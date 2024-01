SPECIAL: Neuer Wilson Audio WASAE-Center mit High-Tech-Konzept

Brandneu von den absoluten Spezialisten des Avantgarde-Herstellers Wilson Audio ist der WASAE Center Channel-Lautsprecher. Die Abkürzung "WASAE" steht für "Wilson Audio Special Applications Engineering". In deutschland obliegt der Vertrieb des WASAE unserem Vertrieb des Jahres 2023, Audio Reference aus Hamburg. Er eignet sich perfekt in die Einbindung in High Class-Mehrkanal-Setups mit Wilson Audio-Komponenten.

Typisches Wilson Audio-Design

Mit roten Abdeckungen

Klassisch mit schwarzen Abdeckungen

Mit seinen 88dB Wirkungsgras passt er perfekt zu anderen Wilson Audio-Lautsprechern. Der Centerlautsprecher verfügt über in der Höhe einstellbare Spikes, um die Treiber präzise auf den/die Zuhörer auszurichten. Wilson Audio spricht davon, dass der neue Center perfekt für die Übertragung vokaler sowie musikalischer Elemente geeignet ist.

Riesige Auswahl bei den Farben

Für Wilson-Audio-Verhältnisse ist er relativ kompakt und soll durch die extrem hohe Klarheit im Mitteltonbereich und eine überragende Impulstreue brillieren. Wie man es von Wilson kennt, ist der Center in praktisch jeder Farbe realisierbar.

Bestückung

Schräg von oben

Zu einigen Einzelheiten. Er verfügt über zwei 14,61 cm messende Mitteltontreiber und über einen 2,54 cm Hochtöner. Wilson Audio bringt auch hier die hauseigenen Materialien - X-Material, S-Material - zum Einsatz. Die Empfindlichkeit haben wir bereits genannt, 88 dB (1Warr, 1 Meter @ kHz).

Sehr elefant in Rot-Metallic

Die Nominalimpedanz liegt bei 4 Ohm, das Minimum bei 3,9 Ohm @ 198 Hz. Als kleinste mögliche Verstärkerleistung gibt der US-Hersteller 20 Watt an. Der Frequenzgang reicht von 65 Hz bis 31 kHz (-/- 3dB).

Carsten Rampacher

Fotos: Wilson Audio

Datum: 30. Januar 2024

