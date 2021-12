SPECIAL: LG Display zeigt auf der CES 2022 neue Anwendungsgebiete für OLED-Displays

LG Display zeigt im Rahmen der CES 2022 neue Möglichkeiten für den Einsatz flexibler, hochwertiger Bildschirme. Die Displays werden mittlerweile in einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen genutzt und liefern grundsätzlich eine realistische Bildqualität für beeindruckende visuelle Erlebnisse. der Anwender oder auch – wenn die Bildschirme im öffentlichen Bereich zum Einsatz kommen – der Kunden, Fahrgäste und / oder in einem anderen Umfeld, in dem beste Bildqualität ein entscheidendes Kriterium darstellt.

Neue Anwendungsmöglichkeiten umfassen beispielsweise die Kombination eines OLED-Bildschirms mit einem Fahrrad-Hometrainer. Durch die kombinierten OLED-Displays, die sich vertikal über und vor dem Benutzer wölben, fühlt es sich wirklich an, als würde man draußen dem Radfahren nachgehen, sei es in einem Wald oder durch europäische Straßen bei Nacht. Dies sorgt nicht nur für ein angenehmeres Trainingsumfeld, sondern wirkt durch die deutlich bessere Nutzererfahrung auch motivierend, so LG.

Zweite Option: Der Einsatz des OLED-Displays in einem Entertainment-Sessel. Dies verbessert den Eindruck, nicht lediglich Zuschauer, sondern Teil beispielsweise eines Films zu sein. Dies ist eine weitere neue Erfahrung für Einzelpersonen, die in Kaufhäusern, VIP-Lounges, Flughafen-Lounges und sogar in Wohnungen mit futuristischem, elegantem Design eingesetzt werden könnte. Man sitzt im Liegestuhl und genießt die Privatsphäre des persönlichen Eintauchens, ob zur reinen Unterhaltung oder zur reinen Entspannung.

Auch neue Anwendungsbeispiele für transparente OLEDs gibt es. Ein Beispiel für den Einsatz ist ein Schaufenster mit transparenten OLED-Displays für den Einsatz in Einkaufszentren. Dabei werden die speziellen Displays verwenden, um einen Ausstellungsraum zu schaffen, der stilvoll, futuristisch, hochfunktionell und offen ist. Es entsteht, zum Beispiel in einem Einkaufszentrum, eine attraktive Atmosphäre, um die Vorteile und das Konzept der ausgestellten Produkte sowie einige Informationen über die Produkte hervorzuheben und zu verstärken.

Ein zweites Beispiel ist ein "OLED-Regal", das ein Regal in einem Wohnzimmer mit transparenten OLEDs kombiniert. Die transparenten OLEDs befreien den Benutzer von der Starrheit der Bildschirme, die auch dann sichtbar bleiben, wenn sie nicht benutzt werden. Und das OLED-Regal wird zum dekorativen Element im Wohnzimmer, wenn es nicht benutzt wird. Es lässt sich gleichzeitig als Bildschirm einsetzen, um Filme anzusehen und andere Formen der Unterhaltung zu genießen.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: LG

Datum: 27. Dezember 2021

