Stabilität durch konstruktive Maßnahmen. Dazu gehören diskrete Schaltungen ohne Gegenkopplung (non-NFB) für eine direkte Impulsübertragung und kurze, reduzierte Signalwege zur Minimierung zeitlicher Verfälschungen. Weiteres Merkmal stellen die nicht imprägnierten Ringkerntransformatoren für hohe Stromlieferfähigkeit und geringe magnetische Dämpfung dar. Es erfolgt ferner eine gezielte Resonanzableitung durch einen speziellen Aufbau der Komponenten. Im Sinne höchster Signalreinheit wichtig sind auch die mechanisch und elektrisch getrennten Versorgungssektionen für bestmögliche dynamische Darstellung in jeder Dimension. Ein ausgewogener, strukturell offener, in jeder Facette präziser Klang soll, so versprechen die Japaner, das Ziel der Mühe sein.

Stellen wir die einzelnen Komponenten vor.

A-1 Ver.2 Vollverstärker

Der Vollverstärker in silbernem Gehäuse

Der A-1 Ver.2 – ist ein integrierter Verstärker im resonanzoptimierten Gehäuse mit hohen Stromreserven und direkter Schaltungstopologie. Er basiert komplett auf einer rückkopplungsfreien, diskreten Verstärkerschaltung. Ohne Gegenkopplung bleibt die zeitliche Feinstruktur der Musik in maximaler Deutlichkeit erhalten, da keine korrigierenden Regelschleifen vorhanden sind, die Transienten glätten oder verzögern könnten. Das würde zu einem nicht korrekten Timing führen.

Innenleben

Die Endstufen wurden in einer Single-Push-Pull-Konfiguration mit leistungsstarken TO-3P-Transistoren in einer vierstufigen Darlington-Anordnung ausgeführt. Dieser Aufbau garantiert eine hohe Stabilität sowie eine rasche, kontrollierte Stromabgabe – insbesondere moderne, niederohmige Lautsprechern können so optimal angesteuert werden.

Eine neu entwickelte Bias-Schaltung reduziert Störeinflüsse und steht für absolut minimales Grundrauschen. Zusätzlich verwendet der A-1 Ver.2 eine Schaltung zur Unterdrückung unerwünschter Resonanzen aus Kondensator-Widerstands-Netzwerken. Diese sogenannten CR-Resonanzen haben durchaus negativen Einfluss und können Feinstrukturen im Hochton überzeichnen oder verwaschen – ihre Reduktion bewirkt klarere Konturen, natürlichere Obertönen sowie eine präzise gestaffelte räumliche Abbildung.

Minimalistisches Design

Der ebenfalls neu konstruierte Ringkerntransformator verzichtet bewusst auf einen Verguss, um die magnetische Beweglichkeit des Kerns zu erhalten und Stromspitzen maximal frei zu übertragen. Die resultierende enorme Stromlieferfähigkeit ist elementar wichtig für eine kontrollierte Dynamik und eine souveräne Basswiedergabe.Die Leistung des Vollverstärkers liegt bei 2 x 80 W an 4Ω. Wie wir aus unserer eigenen Erfahrung wissen, sind das sehr konservative Werte, die SOULNOTE hier angibt. In der Praxis erweisen sich SOULNOTE Verstärker immer wieder aus außergewöhnlich leistungsstark und pegelfest.

Die „Balanced-Attenuator“-Lautstärkeregelung setzt auf relaisgeschaltete Präzisionswiderstände für exakten Kanalgleichlauf. Dies stellt einen wesentlichen Faktor für eine stabile Bühnenabbildung dar, besonders bei geringer Lautstärke.

Eine enorme Anschlussvielfalt war nie im Fokus bei SOULNOTE. Auch denken die Japaner, dass die Verarbeitung von Phono- oder Kopfhörer-Signalen lieber separaten Komponenten zugeteilt werden sollte. Daher stellen zwei XLR- und zwei Cinch-Eingänge das reduzierte Anschlusssortiment dar.

E-1 Ver.2 - Phonovorstufe

Phonovorstufe

Als nächstes zählen wir Konstruktion und Merkmale des E-1 Ver.2 – Phono-Equalizer für MC/MM und optische Tonabnehmer auf. Damit verfolgt SOULNOTE konsequent das firmeneigene Konzept, das die Verarbeitung des sensiblen Phonosignals lieber in einem eigenen Gerät vorsieht. Laut Hersteller zählt der E-1 Ve.2 zu den vielseitigsten Phono-Vorstufen seiner Klasse.

Innenleben

Und die zum Einsatz kommende Technik erweist sich als gleichermaßen durchdacht wie hochwertig. Eine neue Bias-Schaltung ermöglicht stabile Arbeitsbedingungen der Transistoren, was die feindynamische Präzision weiter heraufsetzt und Rauschen mindert. Die diskrete, rückkopplungsfreie RIAA-Entzerrung sorgt dafür, dass die natürliche Tonalität des Signals ohne digitale oder regelnde Eingriffe erhalten bleibt.

