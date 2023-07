Special: So funktioniert das 4D "Sound Shaker"-System von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas der Modellreihen SALENTO, BELLA und LENOLA seit kurzem auch inklusive einem "Entertainment Paket" mit einem "Sound Shaker" 4D-System an.

Der "Sound Shaker" besteht aus einem 2.1 Lautsprecher-System sowie mehreren direkt unter den Sitzplätzen befestigten 4D-Modulen. Die beiden 20 Watt RMS Full-Range-Lautsprecher werden im Bassbereich durch einen 40 Watt-Subwoofer unterstützt. Der Shaker benötigt zur Aktivierung lediglich einen Stromanschluss sowie einen Fernseher oder ein anderes Gerät mit Bluetooth-Verbindung. Per App lässt sich dann die Lautstärke der Soundausgabe verändern – oder das 4D-System komplett aus- und anschalten.

Die App trägt den Namen "Muovi-mi" und ist im Apple App Store für iPhone und iPad sowie dem Google Play Store für Android erhältlich. Auch die Apple Watch kann zur Steuerung der Entertainment-Funktionen verwendet werden.

Die App bietet neben der Regulierung der Lautsprecher und des 4D-Systems noch weitere Möglichkeiten: Mit ihr können Kunden die Sofanella-Relaxfunktion über das Smartphone steuern und die Position der Kopf- und Fußlehnen anpassen. Außerdem ist es möglich, zwei Einstellungen mit individueller Kopf-, Fußteil- und Sitztiefenposition zu speichern. Optional kann das System auch noch um RGB LED-Leisten ergänzt werden, die unterhalb der Sofa für atmosphärische Lichteffekte sorgen, die ebenfalls über die App einstellbar sind.

Die Einstellmöglichkeiten für die Lautsprecher und das 4D-System zeigt Sofanella auch in diesem Video:

Das Entertainment-Paket beinhaltet außerdem auch noch Radarsensoren, die die Kopflehnen bei einer Annäherung an das Sofa automatisch hochstellen. Beim Aufstehen werden die Kopflehnen dann automatisch nach unten verstellt.

Die drei Sofanella-Sofas mit dem optionalen "Sound Shaker" folgen unterschiedlichen Design-Philosophien: So zeichnen die SALENTO Sofas sich durch einen klassischen Look aus, der mit markanten Ziernähten einen Hauch Nostalgie mit sich bringt. Die Reihe BELLA ist etwas dezenter als SALENTO und bietet eine besondere Linienführung an den Armlehnen. Und die LENOLA Sofas sind passend zu einer minimalistischen Einrichtung gestaltet werden.

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Nähere Informationen zu den Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

