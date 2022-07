SPECIAL: ROAST Award 2022 - Der Countdown läuft...

Der ROAST-Award für Top-Komponenten aus der AV- und HiFi-Branche wird seit 2019 vergeben – und natürlich dürfen sich Hersteller und Vertriebe auch 2022 wieder auf die begehrten Urkunden freuen, wie wir bereits berichteten. Die in der Gunst der Leser führenden Online-Medien AV-MAGAZIN, LITE-MAGAZIN, MODERNHIFI und AREA DVD führen derzeit die finalen Beratungen durch, um alle Favoriten zu küren. Aufgrund der Einschränkungen hinsichtlich Lieferfähigkeit des großen Sortiments und der hohen Leistungsdichte ist das in diesem Jahr kein leichtes Unterfangen. Wenn die Tage wieder kürzer und die Abende wieder musik- und filmtonlastiger werden, kommt es dann endlich zur Übergabe der ROAST-Awards: Im Rahmen der Anfang September stattfindenden Internationalen Funkausstellung in Berlin wird es soweit sein.

Am Denon AVC-X4700H sowie an weiteren Komponenten diverser "Platzhirsche" führte 2021 kein Weg vorbei - in diesem Jahr soll es allerdings einige Überraschungen geben

Dabei wird es auch faustdicke Überraschungen geben, versprechen Stefan Witzel und Michael Voigt vom AV-Magazin: „Wir haben 2022 zahlreiche Hersteller, die sich in den Kreis der Favoriten gespielt haben“, wissen die Test-Experten. Und Roman Maier vom LITE-Magazin ergänzt: „Die Leistungsdichte ist enorm hoch, wir stellen uns aber dieser Herausforderung und geben auch unbekannteren Herstellern gern eine Chance“. Natürlich werden auch die „Platzhirsche“ bestimmt nicht leer ausgehen, wie Torsten Pless, Gründer der beliebten Plattform Modernhifi, erwähnt: „Es gibt große Brands, die es jedes Jahr schaffen, ROAST-verdächtige Kandidaten ins Teilnehmerfeld zu schicken.“ Selbstverständlich werden in allen relevanten Kategorien ROAST-Awards vergeben: „Wir schauen uns die Marktsituation genau an und richten uns danach hinsichtlich der Award-Kategorien“, verspricht Philipp Kind von AREA DVD.

Premium-Lautsprecher der Extraklasse und ROAST Award-Gewinner 2021: Elac Concentro S 507. Wer wohl die Passivlautsprecher-Krone in 2022 erhält?

Auch abseits der klassischen Kategorien suchen die ROAST-Magazine nach exzellenten Komponenten, hier der Bluetooth-Lautsprecher des Jahres 2021: B&O Beosound Explore

Nun heißt es: Endspurt. Denn weiterhin treffen Testkandidaten in den Redaktionen ein, die das Zeug zum „Superstar“ haben und damit für einen ROAST-Award in Frage kommen könnten. „Edles Design trifft auf hochkarätige Technik – und das schon in bezahlbaren Preisklassen“ fasst Roman Maier die erfreuliche Entwicklung zusammen. Und Michael Voigt ergänzt: „Retro-Design in Kombination mit moderner Technik ist ein Trend, der natürlich auch beim ROAST-Award berücksichtigt wird.“ Philipp Kind betont, dass „ein hoher Gebrauchswert für eine breite Zielgruppe“ wichtig für die Kandidaten-Kür ist. Torsten Pless zeigt sich motiviert: „Das Kandidatenfeld 2022 ist so stark wie nie. Nun liegt es an uns, die Besten herauszusuchen“.

Für das kommende Jahr, so viel sei schon jetzt verraten, „ROASTet“ es noch mehr als bislang. 2023 wird es aller Voraussicht nach einen hochinteressanten Termin für die Preisvergabe geben, und rund um die „amtliche“ Bestätigung der vier Redaktionen für erstklassige Produkte tut sich mehr als in den Jahren zuvor. ROAST wächst und gedeiht, sodass sich alle beteiligten Magazine auf noch viele „ROASTreiche Jahre“ freuen.

