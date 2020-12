SPECIAL: Revel Performa Beryllium-Lautsprecherserie mit neuen Erweiterungen: 2 weitere Standlautsprecher plus Center

Revel, Brand von Harman Luxury Audio, präsentiert die neue Performa Beryllium-Lautsprecherserie noch kurz vor Weihnachten.

Die Serie besteht aus insgesamt drei Standlautsprechern, einem Regalmodell sowie einem Center-Speaker. Die Schallwandler sind jeweils ausgestattet mit extrem präzise auflösenden Beryllium-Hochtönern, sowie mit zwei neuen Subwoofer-Modellen. Damit bietet Revel seinen Kunden eine breit aufgestellte Lautsprecher-Serie mit enormer Detailgenauigkeit und einem Höchstmaß an akustischer Brillanz.

F328Be

Der F328Be wurde als Flaggschiff für die Beryllium-Serie entwickelt und verfügt über den neu entwickelten 1-Zoll-Beryllium-Hochtöner mit einem belüfteten Polkern und einer wesentlich größeren Ferrit-Motorstruktur, die für Dynamik und Leistungsstärke steht.

Front in "Wood"

Rückseite komplett

Der Hochtöner ist weiterhin mit einem Waveguide inklusive akustischer Linse der sechsten Generation ausgestattet. Dies ermöglicht eine kontrollierte Richtcharakteristik und eine nahtlosen Übergang zum Mitteltonbereich. Der neue, aus Aluminium gegossene und mit einer Keramikbeschichtung versehene Waveguide hat eine spezielle Geometrie mit insgesamt größeren Abmessungen und einer Konturierung an den Außenkanten, die die Beugung an der Übergangsstelle zur Schallwand des Gehäuses weiter reduziert.

Mit Abdeckung

Ein spezieller 5,25 Zoll großer Deep Ceramic Composite (DCC)-Mitteltöner und ein dreifacher 8-Zoll-DCC-Tieftöner runden das Design ab. Die bis ins letzte Detail optimierten Tieftöner arbeiten im Bassreflexdesign mit zwei nach hinten gerichteten, abgestimmten Ports.

F226Be

Als kleinster der Standlautsprecher mit Beryllium bietet der F226Be eine phänomenale Leistung bei gleichzeitig kompakter Gehäusegröße. Das schlanke Gehäusedesign beherbergt ein Paar 6,5-Zoll-DCC-Membran-Tieftöner im Gussrahmen.

Terminals

Dazu kommen ein 1-Zoll-Beryllium-Hochtöner mit Aluminiumgussrahmen und keramikbeschichteten Waveguide mit akustischen Linsen sowie ein 5,25-Zoll-DCC-Mitteltöner. Um das schmale Design zu ergänzen, verfügt das F226Be-Gehäuse über eine zusätzliche innenliegende Gehäuseverstrebung, mit der eine Chassis-bedingte Klangverfärbung vermieden wird. Mit ihrer bemerkenswerten akustischen Leistung, dem eleganten Erscheinungsbild und der Auswahl an hochwertigen Oberflächen setzt der F226Be einen neuen Standard für kompakte Standlautsprecher.

Aufwändiger Center: C428Be

Ausführung "Wood" mit Abdeckgitter

Um die Nachfrage nach einer leistungsstarken Heimkino-Lösung zu bedienen, wird der C426Be der erste dedizierte Center-Lautsprecher der Performa Beryllium-Serie sein. Exakt abgestimmt auf die Beryllium Regal- und Standmodellen verwendet der C426Be den enorm leistungsfähigen 1-Zoll-Beryllium-Hochtöner und einen 5,25-Zoll-DCC-Mitteltöner mit Gussrahmen für den Mittel- und Hochtonbereich. Der im C426Be verwendete Waveguide mit akustischer Linse verfügt über eine überarbeitete Geometrie, die die Einbindung optimiert und die Gesamtaufbauhöhe dieser beiden vertikal ausgerichteten Wandler reduziert.

Edler Center in anderer Farbgebung

Zwei Bassreflexöffnungen hinten

Vier 6,5-Zoll-DCC-Membran-Tieftöner mit solidem Gussrahmen, die mit einem doppelten, rückwärtigen, Bassreflex-Design arbeiten, liefern selbst bei höchsten Lautstärkepegeln eine beeindruckend satte Basswiedergabe. Mit vier verstellbaren Füßen kann der C426Be richtig positioniert werden, wenn er direkt auf einem Regal platziert wird, oder er kann mit dem optionalen Zubehör für den C-Standfuß verwendet werden.

F228be

Revel präsentierte bereits zwei Beryllium-Modelle der neuen PerformaBe-Serie auf der High End in München und schickte mit dem F228Be einen 3-Wege-Dual-8-Zoll-Standlautsprecher voraus.

Unterer Bereich

Sich stark nach hinten verjüngende Form. Akustisch wird dadurch das Auftreten stehender Wellen im Gehäuse-Inneren verhindert

Auch bei diesem Modell ist der 1-Zoll-Beryllium-Hochtöner eingebaut und wird von massiven 85-mm-Doppelkeramikmagneten angetrieben. Der keramikbeschichtete Acoustic Lens-Wellenleiter aus Aluminiumguss der fünften Generation stellt ein weiteres konstruktives Merkmal dar. Er fügt sich nahtlos in die Richtwirkung des begleitenden 5,25-Zoll-DDC-Mitteltöners.

M126be

Mit dem M126Be präsentiert Revel einen hochwertigen Regallautsprecher mit außergewöhnlichem Design. Für die exakte Abstrahlcharakteristik wurde dem 1-Zoll-Beryllium-Hochtöner auch bei diesem kompakten Schallwandler ein Waveguide zur Seite gestellt.

Von hinten erkennt man die sich verjüngende Form deutlich

Mit akustisch transparentem Gitter

Der Tiefmitteltöner besitzt einen Durchmesser von 6,5-Zoll. Optisch glänzt der M126Be, wie alle Mitglieder dieser Produktfamilie, mit einem massiven Gehäuse und exzellenter Verarbeitung. Der Lautsprecher verjüngt sich leicht nach hinten, für ein schlankes und graziles Auftreten.

Sockel der Fe326Be

Alle Performa Beryllium-Modelle verfügen über ein schwarzes Stoffmaterial und ein magnetisch befestigtes Gitter. Sie sind in vier erstklassigen glänzenden Holzfurnieren oder mit lackierten Oberflächen in Autolackqualität jeweils ohne Aufpreis in den Farbvarianten Walnuss, Schwarz, Weiß und Metallic Silber erhältlich.

Wie sieht es preislich aus? Das Flaggschiff, der Standlautsprecher F328Be, wird mit einer UVP von je 9.000 EUR angeboten. Die Standboxen F228Be und F226Be sind mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 5.200 EUR bzw. 3.800 EUR pro Stück erhältlich. Der UVP für die M126Be Regallautsprecher liegt bei je 2.200 EUR. Der Center- Lautsprecher C426Be kommt mit einer UVP von 4.500 EUR pro Stück.

Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Fotos: Harman Luxury PR

Datum: 26. Dezember 2020

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.

Tags: Harman