SPECIAL: Polk React Soundbar mit vollständiger Amazon Alexa-Integration und optionalen Wireless Rears + Subwoofer

Polk Audio stellt zur Erweiterung des Portfolios die neue, elegant auftretende React-Soundbar vor. Sie liefert virtuellen Surround-Sound in den Formaten Dolby Digital sowie DTS. Die Soundbar wurde von den renommierten Lautsprecher-Experten von Polk in Baltimore (USA) entwickelt und möchte mit einer vollständigen Alexa-Integration überzeugen: Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit Amazon gelang es Polk, die Soundbar mit der derzeit umfassendsten Alexa-Integration zu entwickeln.

Komplette Alexa-Integration

Die Funktion „Anrufe & Nachrichten mit Alexa“ ermöglicht es Anwendern, ihre Kontakte in der Alexa-App zu synchronisieren und über die Soundbar per Sprachbefehl kostenlos mit Freunden und Familienmitgliedern zu kommunizieren. Das Feature „Alexa Multiroom Musik“ erlaubt es zudem, mehrere Alexa-kompatible Lautsprecher mit der Soundbar zu koppeln und Musik im ganzen Haus zu genießen. Damit der React Soundbar Sprachbefehle selbst bei hoher Lautstärke nicht entgehen, ist sie mit vier Fernfeldmikrofonen und der Amazon-eigenen Aktivierungswort-Erkennung und Echounterdrückung ausgestattet.

Anwender können Alexa einfach auffordern, Musik abzuspielen, Lautstärke und Klangparameter anzupassen oder einen Sound-Modus zu wählen. Die React Soundbar fungiert auch als Alexa-Controller, um die Sprachsteuerungs-Funktion im gesamten Haus zur Verfügung zu stellen. So können Nutzer beispielsweise die Beleuchtung ein- und ausschalten oder andere Alexa-kompatible Geräte steuern.

Hochwertige optische Erscheinung

Anschlüsse

Dank HDMI-ARC lässt sich die React Soundbar im quasi sofort in Betrieb nehmen und mit fast allen modernen Fernsehern und deren Fernbedienungen verbinden. Alternativ kann die Soundbar auch über ein optisches Kabel mit dem Fernseher verbunden werden. Durch ihr flaches Design verdeckt sie nicht den IR-Sensor des Fernsehgeräts und fügt sich auf dem Lowboard oder an der Wand montiert ideal in jedes Interieur ein.

Schicke und praktische Fernbedienung, deutlich hochwertiger als bei vielen Konkurrenten

Die integrierte hauseigene VoiceAdjust-Technologie ermöglicht es weiterhin, die Sprachlautstärke präzise einzustellen und für kristallklare Dialoge zu sorgen, ohne die Gesamtlautstärke zu erhöhen. Die voreingestellten, per Knopfdruck aktivierbaren Sound-Modi garantieren großartigen Sound für Filme („Movie Mode“) und Musik („Music Mode“). Der spezielle Nachtmodus („Night Mode“) reduziert den Bass und verstärkt den „VoiceAdjust“-Pegel für leichtere Sprachverständlichkeit, sodass Familienmitglieder und Nachbarn nicht gestört werden. Für echten Party-Sound bietet die React Soundbar auch Musik-Streaming per Bluetooth.

Die Polk Audio-Soundbar lässt sich entweder als eigenständige Soundbar einsetzen oder mit den kabellosen Polk SR2 Surround-Lautsprechern und dem React Wireless-Subwoofer zu einem vollständigen 5.1-Surround-System kombinieren.

Optional gibt es Wireless Rears und einen Wireless-Subwoofer

Sie ist darauf ausgelegt, auch ohne spezielle Surround-Lautsprecher detailreichen, raumfüllenden Heimkino-Surround-Sound zu liefern. Wer für echten Surround-Sound und tieferen Bass sorgen möchte, ohne ein einziges Kabel zu verlegen, kann zusätzlich die neuen, kabellosen Polk SR2 Surround-Lautsprecher und/oder den Polk React Subwoofer erwerben.

Wireless Rears

Im Design passen sie sehr gut zur Soundbar

Die kabellosen Polk SR2 Surround-Lautsprecher sind mit einem kräftigen internen Verstärker sowie speziell abgestimmten Treibern ausgestattet und liefern in Kombination mit der React Soundbar eine realistische Heimkino-Surround-Sound-Performance. Sie überzeugen mit hervorragendem Abstrahlverhalten und enormer Räumlichkeit. Dank Wireless-Verbindung mit der React Soundbar müssen keine Kabel im Raum verlegt werden. Die Polk SR2 Surround-Lautsprecher sind neben der React Soundbar auch mit der Polk MagniFi 2sowie künftigen Soundbar-Modellen der React und MagniFi Serie kompatibel.

Surrounds von hinten

Schlichter, schicker Wireless-Subwoofer

Oberseite des Subwoofers

Mit dem passenden Support im leistungsintensiven Bassbereich ist der Polk React Wireless-Subwoofer die perfekte Ergänzung der React Soundbar. Sein 7-Zoll-Langhub-Tieftöner ist in einem dezenten, ausgeklügelten Gehäuse untergebracht, das sich unauffällig in jedem Raum platzieren lässt. Die große Bassreflexöffnung des React Subwoofers minimiert Turbulenzen und ermöglicht eine straffe, dynamische Bassleistung. Dank der von Polk entwickelten Bass Adjust™-Technologie werden die Equalizer-Einstellungen der React Soundbar automatisch an die zusätzliche Bassleistung des React Subwoofers angepasst. Da die React Soundbar Amazon Alexa unterstützt, können Anwender den Basspegel des React Systems bequem per Sprachbefehl anpassen.

Rückseite

Die Polk React Soundbar (UVP: 299 EUR), die kabellosen SR2 Surround-Lautsprecher (UVP: 179 EUR) und der React Subwoofer (UVP: 199 EUR) sind ab Mitte Februar bei Amazon und weiteren autorisierten Fachhändlern erhältlich.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Polk Audio

Datum 03. Februar 2021

