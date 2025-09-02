SPECIAL: Sharp zeigt auf der IFA 2025 breites Portfolio und kombiniert Innovation mit fairen Preisen

Sharp zeigt auf der IFA 2025 in Halle 22, Stand 101 mit seinem Portfolio für 2025/2026 eine Mischung aus State-of-the-Art-Technologie und mutigen Innovationen. Das reicht von hochauflösenden Displays und Heimkino-Produkten bis hin zu elektrisch angetriebenen Mobilitätslösungen. Auch zukünftige Projekte und neue Technologien aus Bereichen wie Robotics gibt es zu sehen.

Moderne Flachbildschirme und TV-Geräte stehen im Fokus. Highlights sind die Mini-LED- und QLED-Modelle in unterschiedlichen Größen, ausgestattet mit Betriebssystemen der Partner Google, Roku und TiVo. Ein 136-Zoll großer Micro-LED-TV zieht zweifellos alle Blicke auf sich.

MiniLED zum smarten Preis

Mit der neuen MiniLED-Generation möchte Sharp qualitativ hochwertige Bilddarstellung, die bisher nur exklusiven Premium-TVs vorbehalten war, in preislich attraktive Bereiche bringen. Bereits ab 500 Euro sollen die Geräte eine exzellente visuelle Qualität bieten. Die erste Baureihe ist die neue JP-Serie mit 50-, 55-, 65- und 75-Zoll-Bildschirmdiagonalen und Google TV Betriebssystem. Die Geräte verfügen über Harman/Kardon Sound und ein elegantes Design mit einem filigranen Standfuß, weitere Infos wird es dann zur IFA geben. Die JP-Serie soll Ende 2025 verfügbar sein.

Sharp zeigt auf der IFA außerdem auch zahlreiche weitere Modelle, die den idealen Einstieg in die TV-Welt bieten sollen.

Home Entertainment mit Sharp

Audio & Home Cinema

Anzeige

Sharp bringt auch die 5.1.2 Sharp Q Soundbar und die kabellosen Rear-Surround-Lautsprecher mit auf die Messe, unter anderem die Gewinner des EISA Awards 2025 in der Kategorie "EISA SOUNDBAR SYSTEM 2025-2026". Die Heimkino-Lautsprecher wurden gemeinsam mit den französischen Klangprofis von Devialet abgestimmt.

In Zusammenarbeit mit Roku präsentiert Sharp sechs "Roku TV Ready"-Soundbar-Modelle, die sich per Plug & Play flink installieren lassen sollen. Mit Einstiegspreisen ab nur 69 Euro und 129 Euro für Dolby Atmos-Modelle. Puristen, die hohe Leistung mit einem ultraschlanken Design kombinieren möchten, zeigt Sharp außerdem eine Dolby Atmos-Soundbar, die nur 3,6cm hoch ist.

Sharp bringt im Herbst neue Soundbars auf den Markt

Im Oktober bringt Sharp sechs neue Soundbar-Modelle auf den Markt, die alle Roku TV Ready sind:

HT-SB121 - 69€ UVP / 2.0ch 120W

HT-SB145 - 75€ UVP / 2.0ch 150W

HT-SB304 - 129€ UVP / 2.0ch 180W w/Dolby Atmos + DTS Virtual:X

HT-SBW121 - 99€ UVP / 2.1ch 240W

HT-SBW310 - 169€ UVP / 2.1ch 330W w/Dolby Atmos + DTS Virtual:X

HT-SBW320 - 199€ UVP / 2.1ch 360W ultra-slim w/Dolby Atmos + DTS Virtual:X

Ein weiteres Highlight im Audio-Bereich von Sharp auf der IFA ist der neue vollautomatische Bluetooth-Plattenspieler RP-TT100 zur UVP von 199 Euro. Der vollautomatische Tonarm mit Schnellvorlauf, Rücklauf und Wiederholfunktion soll die Bedienung stark vereinfachen. Der Aluminiumteller mit Gummimatte für geringe Resonanz und hohe Präzision. Über Bluetooth 5.4 kann man zu externen Lautsprechersystemen streamen und am USB-C-Ausgang lässt sich ein PC anschließen. Ein Phono-/Line-Vorverstärker ist an Bord und für den Tonabnehmer kommt Audio Technica zum Zug.

E-Mobility

Anzeige



Sharp E-Mobility

Sharp E-Bike - der Akku ist im Rahmen versteckt

Abseits von TV und Audio präsentiert Sharp auch sein neues E-Bike-Portfolio mit den Kategorien Folding, Fat Bike und City und bringt die neuen SUV-E-Bikes und TriCycle-Modelle sowie Youth- und Micro-Bikes mit zur IFA nach Berlin. Mehr Flexibilität wird hier mit nachhaltigen Transportmöglichkeiten kombiniert.

Starke Partner

Gerade im Bereich E-Mobility erweitern starke Partner die Produkte um wesentliche Aspekte:

Tuya ist eine offene Smart-Home-Plattform, die es Herstellern wie Sharp ermöglicht, vernetzte Geräte wie Lautsprecher, Fernseher und vieles mehr zu entwickeln, die über eine gemeinsame App und Cloud-Infrastruktur steuerbar sind.

Anzeige



Mit Open Droids ist zudem ein Partner an Bord, der maßgeschneiderte Robotik-Lösungen mit intelligenter KI, präziser Mechanik und nahtloser Systemintegration entwickelt. Diese Innovationen sollen in verschiedensten Branchen wie Hospitality, Einzelhandel und mehr zum Einsatz kommen. Einer der Roboter ist bei Sharp auf der IFA bereits zu erleben.

Auf der IFA

Sharp findet man auf der IFA 2025 in Berlin in Halle 22, Stand 101.

Special: Philipp Kind

Bilder: Sharp

Datum: 02.09.2025