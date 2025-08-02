SPECIAL: Luxman D-03R - neuer Highend-CD-Player für Musik-Enthusiasten

Hochwertige CD-Player gehören keinesfalls aufs Altenteil - so denkt man zumindest beim ikonischen japanischen Hersteller Luxman und bringt mit dem neuen Highend-CD-Spieler D-03R laut der Brand "Japans Antwort auf Karajans digitale Vision". Bevor es mit den daten "zur Sache" geht, bringt der Hersteller kurz seine eigene Geschichte ins Spiel.

Die Geschichte

Seit 1925 steht Luxman, wie man sich ausdrückt, "für audiophile Meisterschaft aus Japan." Was damals mit hochwertigen Rundfunkempfängern startete, entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem Synonym für Musikalität, Handwerkskunst sowie technologische Finesse. In einer Zeit, in der Musik zunehmend digital, und zwar über Streaming, konsumiert wird, widmet sich Luxman nun einem Klassiker: Der Compact Disc. Einst vom legendären Stardirigenten Herbert von Karajan als Zukunft der Musik vorgestellt, blieb das Medium über Jahrzehnte technisch praktisch unverändert. Luxman allerdings ging einen anderen Weg und hat die CD-Player des Hauses immer weiterentwickelt – mit der anspruchsvollen Mission, das volle Potenzial des Formats akustisch zugänglich zu machen. Mit dem jetzt präsentierten D-03R erreicht diese Entwicklung einen neuen Höhepunkt: Ein Player, der CD-Wiedergabe laut Luxman auf ein neues, höheres Niveau in dieser Preisklasse hebt – und ebenso sämtlichen modernen digitalen Ansprüchen gerecht wird.

Luxman D-03R: Die Renaissance der CD

Linksseitiges CD-Laufwerk, typisch für Luxman

Der D-03R wurde als direkter Nachfolger des D-03X konzipiert und fokussiert anspruchsvolle Musikliebhaber, die ihre physische Musiksammlung mit maximaler Klangtreue erleben möchten. Wichtiges Merkmal ist das Luxman-typische, linksseitig verbaute CD-Laufwerk, das eine optimale Balance, kurze Signalwege und vibrationsfreie Datenextraktion ermöglicht. Eine neu konstruierte Stahlbasis mit enormer Materialstärke sowie ein resonanzfreier Boxaufbau schirmen das Laufwerk kompromisslos gegen Störeinflüsse ab und garantieren dadurch eine dauerhaft stabile Wiedergabe.

Neue DAC-Plattform mit ROHM-Technologie

Innenleben oben

Innenleben von unten

Das erste Mal in einem Luxman-Player werden zwei neue ROHM-Wandler im monauralen Doppelbetrieb verwendet. Diese High-End-Bausteine setzen digitale Signale mit erstklassiger Präzision in Musik um. Unterstützt werde klassische PCM-Formate und hochauflösendes DSD. Die differenzielle, komplett symmetrische Verarbeitung wird von vier identischen Ausgangsstufen vorgenommen. Eine kraftvolle Stromversorgung inklusive großzügiger Pufferung garantiert, dass auch dynamisch anspruchsvolle Musikpassagen souverän präsentiert werden.

Digitale Vielseitigkeit mit Zukunft

Der D-03R zeigt sich als flexibler Player. Neben klassischen CDs nimmt der D-03R auch moderne MQA-CDs und hochauflösende Dateien entgegen. Er offeriert digitale Eingänge für USB, Koaxial sowie für optische Quellen. Ein integrierter Decoder ermöglicht die native MQA- Wiedergabe über sämtliche Eingänge. Besonders exakte Taktgeber und wählbare Filteroptionen für unterschiedliche Klangcharakteristiken stellen eine individuelle Abstimmung sicher. Auf diese Art und Weise wird der D-03R auch zur idealen Schaltzentrale für moderne Streaming-Transport-Devices wie den Luxman NT-07.

Symmetrische Analogausgabe und Netzteilarchitektur

Rückseite

Die analoge Ausgangsstufe fußt auf einem vollständig symmetrischen Konzept und überträgt das Musiksignal mit feinen, präzisenn Strukturen und authentischer räumlicher Tiefe. Ein groß dimensionierter Ringkerntransformator sowie getrennte Spannungsregler für alle Baugruppen sind für die notwendige Stabilität und Ruhe verantwortlich. Aufwendig gestaltete Leiterbahnen sowie selektierte, hochwertige Bauteile ermöglichen ein verlustfreies Signal. Die hochwertigen Anschlüsse passen perfekt dazu – inklusive großzügig dimensionierter Cinchbuchsen mit 18 Millimeter Abstand für dicke High-End-Stecker sowie mit professionellen Neutrik-XLR-Anschlüssen für Anwender, die die symmetrische Verbindungsform bevorzugen.

Puristisches Design, neue Anzeige und edles Finish

Zeitlose Eleganz

Das Gehäuse des D-03R ist elegant sowie zeitlos und beeindruckt mit einer klassischen Formensprache, die mit modernen Details aufgewertet wurde. Die Frontplatte im Blasted White Finish verleiht dem Gerät eine luxuriöse, aber trotzdem dezente Note. Ein kontraststarkes OLED-Display garantiert mit Zoomfunktion und automatischer Dimmung eine exzellente Ablesbarkeit. Der gesamte Aufbau basiert auf einem loopless Designprinzip, das Massekonflikte vermeidet und elektromagnetische Störungen konsequent unterdrückt.

Technische Highlights in der Übersicht

ROHM BD34352EKV DACs in Dual-Mono-Konfiguration für bestmögliche Auflösung und Kanaltrennung

Komplette MQA-Unterstützung – inklusive MQA-CD plus MQA-Bypass-Funktion zur Klangoptimierung

High-Resolution-Wiedergabe bis 384 kHz / 32 Bit und DSD bis 22,5 MHz über USB

Mechanisches CD-Laufwerk auf 3,2 mm Stahlträgerplatte – vibrationsarm und äußerst exakt

Vollsymmetrische Ausgangsstufe

Ultra-präzise Clock-Architektur mit minimalem Phasenrauschen zur Jitter-Reduktion

Erstklassige Verarbeitung – gefertigt in Japan, mit massivem Gehäuse im hochwertigem „Blasted White“ Finish

Verfügbarkeit und Preis

Für die extrem aufwändige Technik ist der D-03R nicht einmal überirdisch teuer

Der Luxman D-03R ist ab September 2025 im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei €5.690,- inkl. MwSt.

Special: IAD/Luxman PR, Carsten Rampacher

Fotos: IAD/Luxman PR

Datum: 02. August 2025

