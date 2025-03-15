SPECIAL: PIEGA x ROSE MAGIC MOMENTS - HiFi Forum Baiersdorf-Veranstaltung am 28. und 29. März

Das erfolgreiche Joint-Venture ROSE x PIEGA wird in den HIFI FORUM SHOWROOMS in Baiersdorf am 28. und 29.03.2025 durch ein wohl einmaliges Event in Deutschland aufs nächste Level gehoben: PIEGA präsentiert zu dieser Veranstaltung sämtliche Facetten der Schweizer Lautsprecher-Manufaktur und der Elektronik von ROSE. Die Öffnungszeiten gehen am Freitag, den 28. März, von 13.00 bis 21.00 Uhr (hier findet die lange PIEGA/ROSE Musiknacht statt) und am Samstag, 29. März, von 10.00 bis17.00 Uhr. Man findet die Räumlichkeiten des HIFI FORUMS in der Breslauer Straße 29, 91083 Baiersdorf bei Nürnberg.

Was gibt es zu erleben?

PIEGA MASTER LINE SOURCE 3 (MLS3)

Von den legendären MASTER LINE SOURCE Lautsprechern MLS3 über die grandiosen Modelle der Piega COAX-Serie in Stereo und Mehrkanal bis hin zur neuen Piega Serie PREMIUM Gen 2 werden gleich mehrere Piega-Anlagen in vier Räumen des HiFi Forum Baiersdorf zum Event präsentiert - daher lohnt sich ein Besuch in der Metropolregion Nürnberg definitiv!

Namensgeber der Serie: Das Hightech-Koax-Bändchen

Wir schätzen die PIEGA COAX Gen2 Lautsprecherserie über alles - die monumentale Verarbeitung, die über alle Maßen feine sowie gediegene Optik und der extrem sauber auflösende, dynamische und fesselnde Klang muss man live erlebt haben. Wir hatten bereits zwei Modelle der COAX Gen2-Serie im Test:

COAX 411 Gen2

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Gerade für kleinere bis mittlere Lokalitäten ist der COAX 411 Gen2 ein genialer, weil recht kompakt bauender und akustisch komplett aufspielender Dreiwege-Lautsprecher. Wie auch bei der COAX 611 Gen2 wird das legendäre koaxialwe Bändchen nicht nur bei PIEGA entwickelt, sondern auch im Haus gefertgt. Hier geht es direkt bei PIEGA zur Übersicht über die COAX Gen2-Serie.

COAX 611 Gen2

Ist der Hörraum größer und wird mehr Punch im Bassbereich gewünscht, ohne dass extra ein aktiver Subwoofer angeschafft werden muss: Hier ist die schlanke, aber enorm leistungsstarke PIEGA COAX 611 Gen2 der optimale Partner. Wir hatten die beiden Schweizer Nobel-Schallwandler in der besonders exklusiven "Excellence" Ausführung, hier hat der Kunde die Auswahl aus acht besonders edlen Farbtönen.

Auch sehr feine Lautsprecher mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis befinden sich im PIEGA Sortiment.

PIEGA PREMIUM 710 Gen2

Daher ist auch die neue PIEGA PREMIUM-Serie in Baiersdorf am Start, hier hatten wir die PIEGA PREMIUM 701 Gen2 bereits im Test.

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Kommen wir nun auf die ROSE Elektronik zu sprechen.

RS151, ein neuer Star im ROSE Portfolio

Kompakt tritt der ROSE RS250A auf

Natürlich passt die ROSE Elektronik perfekt zu den PIEGA Schallwandlern, das betrifft die Optik ebenso wie die Akustik. Ganz gleich, ob Vorverstärker/Streamer/DAC, Verstärker, All-In-One-Device oder High End-DAC: Was ROSE anfasst, gelingt. Und das dank exzellenter verwendeter Bauteile (wie die neuesten ESS DACs), modernster Technologie und bestmöglicher verarbeitung mit Aluminium in Luftfahrt-Qualität.

ROSE RA280

ROSE RS520

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Bedienkomfort bieten riesige Displays bei vielen Geräten, eine umfangreiche App und eine noble Fernbedienung im Premium-Finish. Wir haben bereits einige Modelle von ROSE getestet:

ROSE RS151 - hochmoderner High Tech-Streamer mit ultrapräzisem DAC, XXL-Display und wegweisender Technologie für feinen, kultivierten Sound

ROSE RS250A - Hochwertige Technologie zum fairen Preis - mit Top-Baugruppen, hochsolidem Gehäuse und überragendem Klang

ROSE RA280: Schockt das Establishment - individuelles Design, bärenstakre Endstufen, perfekte Zusammenarbeit mit einem ROSE Streamer/DAC/Vorverstärker

ROSE RS520 - Der Alleskönner. Vollverstärker,, Streamer, Leistungsträger. Power satt, lebendiger, räumlich dichte Akustik, edle Optik

Und hier geht es zur Übersicht der ROSE Produkte bei ROSE x PIEGA!

Ein weiteres Highlight kommt ebenfalls noch auf die Besucher zu: Eine PIEGA COAX-Kette an der Elektronik von LYNGDORF — Musik in 3D Audio — perfekt auf den Raum eingemessen!

Wenden wir uns dem präsentierten Equipment zu, hier die Übersicht:

Vorraum "Piega MASTER LINE SOURCE", Master Line Source Lautsprecher PIEGA MLS 3, ROSE RS130 Streaming-Player/ROSE RD 160 D/A-Wandler, Octave Vorstufe HP 700 / Octave Stereo-Endstufe RE 320

Studio 1 "Piega COAX Referenz", Piega COAX 811, ROSE 180 Vollverstärker, ROSE RS 151 Streamer

Studio 2: Piega COAX 611/COAX 411/COAX Center, Lyngdorf MP40 AV-Prozessor/MAX 8400 8-Kanal-Endstufe

Studio 3: PIEGA PREMIUM Gen 2 Lautsprecher, ROSE RA 280 Vollverstärker

Wir werden ebenfalls vor Ort sein und von diesem Event ausführlich berichten. Besonders gespannt sind wir natürlich auf die MLS3, aber auch auf den ROSE RS130, den wir bislang noch nicht im Test hatten.

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Special: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Fotos: PIEGA, Sven Wunderlich, Carsten Rampacher

Datum: 15. März 2025