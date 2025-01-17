XXL-TEST: HiFi-ROSE RS520 - der All-In-One-Streaming-Verstärker der Meisterklasse

Nach dem Preview folgt nun der finale Test: Der HiFi-ROSE RS520 ist ein nobel auftretender Streaming-Vollverstärker mit großer Funktionsvielfalt, für den 3.699 EUR den Besitzer wechseln. Wahlweise gibt es das massiv verarbeitete Aluminium-Gehäuse in Schwarz oder, wie bei unserem Testgerät, in Silbern. Der RS520 ist nicht nur ein luxuriöser Streamer/DAC/Vorverstärker wie der bereits von uns getestete RS250, sondern besitzt zugleich äußerst leistungsfähige Verstärkereinheiten (Class AB), die pro Kanal nachdrückliche 250 Watt freisetzen. Er läuft unter HiFi-ROSEs eigenem Betriebssystem ROSE OS.

Hier finden Sie Informationen über sämtliche HiFi-ROSE Modelle - auf der ROSE x PIEGA Website

Spotify-Wiedergabe

TIDAL-Wiedergabe über AirPlay 2

Die Streamingmerkmale sind umfassend: Apple AirPlay 2, Roon Ready sowie die Kompatibilität zu Spotify, qobuz, Apple Music und TIDAL wären beispielsweise zu nennen. HiRes-Audio kann mit bis zu 768 kHz/32-Bit präsentiert werden, auch Octa-DSD (DSD512) wird unterstützt. Ebenso besitzt das noble Gerät einen MQA-Decoder, auch wenn die Popularität von MQA derzeit deutlich abnimmt. Es dürfte aber noch genug Hi-Res-Liebhaber geben, die MQA-Files in ihrer Bibliothek haben und sich über die Wiedergabemöglichkeit freuen. An Wiedergabeformaten unterstützt werden AAC, AIFF, ALAC, APE, DFF, DSD, DSF, MP3, MQA, OGG, WAV, WMA, PCM und M4A.

Anzeige



Für eine besonders exakte Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal sind ESS Sabre ES9038PRO D/A-Konverter der Premiumklasse an Bord. Als Hauptprozessor verbaut ist ein Hexa-Core-Unit (Dual-Core Cortex A72 mit bis zu 1,8 GHz & Quad Core Cortex A53 mit bis zu 1,4 GHz).

EQ und DSP-Modi

Mit dem RS520 kann man unter Zurhilfenahme eines externen CD-Laufwerks zudem problemlos CDs rippen. Upgradefähig durch eine SSD ist der RS520 auch und wird durch diese Option zum Musikserver. Der RS520 bringt einige interessante Features wie einen EQ oder zahlreiche DSP-Modi mit.

Den passenden Videoplayer gibt es im ROSE Store

Das riesige 12,6 Zoll messende Touchscreen-Display mit einer Auflösung von 1-920 x 515 Pixeln kann auch für die Darstellung von Videos (ROSE Tube) verwendet werden. Es ermöglicht die komfortable Bedienung am Device selber, alternativ stehen die App auf dem Smartphone oder die mitgelieferte Aluminium-Fernbedienung bereit.

Fernbedienung

Anzeige



Hardkeys oben

Ein paar Hardkeys finden sich zudem vorn oben auf dem aus dem Vollen gefrästen Aluminium-Gehäuse. Dieses bietet, so verspricht es der Hersteller, optimalen Schutz vor elektromagnetischen Störungen.

Unverkennbares Design von oben aus betrachtet

Im Detail

Anzeige



Firmenlogo

Hi-Res-Zertifikat der Japan Audio Society

Das Finish, das sei direkt erwähnt, ist von höchster Güte. Oben gefällt uns das spezielle, unverkennbare Design mit den Kühlöffnungen, hier sitzt wirklich jede Einzelheit. Unter dem RS520 untergebracht sind große Standfüße.

Rückseite

Sehr hochwertige Lautsprecher-Schraubanschlüsse

Anzeige



Umfassend gestaltet sich das Anschlussangebot. An einen der drei USB-A-Anschlüsse steckt man die mitgelieferte Hochleistungsantenne für WiFi und Bluetooth. Ein USB-B-Anschluss ist ebenfalls vorhanden. An analogen Ausgängen gibt es einen Cinch Preamp-Output, eingangsseitig steht ein Line-In (Cinch) bereit. Hinzu kommen an digitalen Eingängen 1 x optisch und 1 x koaxial. Auch ein koaxialer und ein optischer Digitalausgang stehen bereit, ebenso eine RJ45 Netzwerkbuchse für die kabelbasierte Einbindung ins Heimnetzwerk. HDMI-eARC ermöglicht eine komfortable Verbindung mit dem Smart-TV. Zusätzlich findet sich ein HDMI-Output. Trigger In/Out sowie IR-In sind weitere Buchsen auf der Rückseite.

Anzeige

