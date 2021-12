SPECIAL: Nubert steigt 2022 mit dem "nuGo one" in den Markt mobiler Lautsprecher ein

Nubert steigt in den Markt transportabler Lautsprecher ein. Das Ganze soll im Verlauf des Jahres 2022 erfolgen, die Vorstellung findet allerdings auf keinen Fall vor Mitte 2022 statt. Wir haben schon länger auf diesen Schritt gewartet, da sich typischer, ehrlicher Nubert-Sound auch bei einem kompakten Lautsprecher sehr gut machen würde. Wir sind uns zudem sicher, dass der schwäbische Bluetooth-Speaker. Bei "nuDay Live 11/2021" kann man erste Informationen abrufen, die wir hier kurz zusammenfassen.

Es wird aktuell eifrig entwickelt, und es kommt ein "sehr mobiler" Lautsprecher mit Akku (also kompakt zum überall hin mitnehmen) auf den Markt. Nubert braucht ein solches Produkt jetzt "dringend", und man ist sich durchaus bewusst, dass es bereits sehr leistungsfähige Modelle der Konkurrenz in diesem Segment gibt. Klanglich, technisch, die Bedienbarkeit, die Features - alles soll in typischer hoher Nubert-Qualität vorhanden sein.

Nubert möchte hier den BT-Speaker-Markt öffnen, man hofft, Akzente setzen zu können - was auch dringend nötig ist, denn die Leistungdichte ist in allen Preisklassen zwischen 100 und über 500 EUR enorm hoch. Wir spekulieren, dass Nubert gerade im Bereich der verwendeten Chassis und auch der Endstufe, die zum Einsatz kommen wird, neue Maßstäbe setzen wird. Wie genau diese aussehen, ist natürlich aktuell noch nicht abzusehen, da noch nicht einmal die Preisklassese bekannt ist, in der das neue Produkt antreten soll. Schon jetzt geht man auf die Leistungsstärke des eingebauten Akkus ein, wenn auch nicht mit konkreten Zahlen: "Der Nubert nuGo one hat die Akku-Power, um das Highlight jeder Party zu werden, Hand drauf!"

Dass der Speaker "nuGo one" heißt, lässt noch weiteren Raum für Spekulationen, denn wo ein "one" ist, sind "two"oder "three" nicht weit. Das wiederum heißt, dass Nubert durchaus eine Produktfamilie, ähnlich wie bei den aktiven nuPro X-RC-Modellen, im Sinn hat, und verschiedene nuGo BT-Speaker-Modelle mittel- bis längerfristig für unterschiedliche Anwendungszwecke auf den Markt kommen könnten. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf weitere News zu diesem Thema und halten Sie auf dem Laufenden.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 30. Dezember 2021

Tags: Bluetooth