SPECIAL: Luxman stellt neues Verstärker-Topmodell L-509Z vor

Der L-509Z ist das neue Vollverstärker-Topmodell im exklusiven Sortiment des japanischen Herstellers Luxman. Mit einem Gewicht von fast 30kg ist das Aluminium-Gehäuse voll bepackt mit neuen Technologien und flexiblen Eigenschaften. Neue Möglichkeiten der Klanganpassung, innovative Schaltungen für höhere akustische Performance und ein flexibles Anschlussangebot ermöglichen dem L-509Z seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das elegante, ebenso modern wie zeitlos wirkende Design mit klarer Linienführung, edlen Bedienelementen und attraktiven VU-Metern gibt es dazu. An Leistung werden 2 x 120 Watt an 8 Ohm oder 2 x 220 Watt an 4 Ohm bereitgestellt.

LIFES-Verstärkerschaltung

Luxman feiert in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum und zu diesem Anlass passt das Release des neuen Flaggschiff-Vollverstärkers natürlich perfekt. Als konsequente Weiterentwicklung des Vorgängers übernimmt der L-509Z natürlich eine mehr als solide Basis. Gänzlich neu entwickelt ist jedoch die patentierte LIFES-Verstärkerschaltung, die die ODNF-Schaltung ablöst. Das "Luxman Integrated Feedback Engine System" ist eine feinjustierte Gegenkopplung, die auf einer zusätzlichen Platine sowohl im Vor- als auch im Endstufenmodul integriert ist und nur die verzerrten Komponenten des Audiosignals zurückführt. Das Ergebnis ist ein reines, natürliches Klangbild, sehr ausgewogen und ruhig. Luxman gibt an, dass die Qualität von LIFES bei Systemen mit Gegenkopplung seinesgleichen sucht.

Innenansicht des Luxman L-509Z

Single-Chassis und innovative Lautstärkeregelung

Der Vollverstärker zeichnet sich zudem durch das "Single-Chassis-Separate"-Konzept aus. Hier werden Vor- und Endstufe im Gehäuse nicht nur sektional getrennt, sondern sind als jeweils geschlossenes und voneinander isoliertes Modul integriert.

Weiteres Merkmal ist das "LECUA-EX"-Dämpfungssystem für die Lautstärkeregelung. Dabei setzt man nicht auf ein einfaches Potentiometer, sondern schaltet eine Reihe von hochwertigen Festwertwiderständen für jeden Kanal unabhängig voneinander durch. Insgesamt 88 feine Stufen von 0 bis 87 dB ergeben sich hierdurch.

Klangregelung

Frontansicht

Der Luxman L-509Z kann an die räumlichen Gegebenheiten und die persönlichen klanglichen Vorlieben exakt angepasst werden. Neben der Einstellungsmöglichkeiten für Höhen und Tiefen, die bereits beim Vorgänger gegeben waren, bringt das neue Flaggschiff auch einen Regler für die Mitten mit. Außerdem stehen ein Balance-Regler sowie eine Loudness-Funktion zur Verfügung. Wer einen Eingriff auf die Akustik vollkommen verhindern möchte, kann auf die Line-Straight-Funktion zurückgreifen, die die gesamte Klangregelung vollständig umgeht.

Die Einstellungen können direkt am Gerät mit den massiven Aluminium-Reglern oder auch vom Hörplatz aus vorgenommen werden. Luxman legt beim Topmodell eine hochwertige Fernbedienung, ebenfalls aus Aluminium gefertigt, bei. Wer bereits über einen Luxman CD-Player verfügt, kann diesen auch mit der Remote im Lieferumfang steuern.

Anschlussmöglichkeiten

Rückseite

Der Luxman L-509Z ist mit vier Paar Cinch-Anschlüssen und zwei Paar XLR-Terminals bestückt. Auch ein Phono-Eingang steht bereit. Die integrierte Phonostufe unterstützt MM- und MC-Tonabnehmer und bringt einen zweistufigen Gain-Schalter für MC-Einstellungen mit. Die Vor- und Endstufe können komplett unabhängig voneinander betrieben werden. Für Kopfhörer stehen sowohl ein 6,3mm- als auch ein 4,4mm-Klinkenanschluss bereit. Mit AB-Funktion können zwei Lautsprecherpaare angeschlossen und gemeinsam oder separat angesteuert werden.

Exklusives Gehäuse-Design

Ansicht von schräg oben

Das Gehäuse besteht laut Luxman aus dickem Aluminium mit Hairline-Finish für eine besonders effiziente Wärmeableitung und eine schicke Optik. Sorgfältig verarbeitete Lüftungsöffnungen gewährleisten eine optimale Luftzirkulation und robuste Isolierfüße aus Gusseisen minimieren unerwünschte Vibrationen. Zwei mittig angeordnete analoge VU-Meter ist der L-509Z eindeutig als Mitglied der Luxman Verstärkerfamilie erkennbar. Die VU-Meter können auch abgeschaltet werden.

