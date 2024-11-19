SPECIAL: Marantz Horizon und Grand Horizon - hochklassige Wireless-Aktivlautsprecher im extravaganten Gewand

Marantz möchte neue Marktsegmente erobern und bringt zu diesem Zweck die aktiven Wireless-Lautsprecher Horizon sowie Grand Horizon auf den Markt, die sich durch ihr exklusives Design ebenso von der Konkurrenz abheben sollen wie durch überragenden Klang. K

Der Horizon und der Grand Horizon sind, so Marantz, "moderne Audioprodukte der Luxusklasse, die zeitlose, charakteristische Elemente des Marantz Designs, wie das legendäre runde Bullaugen-Display nahtlos in ihre Design-DNA integrieren und aufwerten". Das Bullauge wird daher bei den neuen Lautsprechermodellen als zentrales Element durch die runde Gesamtform mit dem ebenfalls runden Innenleben neu interpretiert. Es kombiniert sorgfältig abgestimmte Beleuchtung und hochwertige Materialien, um die für die Marke charakteristische architektonische Symmetrie zu betonen.

Grand Horizon in Marantz Champagne

Horizon in Marantz Champagne

Alle Materialien des Horizon und Grand Horizon hat Marantz nach genauen Kriterien ausgewählt. Die zwei Modelle sind mit Marantz Radiance™ 360° Seamless EcoFiber ausgestattet, einem neuentwickelten, nachhaltigen Lautsprecherstoff aus recyceltem Meereskunststoff. Die schimmernden, dreifarbigen Stoffe werden als zusätzliche Veredelung mit goldfarbenem Lurex-Garn durchwoben. Dadurch wirken sie besonders schick.

Horizon in Midnight Sky

Die beiden Wireless-Lautsprecher sind in drei Farbvarianten erhältlich: in klassischem Midnight Sky, hellem Moon Ray und dem elegantem Marantz Champagne.

Anzeige

Marmor-Standfuß

Ein jeweils farblich passender, hochwertig verarbeiteter Sockel aus Naturmarmor hebt die Eleganz des Designs zusätzlich hervor.

Standfuß

Für Anwender, die alternative Lösungen für das Aufstellen der Wireless-Lautsprecher in ihrem Zuhause bevorzugen, bietet Marantz für den Horizon optional auch einen Dreibeinständer aus amerikanischem Nussbaum. Des Weiteren sind Wandhalterungen für beide Modelle erhältlich.

Der Horizon und der Grand Horizon sind mit kraftvollen Endstufen ausgestattete, kabellose Einzellautsprecher-Lösungen, die auch größere Räume mit ausgezeichnetem Klang füllen. Beide Modelle warten mit einer charakteristischen Konfiguration von Hoch- und Mitteltönern auf, die von einem zentralen Subwoofer aus nach außen abstrahlen und so für ein räumlich dichtes Hörerlebnis sorgen.

Der Schlüssel zu diesem kraftvollen Klang ist das firmeneigene Verstärkerkonzept Marantz Rise™, das auf der reaktionsschnellen und thermisch effizienten GaN-FET-Technologie basiert und beim Horizon eine Ausgangsleistung von 310 Watt, beim Grand Horizon sogar von 370 Watt bietet. Dieser leistungsstarke Kern versorgt die hochwertigen Marantz Gravity™ Treiber, die mit besonders kraftvollen Neodym-Magneten ausgestattet sind. Die Folge: Ein verzerrungsarmer, impulstreuer, exakter Klang. In der Mitte des Horizon untergebracht ist ein 165-mm-Subwoofer, der von zwei 25-mm-Seidenkalotten-Hochtönern und drei 50-mm-Breitbandtreibern flankiertwird. Der größere Grand Horizon besitzt einen 200-mm-Subwoofer, drei 25-mm-Hochtöner sowie vier 76-mm-Mitteltöner.

Anzeige



Der leistungsstarke, von Marantz entwickelte Algorithmus für die digitale Signalverarbeitung (DSP) Marantz Mirage™ garantiert, die Klangeigenschaften der ausgereiften Akustik-Plattform sowohl an Ihre Stimmung als auch an Ihre Musik anzupassen. Mittels der HEOS® App ist es für Anwender möglich, die Klarheit, Räumlichkeit und Wärme des Klangs nach eigenen Vorlieben zu justieren und so für ein individuelles Hörerlebnis zu sorgen. Im "Sound Master" Modus hat man die Möglichkeit, den Klang des Horizon bzw. Grand Horizon exakt so zu erleben, wie er vom Marantz Soundmaster Yoshinori Ogata vorgesehen wurde.

Anzeige

