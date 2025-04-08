SPECIAL: Manufaktur-Lautsprecher Acoustic Design Nature Two.2 und Art Two.2 im nu audio store Salzburg

Im nu audio store in Salzburg ist nicht nur das komplette Produktsortiment aus dem Hause Nubert vertreten. Wer sich eine Etage tiefer in die kürzlich neu hergerichteten Kellerräume begibt, entdeckt neben einem großen Nubert Studio für Mehrkanal-Demonstrationen auch einen sehr schön gemachten Hörraum, in dem sich Lautsprecher der Salzburger Edel-Manufaktur Acoustic Design befinden. Derzeit vorhanden sind die Standbox Nature Two.2 und der Regallautsprecher Art Two.2 inklusive der passenden Fußkonstruktion.

Art Two.2

Koaxialtreiber

Solide verschraubte, rückwärtige Bassreflexöffnung

Mit reduzierter Formensprache im Bauhaus-Stil begeistert der 2-Wege-Bassreflexlautsprecher bereits beim ersten Kennenlernen. Auf der Schallwand untergebracht ist ein hochwertiges Koaxialchassis mit einem 175 mm messenden Mittel-/Tieftöner mit Magnesium-Membran und einem 25 mm Hochtöner mit Beryllium-Membran. Frequenzen zwischen 40 Hz und 25 kHz können dargestellt werden. 20 kg wiegt einer der Lautsprecher, den Wirkungsgrad geben die Österreicher mit 87,5 dB (1W/1m) an. Die Abmessungen betragen 460 mm (Höhe), 215 mm (Breite) und 385 mm (Tiefe).

Firmenlogo

Anzeige

Gehäuse und Schallwand sind in zahlreichen unterschiedlichen Farb- und Oberflächenausführungen verfügbar

Das Gehäuse ist so konstruiert und bedämpft, dass es praktisch keine störenden Reflexionen erzeugt, und die Befestigung des koaxialen Chassis im Inneren wurde so gewählt, dass ein Optimum an Klangqualität möglich wird. Es handelt sich um einen 8 Ohm-Lautsprecher, der Minimalwert liegt bei 5,3 Ohm. Belastbar ist jede Box mit maximal 100 Watt Sinusleistung. Nach den Anforderungen von Acoustic Design wird die Innenverkabelung gefertigt, die den hohen Anforderungen der Manufaktur selbstverständlich voll entspricht. Ab 7.890 EUR EUR beträgt hier der Paarpreis, optional sind besonders aufwändige Gehäuseausführungen, z.B. mit Hochglanz-Lackierung des Gehäuses (8.590 EUR) oder edlen Holzfurnieren fürs Gehäuse (Paarpreis 8.390 EUR), möglich.

Anschlussterminals

Sockel der Nature Two.2 (Beschreibung folgt gleich) und die Art Two.2 mit perfekt passendem Lautsprecherständer

Die perfekt passenden Ständer gibt es zum Paarpreis von 1.790 EUR. Wichtig: Die Schallwand fertigt Acoustic Design in der RAL-Wunschfarbe des Kunden (Hochglanz/Seidenmatt). Oberhalb der Art Two.2 rangiert noch der im gleichen Design gehaltene Standlautsprecher Art One.2, der zu Paarpreisen ab 20.980 EUR lieferbar ist.

Hier finden sich die Informationen direkt auf der Acoustic Design-Website: Art Two.2

Und hier finden sich die Informationen zum Standlautsprecher Art One.2 bei Acoustic Design

Nature Two.2

Massive, sehr hochwertige Schallwand

Anzeige



Rustikale Maserung, dadurch wird jeder Lautsprecher zu einem Unikat

Hier haben wir uns verblüfft die Augen gerieben: Wir haben schon viele Lautsprecher gesehen, aber noch nie so eine Konstruktion wie das Zweiwege-Bassreflex-Modell Acoustic Design Nature Two.2. Wir würden die Optik mit den Worten "alpines HiFi" umschreiben. Die Schallwand aus Echtholz in rustikaler Maserung, aber mit streng geometrischen, zeitlos-schlichten Formen, drückt dem Schallwandler mit Koaxialchassis (175 mm Magnesium Tief-/Mitteltöner und 25 mm Beryllium-Hochtöner) einen ganz individuellen Stempel auf. 9.390 EUR kostet der Manufaktur-Lautsprecher als Paar, das ist deutlich weniger, als wir von der Anmutung her erwartet hätte.

Firmenlogo

Bassreflexöffnung

Anzeige



Das Gehäuse präsentiert sich mit akkurat aufgetragener schwarzer Pulverbeschichtung, die Schallwand ist in Altholz Fichte oder Eiche, jeweils geölt, verfügbar. Der Sockel ist in Schwarz gehalten und wurde ebenfalls pulverbeschichtet. Der Nature Two.2 besitzt ein speziell bedämpftes Gehäuse, das kaum störende Resonanzen erzeugt. Auch mittels einer durchdachten Befestigung des Chassis im Inneren konnte Acoustic Design die Klanggüte steigern. Nach den strengen Anforderungen des Herstellers wird die LS-CU4 Innenverkabelung gefertigt.

Anschlussterminals

Da passt es perfekt ins Bild, dass auch die Frequenzweiche aus hochwertigen Bauteilen besteht. Einer der Lautsprecher wiegt satte 40 kg und ist 1.232,5 mm hoch, 350 mm breit und 425 mm tief. Bei der Impedanz liegt der Nennwert bei 8 Ohm, das Minimum bei 5,3 Ohm. Mit maximal 100 Watt Sinusleistung ist jeder der Standlautsprecher aus Salzburg maximal belastbar, und Frequenzen zwischen 40 Hz und 25 kHz können dargestellt werden.

Informationen direkt bei Acoustic Design zur Nature Two.

Anzeige

