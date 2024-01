SPECIAL: Neue LG OLEDs für 2024

LG Electronics stellt gleich zu Jahresbeginn sie neuen 2024 OLED TV-Serien vor, die zahlreiche Optimierungen aufweisen. Angetrieben vom neuen AI-Prozessor mit vierfach höherer Leistung im Vergleich zu seinem Vorgänger, bieten die jüngsten Mitglieder der OLED-Familie eine enorme Leistungsfähigkeit.

Im Fokus steht die Vision „Sync to You, Open to All“. Hiermit setzt LG auf einen kundenorientierten Ansatz, der das Ziel verfolgt, personalisierte Erlebnisse für jeden Lebensstil zu schaffen – mit Produkten, die für alle zugänglich sind. Zu diesem Zweck bietet die webOS Smart-TV-Plattform von LG eigene Lösungen und Dienste in einem umfassenden Ökosystem, das erweiterte Konnektivität bietet und als Medien- und Unterhaltungsplattform umfassende Erlebnisse schafft.



Starten wir mit den Einzelheiten.

Neuer α11 AI-Prozessor sorgt für 70 Prozent bessere Grafikleistung

Der hochmoderne, von LG entwickelte AI-Prozessor ist exklusiv für OLED-Fernseher konzipiert. Die LG OLED evo M4 und OLED evo G4 TVs sind mit dem neuen α11 (Alpha) KI-Prozessor ausgestattet, der die Bild- und Audioqualität effektiv optimiert. Er sorgt für eine um 70 Prozent verbesserte Grafikleistung und eine um 30 Prozent höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zu seinem Vorgänger - hier sind wir auf die neuen Testgeräte gespannt.

Die 2024er OLED-Fernseher von LG verfügen über ein verbessertes AI-Upscaling, das auf eine besonders präzise Bildanalyse auf Pixelebene setzt, um verschwommen oder unscharf erscheinende Objekte und Hintergründe effektiv zu schärfen. All dies wird von der KI selbst gesteuert und sorgt für ein klares, lebendiges Seherlebnis. Darüber hinaus verfeinert der AI-Prozessor die Farben, indem er häufig verwendete Farbtöne analysiert, die die von Filmemachern beabsichtigte Stimmung und emotionale Elemente am besten visualisieren.



Dynamic Tone Mapping Pro verbessert die räumliche Tiefe und bringt Details in jedem Bild klar zur Geltung. Dabei wird das Bild in Blöcke eingeteilt und jeder einzelne Block in Echtzeit analysiert und bezüglich Helligkeit und Kontrast feinjustiert, um eine präzise HDR-Optimierung zu liefern.

Die neuesten OLED evo-Modelle von LG erhalten mit der ClearMR-Zertifizierung der Video Electronics Standards Association (VESA) eine weitere Bestätigung für ihre ausgezeichnete Bildqualität.

Voll zur Geltung kommen die Features in der OLED evo M4 Serie, die nun auch in einer neuen 65-Zoll-Bildschirmgröße erhältlich ist. Darüber hinaus offeriert LG mit dem 77-Zoll- und 83-Zoll-Modell sowie dem 97-Zoll-TV LG SIGNATURE OLED 97M4 weitere Größenoptionen in dieser Modellreihe. Die Zero Connect Box macht direkt am TV angeschlossene Datenkabel überflüssig, lediglich ein Stromkabel wird noch benötigt. Der OLED M4 ist damit der weltweit erste Fernseher mit kabelloser Video- und Audioübertragung mit bis zu 4K bei 144Hz und liefert eine überragende OLED-Performance mit präzisen Details für ein immersives Heimkino-Erlebnis liefert.

Neue OLED-Reihe stärkt LGs Rolle als Vorreiter im Premium-Segment

„Gestärkt durch eine führende Stellung bei OLED-Fernsehern und ein beeindruckendes QNED-Sortiment behauptet LG weiterhin seine Vorreiterrolle auf dem Premium-TV-Markt. Stets mit dem Versprechen eines bestmöglichen Kundenerlebnisses durch eine hervorragende Auswahl an Inhalten und Diensten, die auf unserer webOS Smart-TV-Plattform verfügbar sind“, so Park Hyoung-sei, Präsident der LG Home Entertainment Company.

Die neuen LG OLED TVs überzeugen nicht nur mit ihrer exzellenten visuellen Performance, sondern auch mit einem guten Sound. Dafür verantwortlich sind AI Sound Pro-Funktionen, die für einen räumlichen Klang sorgen. Dabei nutzen sie den virtuellen 11.1.2-Surround-Sound der eingebauten Lautsprecher. Für klare Dialoge in Filmen und Serien kommt AI-Technologie zum Einsatz: Sie trennt effektiv die Stimmen von der Tonspurt und hebt den Ton so an, als würde er auf natürliche Weise der Mitte des Bildschirm entspringen.

