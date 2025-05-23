SPECIAL: Samsung rückt die AI-Features für Bild & Ton bei den 2025er Smart-TVs und Soundbars in den Fokus

Unter dem Motto „Home of Vision“ fokussiert Samsung spezielle AI Features in der Kommunikation. Ab dem 26. Mai werden die 2025er TVs und Soundbars von Samsung im deutschen Handel verfügbar sein, und auf dem Event „The Home of Vision“ präsentiert Samsung, was die neuen Modelle im Kern ausmacht, und das sind zu einem beträchtlichen Teil die Samsung Vision AI-Funktionen. Gleichgültig, ob Film, Gaming oder Live-Sport – „The Home of Vision“ erläutert, wie Fernseher und Soundbars zu intelligenten Begleitern im Alltag werden, die sich an die individuellen Bedürfnisse der Anwender anpassen.

„The Home of Vision“ präsentiert unterschiedliche immersive und interaktive Nutzungsszenarien,

in Form von beliebten Filmen und Serien, Games und Sport. Dabei werden die Pluspunkte von Samsung Vision AI konkret erlebbar – von KI-basierter Bild- und Soundoptimierung bis zu wertvollen, nützlichen Ausstattungsmerkmalen für mehr Komfort im Home Entertainment.

Im Heimkino werden ikonische Filmszenen mit Hilfe von aufwändiger AI-Bildoptimierung besonders authentisch, detailreich, scharf und plastisch präsentiert. Über unterschiedliche Film-Genres hinweg analysiert die AI-Technologie nicht nur die Filminhalte, sondern auch die jeweilige Umgebung, um das Bild automatisch optimal anzupassen. So kann man sich sicher sein, dass stets ein Optimum aus dem Quellmaterial herausgeholt wird.

Die AI-basierte Soundoptimierung rundet das Erlebnis ab. Indem Vision AI den Klang dynamisch an die akustischen Eigenschaften des Raums anpasst, entsteht eine raumfüllende, vielschichtige Akustik. Besonders eindrucksvoll ist das Klang-Erlebnis, wenn ein TV und eine Q-Serie Soundbar von Samsung kombiniert werden.

Über die Funktion Q-Symphony wird die Soundbar nahtlos mit dem TV-Gerät verknüpft und sorgt für eine hörbar optimierte Klangqualität in den eigenen vier Wänden. Wir haben selbst schon mehrmals Q Symphony ausprobiert – mit dem Ergebnis, dass wir einen deutlichen Zuwachs an Räumlichkeit und Vielschichtigkeit wahrnehmen konnten.

Auch für Sportfans eignet sich Vision AI durch die intelligente Anpassung an das individuelle Set-Up des Fernsehers und die gezeigten Inhalte – und bietet damit ein fesselndes Erlebnis bei jeder Sportübertragung.

Anzeige



Mit der Funktion „AI Motion Enhancer Pro“ werden auch Inhalte mit niedriger Auflösung scharf und klar dargestellt, Unschärfen und Verzerrungen sind deutlich reduziert. Bei schnellen Bewegungen, wie zum Beispiel im Fußball, verfolgt der AI Motion Enhancer Pro die Bewegung des Balls und verbessert die Bild-Auflösung in Echtzeit.

Für Gamer bietet Samsung Vision AI ebenfalls einen enormen Nutzen. Eine immersive, vom E-Sport inspirierte Umgebung, schafft mit Displays z.B. des QLED 4K TVs QN90F und dynamischer Beleuchtung ein intensives, atmosphärisch dichtes Gaming-Erlebnis. Im Fokus: Samsung Vision AI Features, die in Echtzeit auf das Gameplay reagieren. Der AI Auto Game Mode erkennt Spieltitel und Genres und passt die Bild- und Toneinstellungen automatisch an. Gamer müssen also nicht manuell einzugreifen – zum Beispiel beim Umstieg von RTS (Real Time Strategy)-Games auf FPS (First Person Shooter)-Games.

Neben Vision AI wird auch Samsungs Quantum Dot Technologie von Samsung zum Garanten für dynamische und lebensechte Bilder., denn hier werden Farbreinheit und die optimale Darstellung des zum Content passenden Farbraums sichergestellt. Mittels der Samsung Glare-Free-Technologie, diebei ausgewählten Neo QLED- und OLED-Modellen zum Einsatz kommt, werden zudem störende Reflexionen sichtbar reduziert – für scharfe, klare, störungsarme Bilder selbst in hellen Räumen.

Soundbars wie die HW-Q995GF und die HW-Q935GF, bieten zudem einen lebendigen, glaubwürdigen Surround-Sound und unterstützen Dolby Atmos und DTS:X, sodass Gamer tief in die Klangkulisse des Spiels eintauchen können.

Die folgenden Modelle aus dem AV-Line-Up 2025 sind ab dem 26. Mai 2025 erhältlich:

Fernseher: QN990F1, QN900F2, S95F3, QN90F4, S90F5, QN85F6, QN80F7, QN70F8, Q8F9, Q7F10

Lifestyle: LS03FW11, LS03F12

Soundbars: Q995GF, Q935GF, Q810GF, QS710GF

Special: Carsten Rampacher, Samsung Presse

Datum: 23. Mai 2025

Anzeige