Sehr hochwertige Materialqualität

Die symmetrische MC-Verarbeitung garantiert einen vollumfänglich symmetrischen Signalpfad von der Abtastung bis zum Ausgang. Die Folgen sind eine enorme Stabilität gegenüber etwaigen Störungen und eine plastische, in allen Dimensionen stabile akustische Abbildung.

Variable Lastimpedanzen machen die perfekte Anpassung an unterschiedliche Tonabnehmer einfach. Ein Subsonic-Filter schützt Verstärker und Lautsprecher vor niederfrequenten Störungen wie Plattenwellenschlag, ohne die musikalische Substanz negativ zu beeinflussen.

Schwarze Variante

Nun kommen wir zu einer Besonderheit, denn neben klassischen MC- und MM-Systemen unterstützt der E-1 Ver.2 auch optische Tonabnehmer, die statt mechanischer Induktion auf Lichtabtastung basieren. Für diese Eingangsstufe kommt die vollständige New Type-R-Schaltung zum Einsatz – ideal für die präzise Abbildung des besonders sauberen Signals optischer Systeme. Auch der MC/MM-Signalweg wurde grundlegend überarbeitet.

D-1 Ver.2 D/A-Wandler

D/A-Wandler in Schwarz

Jetzt stellen wir mit dem D-1 Ver.2, einem hochwertigen D/A-Wandler mit New Type-R Analogsektion und zeitoptimierter Signalverarbeitung, die dritte Komponente der neuen Serie vor.

D/A-Wandler in Silbern

Der D-1 Ver.2 verwendet eine vollständig rückkopplungsfreie New Type-R-Schaltung. Dabei handelt es sich um eine rein analoge, diskret aufgebaute Ausgangsstufe, die ursprünglich für das Referenzmodell E-3 entwickelt und für digitale Quellen angepasst wurde. Ohne Gegenkopplung bleiben Impulse frei von Wechselwirkungen. Das ermöglicht eine besonders natürliche, unangestrengte und somit souveräne Wiedergabe.

Innenleben

Zwei kanalgetrennte DACs vom Typ ESS ES9038PRO sind für die Wandlung zuständig. Diese D/A-Wandler harmonieren ideal mit der stromoptimierten I/V-Umsetzung mittels Widerständen. Die räumliche Stabilität gewinnt, so SOULNOTE, deutlich durch diese reine, symmetrische Topologie. Der NOS-Modus (Non-Oversampling) verzichtet bewusst auf digitale Filter, die bei klassischen Oversampling-Verfahren Pre- und Post-Ringing erzeugen können.

Aus schräger Perspektive

Durch das Weglassen dieser Filter bleibt der zeitliche Verlauf von Transienten unberührt. Gitarrensaiten, Schlagzeugeinsätze oder Stimmen können sich unmittelbarer und authentischer im Hörraum ausbreiten. Oversampling bleibt alternativ verfügbar.

Ein großer, nicht imprägnierter Transformator, verschiedene rückkopplungsfreie Spannungsregler sowie eine konsequent getrennte Versorgung stehen dafür, dass die Wiedergabe sauber, rauscharm und exakt hinsichtlich der Struktur bleibt – auch in komplexen Passagen.

Design & Philosophie

Alle drei Modelle der Serie 1 Ver.2 folgen denselben Prinzipien.

Mechanik, Stromversorgung und Schaltungstechnik werden so kombiniert, dass Musik in ihrer räumlichen Struktur und zeitlichen Feinheit möglichst unverfälscht bleibt.

Das Ergebnis ist eine Elektroniklinie, die klanglich deutlich über das hinausreicht, was in ihrer Klasse normalerweisen geboten wird. Eine natürliche Dynamik, eine präzise Impulsabbildung und eine hoher emotionale Authentizität sind die Auswirkungen in der Praxis.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Soulnote Modelle A-1 Ver.2, D-1 Ver.2 und E-1 Ver.2 sind ab Februar 2026 im autorisierten Fachhandel erhältlich. Sowohl in Schwarz als auch in Silber verfügbar, beträgt die UVP je Gerät 4.490 Euro.

Weitere Informationen gibt es hier:

Unser Fazit

SOULNOTE steht schon immer für möglichst reinen und unverfälschten Klang. Nicht Unmengen an Features, sondern maximale Konsequenz für akustische Präzision werden hier fokussiert. Immer behält der japanische Hersteller zudem ein exaktes Timing aller Audiosignale im Visier. Daher kann man eine authentische, plastische und lebendige Wiedergabe genießen. Ob die SOULNOTE Serie 1 in der 2. Version auch im Praxistest überzeugen, werden wir hoffentlich bald feststellen können.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: SOULNOTE/IAD

Datum: 09. März 2026