4K-Bildwiederholfrequenz von 144Hz garantiert hochwertiges Gaming

Ein erstklassiges Entertainment-Erlebnis bieten die neuesten LG OLED-Fernseher auch beim Gaming: Dafür sorgen unter anderem eine 4K-Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und umfassende HDMI 2.1-Funktionen. Die TVs verfügen außerdem über den Game Optimizer, mit dem Gamer ganz einfach zwischen Display-Voreinstellungen für verschiedene Gaming-Genres wechseln können. Durch die Unterstützung von NVIDIA G-SYNC® Compatible und AMD FreeSync werden Tearing und Ruckeln vermieden – das sorgt für ein besonders dynamisches, realistisches Gaming.

LG steigert das Home-Entertainment weiter durch vielseitige Personalisierung und zusätzlichen Komfort. Mit der 2024er webOS-Version können Nutzer bis zu zehn individuelle Profile zur personalisierten Nutzung des TVs anlegen. Die jetzt präsentierten Smart-TVs von LG können auch die Stimme des Nutzers auf der Grundlage von Profilen erkennen und ihm personalisierte Empfehlungen anbieten, indem sie Muster aus der umfassenden Nutzungshistorie interpretieren.

Individuell zugeschnittene Lieblingsdienste und -inhalte

Basierend auf den individuellen Profilen lassen sich der Startbildschirm der 2024er webOS Smart-TV-Plattform anpassen und mit minimalem Aufwand persönliche Einstellungen vornehmen. So kann man schnell auf die Lieblingsdienste sowie -inhalte zugreifen und von einem personalisierten Bildassistenten profitieren – ein Service, mit dem man die Bildqualität nach den eigenen Wünschen einstellen kann. Die benutzerfreundliche Oberfläche des Startbildschirms bietet eine Vorschau der zuletzt angesehenen Inhalte, sodass der Nutzer mühelos auf Informationen zu seinen verwendeten Apps zugreifen und Videos schnell und einfach abspielen kann.

LGs webOS Re:New-Programm ermöglicht zukünftig bei vielen Modellen ein Upgrade auf die jeweils neueste Version der webOS Smart-TV-Plattform, um Nutzern für fünf Jahre immer das aktuellste Nutzungserlebnis bieten zu können. Dank des kontinuierlichen webOS-Upgrades können Käufer künftig langfristig profitieren.

Verbesserte Kompatibilität für nahtlose Erlebnisse über mehrere Geräte hinweg

LG hat es sich zum Ziel gesetzt, allen Menschen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Dafür verbessert der Technologiekonzern den Zugang zu seinen Produkten und ermöglicht ein nahtloses Erlebnis über mehrere Geräte hinweg. Die 2024er LG Smart TVs mi dem neuesten webOS können mit Smart-Home-Geräten interagieren, die den universellen Smart-Home-Standard Matter für erweiterte IoT-Interoperabilität unterstützen. Die 2024er LG-Fernseher unterstützen zudem Apple AirPlay und integrieren Google Chromecast für eine verbesserte Kompatibilität mit Mobilgeräten. Benutzer können Inhalte mühelos von externen Geräten auf ihren ultragroßen Bildschirm übertragen, um ein außergewöhnliches Fernseherlebnis zu Hause genießen zu können.

Für ein noch intensiveres Home-Entertainment-Erlebnis lassen sich LG OLED TVs und QNED TVs dank integrierter WOWCAST-Funktion kabellos mit LG Soundbars koppeln – und das in unkomprimierter Audioqualität. WOW Orchestra erzeugt ein dreidimensionales Klangerlebnis, bei dem die integrierten Lautsprecher des Fernsehers und die Soundbar harmonisch zusammenarbeiten und ein einheitliches Audiosystem bilden.

Um die Benutzererfahrung für alle Menschen zu verbessern, bieten LG TVs eine breite Palette von Zugangsfunktionen per Quick Card. Das bedeutet, dass jeder Nutzer mühelos Barrierefreiheitsfunktionen auf dem Startbildschirm finden kann, einschließlich nützlicher Dienste, die zur Unterstützung bei Einschränkungen und Behinderungen entwickelt wurden. Darüber hinaus helfen Fernbedienungs-Tutorials und Chatbot-Dienste dabei, Anwendungen ausschließlich per Stimme zu bedienen.

Special: LG Presse/Carsten Rampacher

Fotos: LG Presse

Datum: 03.01.2024

Tags: LG